2019-10-18T10:57:48+03:00
Общество

Три дня до зимы: радуемся первому снегу и готовимся к холодам

Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Новосибирске и когда придут настоящие морозы [много красивых фото, которые заставят вас полюбить зиму]
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Первый снег порадовал пешеходов.Первый снег порадовал пешеходов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Утром в пятницу, 18 октября, в Новосибирск заглянула самая настоящая зима: пока горожане радовались снегу и небольшому «минусу», синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима.

Как же без селфи с первым снегом? Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как же без селфи с первым снегом?Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Первые холода придут в Новосибирск уже 20-21 октября: в Новосибирске похолодает до минус 5 - минус 10 градусов, - рассказал КП-Новосибирск Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра.

Рябина под снегом выглядит завораживающе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рябина под снегом выглядит завораживающе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зато, по прогнозам метеорологов, ноябрь в этом году будет на один - два градуса теплее нормы: то есть если обычно среднемесячная температура минус 7 - минус 9 градусов, то в этом году столбик термометра едва перевалит за минус 5.

Соскучились но снежным еловым лапам? Мы - да! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Соскучились но снежным еловым лапам? Мы - да!Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот в начале календарной зимы среднемесячная температура будет около нормы: в декабре похолодает до минус 12- минус 15 градусов, а в январе - до минус 16 - минус 18 градусов.

Кто-то прятался от снега под зонтиками. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кто-то прятался от снега под зонтиками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В феврале вместо привычной среднемесячной температуры минус 12- минус 14 градусов будет на градус холоднее.

Прогулка по первому снегу - отличная идея. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прогулка по первому снегу - отличная идея.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока же после почти летних деньков новосибирцы вспомнили, что на календаре все-таки середина октября. И до Нового года осталось всего 2,5 месяца.

Белочки тоже готовятся к зиме. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Белочки тоже готовятся к зиме.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фотограф КП-Новосибирск тоже вдохновился снегом, и отправился прогуляться по снежному Новосибирску.

Нам такой снежный дизайн нравится. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Нам такой снежный дизайн нравится.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мимо его объектива машина с таким дизайном не прошла: скажем прямо, нам нравится.

Для этого малыша сегодняшний снег - первый. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для этого малыша сегодняшний снег - первый.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот у этого малыша сегодняшний снегопад - самый первый в жизни. Вот уж кого точно можно поучиться любить зиму!

Сегодня уже можно снежки лепить. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня уже можно снежки лепить.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пусть снега пока еще немного, но это точно никому не мешает слепить снежки и побегать по парку, ловя снежинки.

Такие вот снежные цветы увидел наш фотограф. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Такие вот снежные цветы увидел наш фотограф.Фото: Алена МАРТЫНОВА

И только посмотрите, какими стали цветы: такое ощущение, что на минуты вы оказались в какой-то сказке. И пусть ваша зима будет такой же чудесной!

Это - настоящая сказка! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это - настоящая сказка!Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало проще: предпринимателям будет удобнее получать средства для бизнеса
Ушел с работы и пропал: в Новосибирске ищут инженера в сером свитере
«Может, он так греется?»: сибиряк устроил танцы в майке прямо под снегом
«Мои родители - гомофобы»: строгий отчим запрещал умершей десятикласснице встречаться с подругой
В Новосибирске пропал мальчик с рюкзаком и странным именем
В Новосибирской области готовятся к Году памяти и славы
Мэр уволил директора «Новосибирского центра по проблемам домашних животных»
Срочно нужен третий: сибиряков рассмешил двойной забор
Дамана стала мамой: маленькая родственница слона скрывала беременность
Взорвался баллон: в Новосибирске загорелись 2 частных дома на Хилокской
Новосибирская активистка вместе с детьми помогает пожилым людям в доме ветеранов
Готовимся к зиме: какая погода на выходные будет в Новосибирске
«Это ад, меня трясло»: сибирячка обвинила ветеринара в жестокой операции над собакой
«Простите, что не смог помочь»: студент написал предсмертную записку и покончил с собой в общежитии
«На краю света»: сибиряки возмущены новым автовокзалом
«Можно смотреть вечно»: сибирячка в мини-шортах покорила иностранцев шикарным тверком
«Похоже, проспорил»: сибиряк пришел в магазин в стрингах и колготках