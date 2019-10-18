2019-10-18T07:14:43+03:00
Общество

Эксперты решают, как наладить систему теплоснабжения в Новосибирске

Уже понятно: ростом тарифов не обойтись
Ульяна ДЖАНКОВА
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Энергетики и эксперты предложили несколько вариантов решения проблемы.Энергетики и эксперты предложили несколько вариантов решения проблемы.
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В Новосибирске проблема износа теплосетей достигла критического уровня. Эксперты утверждают: повышение тарифов не решит вопрос в полной мере. Есть ли альтернативные пути, которые позволили бы провести качественный ремонт тепломагистралей таким образом, чтобы это не легло тяжелым грузом на кошельки потребителей?

Тариф - не панацея

На этот вопрос попытались ответить участники научно-практической конференции «Теплоснабжение Новосибирска: поиски компромиссов», среди которых - лидеры общественности, эксперты, депутаты, представители сферы теплоснабжения и управляющих компаний, застройщики.

Общественники обозначили свое видение ситуации в самом начале конференции.

Общественники обозначили свое видение ситуации в самом начале конференции.

Общественники обозначили свое видение ситуации в самом начале конференции:

- Нам нужно тепло без перебоев и адекватные цифры в платежках. На деле же вот что: тариф растет, а проблема остается. Кошелек ведь не резиновый… Мы готовы платить, но если понимаем, что проблема решается в комплексе, а не только дыры латают. Это все равно что выкинуть деньги в трубу. Нужны стратегические решения, и они не от нас должны исходить, ведь мы простые обыватели, но не эксперты.

Интересно, что ресурсоснабжающая организация - в Новосибирске это СГК - давно готова применить качественно новый подход к решению проблемы износа сетей и повышения тарифов. Стоит отметить, что в 2019 году в ремонт тепломагистралей компания вложила собственные средства - свыше 200 миллионов рублей. Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков утверждает, что тариф и вложение средств компании - не панацея от всех болезней. Повышение тарифа на 7% дало компании 430 миллионов рублей. При этом для замены теплосетей нужно 11 миллиардов рублей.

- Реновацию сетей за счет повышения тарифа провести невозможно. Даже если поднять тариф на сколько-нибудь разумную величину, это не приблизит нас к тому, чтобы заменить сети, потому что разрыв 15-кратный, - подчеркнул Андрей Колмаков. - Одним из источников привлечения средств является пересмотр условий концессионных соглашений, заключенных между компанией и мэрией города. Это позволит перебросить на ремонт около 130 миллионов рублей.

Энергетики также предлагают пересмотреть распределение арендной платы за теплосети, которую они перечисляют городу. Сейчас из 600 миллионов рублей отчислений СГК администрации города на ремонты реинвестируются около 350 миллионов рублей.

Андрей Колмаков говорит, что повышение тарифа не решит проблему изношенности теплосетей.

Андрей Колмаков говорит, что повышение тарифа не решит проблему изношенности теплосетей.

Как решить проблему?

Еще один вариант решения проблемы изношенности теплосетей - переход на метод альтернативной котельной, который предполагает формирование долгосрочного тарифа - на 10 лет и более. Инвестор и местные власти изначально просчитывают необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, в конкретном случае он может быть ниже. Инвестору это дает уверенность в окупаемости вложений в долгосрочном периоде, появляется возможность инвестировать необходимый объем средств. Фактически это будет инфраструктурная ипотека, когда СГК инвестирует в ремонт, а потом возвращает свои средства в течение 10 лет. Андрей Колмаков отметил, что это предложение передано в мэрию Новосибирска и ожидает ответного решения.

Заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ администрации города Александр Белоусов отметил, что это небыстрый долгосрочный вариант - переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения, на расчет тарифа по альткотельной.

- Это надо прорабатывать мягко, чтобы для населения было меньше проблем, - отметил Александр Белоусов.

По статистике, в большей степени трубы страдают от внешней коррозии. Тут важно решить проблемы с ливневками, ведь по факту трубопровод попросту лежит в воде и разрушается, а зимой к этим проблемам добавляется еще и песко-соляная смесь, которая в прямом смысле слова начинает разъедать трубы.

Профессор кафедры ТЭС НГТУ, экс-директор ОАО «Новосибирскэнерго» Виталий Томилов предложил обратить внимание на технологии, которые будут способствовать теплосбережению. Эксперт отметил, что львиная доля ресурса попросту уходит в никуда. Поэтому на первом этапе нужно понять, где эти точки. Также эксперт отметил, что необходимо повсеместно внедрять автоматику для регулирования тепла внутри зданий.

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