2019-10-18T09:59:29+03:00
Недвижимость

Бросить все и уехать в Березки…

Перефразировав выражение, скажем, что оно актуально, как никогда: в большом городе масса возможностей, но все же каменные джунгли не станут родными и душевными…
Владимир ЛОГИНОВ
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Фото: Алексей КРЕМНЁВ

…Проехав Первомайку, мы оказались в селе Новолуговом, еще метров 300 - и вот оно, воплощение мечты измученного городского жителя: чистый воздух, размеренный ритм… Банальные сравнения о том, где лучше, приводить не будем, они просто неуместны. Нам интересно понять, почему сотни сибиряков, жителей других регионов выбирают Березки. Почему это место притягивает их как магнит?

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Невыносимая легкость бытия

Воскресенье. Полдень. Жизнь наполнена золотыми красками осени, искрящимися на солнце. Ритм большого города остался позади, а вместо этого - легкость бытия. Состояние, когда проблемы не кажутся глобальными, все приобретает другие оттенки и смыслы. Проходя по дорожкам, останавливаясь у лавочек, замечаем важную деталь: кругом детские велосипеды, игрушки, самокаты… Незамысловатые средства передвижения не спрятаны от людских глаз, а будто выставлены на магазинной витрине. Или нет, как в большой семье, где главными хозяевами являются «цветы жизни». А еще возле коттеджей и дуплексов мы наблюдали вязанки дров, разложенные аккуратными рядами, - владельцы запаслись ими заранее, и не для того, чтобы пережить холодную зиму, а исключительно ради эстетики - чтобы была возможность наслаждаться семейной идиллией под треск разгорающегося костра. Мы оказались в другом времени, в окружении других людей и ценностей.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- Город замучил усталостью и не всегда адекватными соседями, - улыбается 30-летний программист Виталий. - Приехали мы из Челябинска. Сначала какое-то время жили в Новосибирске, а затем, когда появилась возможность, перебрались сюда… Правда, процесс занял некоторое время. Мы побывали в различных поселках вокруг мегаполиса, везде примерно одинаковые условия: покупаете земельный участок и начинаете строительство. Конечно, для кого-то это приемлемо - есть возможность спроектировать дом, найти стройматериалы, а затем начать подчас бесконечный процесс, когда идеи материализуются в стены… Но, честно говоря, включив логику и рассудок, мы решили, что выгоднее купить уже построенный коттедж или дом на двух хозяев, чем начинать долгий строительный процесс. Во-первых, денег жалко, а во-вторых - времени. Мы не бизнесмены, у нас не свободный рабочий график. Поэтому остановили выбор на Березках в Новолуговом и не пожалели.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Случилось это событие в семье Виталия два года назад. Домовладение впечатляет: полезная площадь составляет 115 квадратных метров, два этажа, гараж, зеленая лужайка вокруг дома. Выходишь за порог - и оказываешься в зеленом пространстве. Мы увидели и небольшие цветники, и аккуратные кусты с малиной, и даже теплицы необычной формы. А некоторые жители поселка используют лужайку как поляну для общения. Вполне, кстати, удачное применение - почти у каждого второго на участке мангал, беседка и превосходные качели.

- Сейчас уже стадия завершения отделки нашего уютного дома, - продолжает Виталий. - Я хочу сказать, что все эти малярно-штукатурные работы не превратились для нас в долгий мучительный процесс, когда приходилось чем то жертвовать… Пока шли работы, мы перемещались по дому, места всем хватает… А вообще-то я назвал бы Березки уютными «квартирами на земле». В эти слова я вкладываю возможность жить, не зная коммунальных забот: отопление, горячая и холодная вода со стоками круглый год. И не зависит от энергетиков и летних профилактических кампаний, когда приходится мыться тепленькой из тазика. У нас даже полы подогреваются, температура в доме в любое время комфортная, ее можно отрегулировать в зависимости от погоды. Мы не пожалели о своем выборе и всем друзьям-знакомым рекомендовали поселок именно как удачное антикризисное вложение средств и прекрасную перспективу для жизни.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Детский вопрос - не вопрос!

Семья Виталия состоит из четырех человек: жена, двое ребятишек и сам хозяин. Со взрослыми понятно, а как быть с детьми? Возникают вопросы: куда водить младшего? где учить старшего?..

- Это, знаете, страшилка, для тех, кто не живет в Березках, - объясняет Виталий. - Во-первых, отличная школа есть в Новолуговом, она новая, достаточно вместительная, и наших детей с удовольствием там принимают, такая же ситуация и с детским садом. Нет проблем, поверьте. Во-вторых, за детьми всегда приезжает школьный автобус, поэтому можно быть уверенным, что они будут вовремя на уроках и дома. Ну и наконец, еще один аргумент: Новолуговое в шаговой доступности от нашего поселка, мы всегда сможем и сами при необходимости детей забрать или организовать им досуг.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

А мы двигаемся дальше и замечаем, что коттеджи, таунхаусы, квадруплексы в Березках, несмотря на кажущуюся одинаковость, достаточно индивидуальны. У владельцев свой неповторимый почерк, и он заключается, прежде всего, в возможности обустроить пространство со вкусом и интересом. Хочется баньку, беседку, просторное фойе (или веранду - кому как нравится) - пожалуйста, воплощайте на своих сотках неповторимую мечту, как в западных фильмах о жизни среднего класса за городской чертой. Удивительное дело, именно в Березках чувствуешь общность людей и воплощение того самого желания жить в социуме, но не терять себя. Мы вправе жить с хорошими соседями, наслаждаться лужайками не на экране телевизора, а открыв дверь своего дома.

