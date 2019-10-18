Три дня до зимы: радуемся первому снегу и готовимся к холодам

Утром в пятницу, 18 октября, в Новосибирск заглянула самая настоящая зима: пока горожане радовались снегу и небольшому «минусу», синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима.

Как же без селфи с первым снегом?Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Первые холода придут в Новосибирск уже 20-21 октября: в Новосибирске похолодает до минус 5 - минус 10 градусов, - рассказал КП-Новосибирск Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра.

Рябина под снегом выглядит завораживающе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зато, по прогнозам метеорологов, ноябрь в этом году будет на один - два градуса теплее нормы: то есть если обычно среднемесячная температура минус 7 - минус 9 градусов, то в этом году столбик термометра едва перевалит за минус 5.

Соскучились но снежным еловым лапам? Мы - да!Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот в начале календарной зимы среднемесячная температура будет около нормы: в декабре похолодает до минус 12- минус 15 градусов, а в январе - до минус 16 - минус 18 градусов.

Кто-то прятался от снега под зонтиками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В феврале вместо привычной среднемесячной температуры минус 12- минус 14 градусов будет на градус холоднее.

Прогулка по первому снегу - отличная идея.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока же после почти летних деньков новосибирцы вспомнили, что на календаре все-таки середина октября. И до Нового года осталось всего 2,5 месяца.

Белочки тоже готовятся к зиме.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фотограф КП-Новосибирск тоже вдохновился снегом, и отправился прогуляться по снежному Новосибирску.

Нам такой снежный дизайн нравится.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мимо его объектива машина с таким дизайном не прошла: скажем прямо, нам нравится.

Для этого малыша сегодняшний снег - первый.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот у этого малыша сегодняшний снегопад - самый первый в жизни. Вот уж кого точно можно поучиться любить зиму!

Сегодня уже можно снежки лепить.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пусть снега пока еще немного, но это точно никому не мешает слепить снежки и побегать по парку, ловя снежинки.

Такие вот снежные цветы увидел наш фотограф.Фото: Алена МАРТЫНОВА

И только посмотрите, какими стали цветы: такое ощущение, что на минуты вы оказались в какой-то сказке. И пусть ваша зима будет такой же чудесной!