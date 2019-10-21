2019-10-21T13:28:14+03:00
Спорт

Ежегодный волейбольный турнир памяти Дмитрия Титова прошел в пятый раз

Участники ежегодного турнира, продемонстрировали красивую и честную игру, спортивное мастерство и силу командного духа
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В минувшее воскресенье, 20 октября, во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета состоялось традиционное спортивное мероприятие - волейбольный турнир памяти Дмитрия Титова (30.11.1990 - 02.10.2014), безвременно ушедшего ведущего инженера производственно-технической службы филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети». Дмитрий не только был профессионалом своего дела, но и известным и перспективным волейболистом Новосибирска - он выступал основным игроком волейбольной команды АО «РЭС» и новосибирского волейбольного клуба «Восток».

Турнир проводится уже в пятый раз и неизменно инициаторами и организаторами турнира становятся коллеги Дмитрия - сотрудники филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» при всесторонней поддержке первичной профсоюзной организации Общества, учебно-спортивного оздоровительного центра НГТУ и волейбольного клуба «Восток».

Традиционно в соревнованиях участвуют шесть команд, в которых ранее играл Дмитрий Титов: АО «РЭС», Сборная НГТУ, «Выпускники НГТУ», «Восток-1», «Восток-2», Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН.

На церемонии открытия турнира с вступительным словом выступил бывший игрок сборной АО «РЭС» и коллега Дмитрия, а ныне заместитель директора филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» Антон Петрашкин, он сказал несколько теплых слов о безвременно ушедшем коллеге и предложил участникам турнира и зрителям почтить память спортсмена-энергетика минутой молчания.

По итогам соревновательного дня, в котором зачастую опыт состязался с молодостью и физической мощью, призовые места между командами распределились следующим образом:

I место - «Выпускники НГТУ»;

II место - Сборная НГТУ;

III место - Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН.

В итоге все участники ежегодного турнира, благой целью которого является сохранение на предприятии и в спортивных коллективах памяти о Дмитрии Титове, продемонстрировали красивую и честную игру, спортивное мастерство и силу командного духа.

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