- Мы долго привыкали к белому снегу, - признается Ирина. - Не поверите, но такого экологически чистого снега мы не видели давно. Когда приехали сюда несколько лет назад, эта картинка так запечатлелась в памяти, что, я бы сказала, стала для меня визитной карточкой Березок… А тем, кто говорит, что сюда трудно доехать или, наоборот, выехать отсюда - не верьте! Все в шаговой доступности, есть и остановка для маршруток, на которых можно добраться до остановки «Речной вокзал». Но это для тех, у кого нет транспорта. Почти у всех есть свой автомобиль, причем с персональной парковкой возле дома.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

«Гипермаркет» в WhatsApp и чистый снег как визитная карточка

Безусловно, нас интересует и другое. Экологически чистый снег - картинка красивая и романтичная, но мы-то привыкли к комфорту и, самое главное, удобству. Нам подавайте магазины, развлечения на любой вкус… В какой-то момент мне показалось, что Ирина вот-вот сникнет под натиском моих аргументов…

- Да разве это проблема в наше-то время? - парировала она. - До ближайших магазинов рукой подать хоть на машине, хоть пешком.

- А если вдруг не успели?

- А если не успели… Слушайте, Березки - не просто коттеджный поселок… Не хочу говорить, что мы большая и дружная семья… Однако у нас есть группа в WhatsApp, которая работает как горячий телефон: обязательно найдутся те, кто и в магазин по пути заедет, и ребенка заберет. Понимаете, местная атмосфера пропитана душевностью и уважением друг к другу, никакие бытовые мелочи не превращаются в глобальные проблемы. Конечно, это звучит как реклама, но система работает и не дает сбоев.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

А еще Ирина рассказывает, что социальный статус жителей превращает их в отличных и незаменимых помощников. Кто-то печет торты, кто-то прекрасно шьет, есть среди жителей и представители фермерского класса, и все стараются быть полезными.

- Каждый житель может предложить вам свои услуги, - уверяет Ирина. - Кого только здесь не встретишь… И торговые услуги оказывают, и транспортные. Многие предлагают проверенные компании в отделке помещений… Считайте, что у нас тут скрытый от посторонних глаз гипермаркет.

- А что на вашей лужайке?

- Место для барбекю, свободное пространство для встречи с друзьями… Не будем усложнять себе жизнь кустами, грядками… Потом, возможно, приоритеты поменяются…

…Мы продолжаем двигаться по коттеджному поселку Березки и незаметно для самих себя оказываемся у детской спортивной площадки. Ватага местной ребятни с удовольствием штурмует качели, недалеко бабушка играет с внуками, молодая пара неспешно идет с коляской…

- Хороший городок, места для забав и развлечений хватает всем, - подтвердили местные жители. - Очень удобное покрытие и самое главное - безопасное. Зимой здесь заливают каток, летняя площадка становится снова востребованной.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Средний класс везде и всюду

Еще мы заметили другую особенность поселка: кроме детей и молодых семей нам встречались люди и преклонного возраста, которые обычно не склонны менять место жительства.

- Не пожалела, что переехала, - поделилась с нами пожилая женщина. - Сначала были сомнения, но дочь и зять убедили. Березки мне нравятся возможностью оставаться самим собой, со своими привычками. Я очень люблю разводить розы и другие цветы, и здесь мне хватает места для этого. Просто выхожу из дома - и оказываюсь рядом со своими любимыми клумбами! А раньше приходилось ездить на дачу. А насчет жизни с детьми я так скажу: у нас два этажа, четыре комнаты - у каждого есть свое пространство. Так что Березки вполне годятся для жизни людей любого возраста.

Еще деталь. Кажется, одинаковые дома в поселке делают его однообразным. Но это лишь первое впечатление. Другое наблюдение: именно такая планировка, архитектура, наоборот, превращает Березки в современное место для жизни.

- Знаете, к нам приезжали знакомые из Германии и очень удивились тому, что оказались… у себя в немецком районе, - рассказали нам в Березках. - То есть не в спальном гетто, а в таком месте, где сосредоточен средний немецкий класс, люди образованные, целеустремленные и полагающиеся на свои силы. Они поставили высокую оценку нашему поселку. Были восхищены и внешней отделкой, и тем, как он содержится, какой контингент у нас проживает. В общем, можно утверждать, что Березки вполне соответствуют мировым стандартам качества загородной жизни…

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Все собеседники в ответ на наши вопросы повторяли одно: Березки подходят для представителей среднего класса, а значит, купить здесь квартиру, коттедж по силам многим. На помощь придут и ипотечные возможности аккредитованных банков, и иные финансовые инструменты. Один из безусловных плюсов - тотальная безопасность: шлагбаум на въезде, камеры наблюдения, к тому же за охраной жителей зорко следят и спецы, так что ни одна чужая душа здесь не окажется. Конечно же, в планах и дальнейшее развитие - создание спортивного центра, детского клуба, магазинов. Словом, впереди у жителей масса приятных бонусов.

Когда мы беседовали с молодыми семьями, то обнаружили, что многие мечтают поменять квартиры в таунхаусе на коттеджи там же, в Березках. Аргумент такой: дети растут, возникает потребность в расширении, вот и присматриваются жители к большим новостройкам. Комфорт для многих становится привычкой, от которой никто не хочет отказываться. А Березки - место, где ничего невозможного нет. Во всяком случае, в этом нас уверяли счастливые жители. И это не привилегия избранных, а возможность, которая есть у каждого. Будьте счастливыми!

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