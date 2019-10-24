Бросить все и уехать в Березки…

…Проехав Первомайку, мы оказались в селе Новолуговом, еще метров 300 - и вот оно, воплощение мечты измученного городского жителя: чистый воздух, размеренный ритм… Банальные сравнения о том, где лучше, приводить не будем, они просто неуместны. Нам интересно понять, почему сотни сибиряков, жителей других регионов выбирают Березки. Почему это место притягивает их как магнит?

Невыносимая легкость бытия

Воскресенье. Полдень. Жизнь наполнена золотыми красками осени, искрящимися на солнце. Ритм большого города остался позади, а вместо этого - легкость бытия. Состояние, когда проблемы не кажутся глобальными, все приобретает другие оттенки и смыслы. Проходя по дорожкам, останавливаясь у лавочек, замечаем важную деталь: кругом детские велосипеды, игрушки, самокаты… Незамысловатые средства передвижения не спрятаны от людских глаз, а будто выставлены на магазинной витрине. Или нет, как в большой семье, где главными хозяевами являются «цветы жизни». А еще возле коттеджей и дуплексов мы наблюдали вязанки дров, разложенные аккуратными рядами, - владельцы запаслись ими заранее, и не для того, чтобы пережить холодную зиму, а исключительно ради эстетики - чтобы была возможность наслаждаться семейной идиллией под треск разгорающегося костра. Мы оказались в другом времени, в окружении других людей и ценностей.

- Город замучил усталостью и не всегда адекватными соседями, - улыбается 30-летний программист Виталий. - Приехали мы из Челябинска. Сначала какое-то время жили в Новосибирске, а затем, когда появилась возможность, перебрались сюда… Правда, процесс занял некоторое время. Мы побывали в различных поселках вокруг мегаполиса, везде примерно одинаковые условия: покупаете земельный участок и начинаете строительство. Конечно, для кого-то это приемлемо - есть возможность спроектировать дом, найти стройматериалы, а затем начать подчас бесконечный процесс, когда идеи материализуются в стены… Но, честно говоря, включив логику и рассудок, мы решили, что выгоднее купить уже построенный коттедж или дом на двух хозяев, чем начинать долгий строительный процесс. Во-первых, денег жалко, а во-вторых - времени. Мы не бизнесмены, у нас не свободный рабочий график. Поэтому остановили выбор на Березках в Новолуговом и не пожалели.

Случилось это событие в семье Виталия два года назад. Домовладение впечатляет: полезная площадь составляет 115 квадратных метров, два этажа, гараж, зеленая лужайка вокруг дома. Выходишь за порог - и оказываешься в зеленом пространстве. Мы увидели и небольшие цветники, и аккуратные кусты с малиной, и даже теплицы необычной формы. А некоторые жители поселка используют лужайку как поляну для общения. Вполне, кстати, удачное применение - почти у каждого второго на участке мангал, беседка и превосходные качели.

- Сейчас уже стадия завершения отделки нашего уютного дома, - продолжает Виталий. - Я хочу сказать, что все эти малярно-штукатурные работы не превратились для нас в долгий мучительный процесс, когда приходилось чем то жертвовать… Пока шли работы, мы перемещались по дому, места всем хватает… А вообще-то я назвал бы Березки уютными «квартирами на земле». В эти слова я вкладываю возможность жить, не зная коммунальных забот: отопление, горячая и холодная вода со стоками круглый год. И не зависит от энергетиков и летних профилактических кампаний, когда приходится мыться тепленькой из тазика. У нас даже полы подогреваются, температура в доме в любое время комфортная, ее можно отрегулировать в зависимости от погоды. Мы не пожалели о своем выборе и всем друзьям-знакомым рекомендовали поселок именно как удачное антикризисное вложение средств и прекрасную перспективу для жизни.

Детский вопрос - не вопрос!

Семья Виталия состоит из четырех человек: жена, двое ребятишек и сам хозяин. Со взрослыми понятно, а как быть с детьми? Возникают вопросы: куда водить младшего? где учить старшего?..

- Это, знаете, страшилка, для тех, кто не живет в Березках, - объясняет Виталий. - Во-первых, отличная школа есть в Новолуговом, она новая, достаточно вместительная, и наших детей с удовольствием там принимают, такая же ситуация и с детским садом. Нет проблем, поверьте. Во-вторых, за детьми всегда приезжает школьный автобус, поэтому можно быть уверенным, что они будут вовремя на уроках и дома. Ну и наконец, еще один аргумент: Новолуговое в шаговой доступности от нашего поселка, мы всегда сможем и сами при необходимости детей забрать или организовать им досуг.

А мы двигаемся дальше и замечаем, что коттеджи, таунхаусы, квадруплексы в Березках, несмотря на кажущуюся одинаковость, достаточно индивидуальны. У владельцев свой неповторимый почерк, и он заключается, прежде всего, в возможности обустроить пространство со вкусом и интересом. Хочется баньку, беседку, просторное фойе (или веранду - кому как нравится) - пожалуйста, воплощайте на своих сотках неповторимую мечту, как в западных фильмах о жизни среднего класса за городской чертой. Удивительное дело, именно в Березках чувствуешь общность людей и воплощение того самого желания жить в социуме, но не терять себя. Мы вправе жить с хорошими соседями, наслаждаться лужайками не на экране телевизора, а открыв дверь своего дома.

