2019-10-16T07:44:10+03:00
Общество

Главное - общение, а потом уже победа

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин наградил победителей первого Кубка по спринту Юго-Западного жилмассива
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Победители и участники первого Кубка по спринту Юго-Западного жилмассива.Победители и участники первого Кубка по спринту Юго-Западного жилмассива.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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В Юго-Западном жилмассиве впервые прошел турнир по спринтерскому бегу. В спортивном состязании приняли участие полсотни жителей. Среди них были и те, кто регулярно тренируется, и новички. Старт проходил на легкоатлетическом стадионе школы № 182. Парни и девушки бежали дистанцию 60 метров. Самой младшей участнице Варваре Копыловой всего 5 лет.

Спринт - вид бега, при котором необходимо преодолеть короткую дистанцию с максимально возможной скоростью.

- Большая часть состязаний, которые мы проводим в жилмассиве, касается мальчишек. Появилась мысль провести турнир, в котором участвовали бы и девушки, и парни. Если мероприятие приживется, сделаем его ежегодным, - рассказал корреспонденту «КП» - Новосибирск» депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин. - Неважно, кто сегодня выиграет. Важно, чтобы молодые ребята пришли и пообщались друг с другом.

Андрей Аникин. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Андрей Аникин.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Организаторы остались довольны активностью жителей, ведь о забеге можно было узнать только из соцсети, никаких отдельных приглашений не было.

- Вместе с Андреем Аникиным мы раз в два месяца проводим крупное спортивное мероприятие для жителей жилмассива. Например, чемпионат по футболу и регби, зимой - эстафету «Веселые старты», а летом - турнир по пляжному волейболу. Но, несмотря на спортивный тренд в обществе, молодежь все меньше участвует в спортивных играх. Если 10 лет назад мы набирали 20 команд по футболу, теперь - всего 10. Люди предпочитают проводить время в виртуальной реальности, - отметил инструктор «Спортивного города» Денис Копылов.

Самой юной участнице соревнований всего 5 лет. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Самой юной участнице соревнований всего 5 лет.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

А в этот раз инициаторами состязаний были именно подростки, что, несомненно, порадовало организаторов.

Победителей и призеров отметили медалями и кубками. Среди девушек лучшей стала Елизавета Поддубская с результатом 10,08 секунды. Второе место заняла Анастасия Турбина (10,36 секунды), третье место - у самой юной участницы Варвары Копыловой, дистанцию 60 метров она преодолела за 12,52 секунды. Среди мужчин кубок победителя забрал Никита Лаптев, его результат - 6,87 секунды. Всего на 0,03 секунды позже прибежал Тимофей Верниковский, который занял вторую ступень пьедестала. Третья позиция у Сергея Торбычева, его результат - 6,93 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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