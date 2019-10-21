2019-10-21T08:46:42+03:00
Умные вещи

«Билайн» удвоил безлимит на новых тарифах

«Билайн» усовершенствовал свои тарифы: в новой линейке тарифов помимо безлимитного интернета теперь безлимитными стали и звонки внутри сети
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C 16 октября абонентам оператора доступна обновленная тарифная линейка, которая стала еще более выгодной и отвечает актуальным потребностям всех категорий клиентов. Таким образом, абоненты смогут легко выбрать для себя оптимальный тариф, включающий необходимое количество минут разговоров и дополнительных сервисов, а мобильный интернет и звонки внутри сети всегда будут безлимитными.

Обновления коснулись и самого популярного тарифа «Анлим». Теперь в пакет минут включены не только звонки на местные номера всех операторов, но и звонки по всей России. В первый месяц для новых клиентов с момента подключения будет доступна возможность бесплатной раздачи интернета по Wi-Fi, что позволит оценить все возможности 4G-сети.

«Билайн» отмечает сохранение популярности звонков внутри сети. Это связано с переходом клиентов на семейные предложения, которые позволяют экономить на стоимости мобильной связи, не ограничивая себя в общении. Ориентируясь на этот тренд, во всех тарифах новой линейки звонки внутри сети «Билайн» становятся безлимитными. Теперь, если пакет минут закончился, никаких переплат не будет: звонки внутри сети останутся бесплатными, а разговоры могут быть бесконечными!

«Билайн» позаботился о том, чтобы сохранить на новых тарифах все самые актуальные и востребованные сервисы «семейных» тарифов - предложения для тех, кто хочет сэкономить семейный бюджет, разделив пакет услуг с близкими, и не ограничивать себя в общении и развлечениях.

Кроме того, в новой линейке усовершенствовался тариф для тех, кто пользуется связью не каждый день, а тогда, когда она необходима, - тариф «Би+». Кроме простой тарификации услуг добавлена удобная опция «Старт»: подключив ее, абоненты всего за 4 рубля в день получают безлимитные звонки на номера «Билайн» и 3 Гб интернета в месяц. Плата по тарифу взимается только по факту начала использования услуг, в первый день они предоставляются бесплатно.

По данным «Билайн.Аналитика», проникновение безлимитных тарифов в общую абонентскую базу «Билайн» за последний год увеличилось более чем в 10 раз. Рост обусловлен востребованностью безлимитного мобильного интернета, а также результатами масштабного расширения 4G-сети на территории России, в частности, в Новосибирской области. «Билайн» в Новосибирской области за последний год значительно увеличил покрытие сети 4G, обеспечив надежный высокоскоростной доступ в интернет. В преддверии дачного сезона было увеличено покрытие связью 4G более чем в 30 населенных пунктах Новосибирской области, а также в черте города и пригороде - в популярных направлениях для дачного отдыха. Значительно улучшена сеть в большей части левобережья города, в аэропорте Толмачево, вблизи таких социально значимых объектов, как Городская клиническая центральная больница, станции Новосибирск-Западный, Речной вокзал и многих других. Ввод новых вышек 4G позволил увеличить скорости мобильного интернета на территории в среднем в два раза.

Подобрать наиболее подходящий для себя тариф можно во всех магазинах «Билайн» в Новосибирской области, а также в приложении «Мой Билайн» (12+).

Более подробная информация об обновленных тарифах доступна здесь

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