- Мы долго привыкали к белому снегу, - признается Ирина. - Не поверите, но такого экологически чистого снега мы не видели давно. Когда приехали сюда несколько лет назад, эта картинка так запечатлелась в памяти, что, я бы сказала, стала для меня визитной карточкой Березок… А тем, кто говорит, что сюда трудно доехать или, наоборот, выехать отсюда - не верьте! Все в шаговой доступности, есть и остановка для маршруток, на которых можно добраться до остановки «Речной вокзал». Но это для тех, у кого нет транспорта. Почти у всех есть свой автомобиль, причем с персональной парковкой возле дома.

«Гипермаркет» в WhatsApp и чистый снег как визитная карточка

Безусловно, нас интересует и другое. Экологически чистый снег - картинка красивая и романтичная, но мы-то привыкли к комфорту и, самое главное, удобству. Нам подавайте магазины, развлечения на любой вкус… В какой-то момент мне показалось, что Ирина вот-вот сникнет под натиском моих аргументов…

- Да разве это проблема в наше-то время? - парировала она. - До ближайших магазинов рукой подать хоть на машине, хоть пешком.

- А если вдруг не успели?

- А если не успели… Слушайте, Березки - не просто коттеджный поселок… Не хочу говорить, что мы большая и дружная семья… Однако у нас есть группа в WhatsApp, которая работает как горячий телефон: обязательно найдутся те, кто и в магазин по пути заедет, и ребенка заберет. Понимаете, местная атмосфера пропитана душевностью и уважением друг к другу, никакие бытовые мелочи не превращаются в глобальные проблемы. Конечно, это звучит как реклама, но система работает и не дает сбоев.

А еще Ирина рассказывает, что социальный статус жителей превращает их в отличных и незаменимых помощников. Кто-то печет торты, кто-то прекрасно шьет, есть среди жителей и представители фермерского класса, и все стараются быть полезными.

- Каждый житель может предложить вам свои услуги, - уверяет Ирина. - Кого только здесь не встретишь… И торговые услуги оказывают, и транспортные. Многие предлагают проверенные компании в отделке помещений… Считайте, что у нас тут скрытый от посторонних глаз гипермаркет.

- А что на вашей лужайке?

- Место для барбекю, свободное пространство для встречи с друзьями… Не будем усложнять себе жизнь кустами, грядками… Потом, возможно, приоритеты поменяются…

…Мы продолжаем двигаться по коттеджному поселку Березки и незаметно для самих себя оказываемся у детской спортивной площадки. Ватага местной ребятни с удовольствием штурмует качели, недалеко бабушка играет с внуками, молодая пара неспешно идет с коляской…

- Хороший городок, места для забав и развлечений хватает всем, - подтвердили местные жители. - Очень удобное покрытие и самое главное - безопасное. Зимой здесь заливают каток, летняя площадка становится снова востребованной.

Средний класс везде и всюду

Еще мы заметили другую особенность поселка: кроме детей и молодых семей нам встречались люди и преклонного возраста, которые обычно не склонны менять место жительства.

- Не пожалела, что переехала, - поделилась с нами пожилая женщина. - Сначала были сомнения, но дочь и зять убедили. Березки мне нравятся возможностью оставаться самим собой, со своими привычками. Я очень люблю разводить розы и другие цветы, и здесь мне хватает места для этого. Просто выхожу из дома - и оказываюсь рядом со своими любимыми клумбами! А раньше приходилось ездить на дачу. А насчет жизни с детьми я так скажу: у нас два этажа, четыре комнаты - у каждого есть свое пространство. Так что Березки вполне годятся для жизни людей любого возраста.

Еще деталь. Кажется, одинаковые дома в поселке делают его однообразным. Но это лишь первое впечатление. Другое наблюдение: именно такая планировка, архитектура, наоборот, превращает Березки в современное место для жизни.

- Знаете, к нам приезжали знакомые из Германии и очень удивились тому, что оказались… у себя в немецком районе, - рассказали нам в Березках. - То есть не в спальном гетто, а в таком месте, где сосредоточен средний немецкий класс, люди образованные, целеустремленные и полагающиеся на свои силы. Они поставили высокую оценку нашему поселку. Были восхищены и внешней отделкой, и тем, как он содержится, какой контингент у нас проживает. В общем, можно утверждать, что Березки вполне соответствуют мировым стандартам качества загородной жизни…

Все собеседники в ответ на наши вопросы повторяли одно: Березки подходят для представителей среднего класса, а значит, купить здесь квартиру, коттедж по силам многим. На помощь придут и ипотечные возможности аккредитованных банков, и иные финансовые инструменты. Один из безусловных плюсов - тотальная безопасность: шлагбаум на въезде, камеры наблюдения, к тому же за охраной жителей зорко следят и спецы, так что ни одна чужая душа здесь не окажется. Конечно же, в планах и дальнейшее развитие - создание спортивного центра, детского клуба, магазинов. Словом, впереди у жителей масса приятных бонусов.

Когда мы беседовали с молодыми семьями, то обнаружили, что многие мечтают поменять квартиры в таунхаусе на коттеджи там же, в Березках. Аргумент такой: дети растут, возникает потребность в расширении, вот и присматриваются жители к большим новостройкам. Комфорт для многих становится привычкой, от которой никто не хочет отказываться. А Березки - место, где ничего невозможного нет. Во всяком случае, в этом нас уверяли счастливые жители. И это не привилегия избранных, а возможность, которая есть у каждого. Будьте счастливыми!