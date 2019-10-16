Концерт - лучший подарок для пожилых людей

«НАШ ОРИЕНТИР, НАШ ОБЕРЕГ»

В рамках программы Декады пожилого человека в Новосибирске были организованы сотни мероприятий. Уважительное отношение к старшим и поддержка пенсионеров является первостепенной задачей. Так, депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко организовал 8 октября большой праздничный концерт для жителей элегантного возраста Центрального района. В ходе торжественного мероприятия Сергей Валентинович обратился к гостям со сцены:

- Желаю вам здоровья, тепла и добра! Вы строили Новосибирск. И мы очень благодарны вам за все, что сделано. Вы наш ориентир, наш оберег! Большое спасибо за жизнь, подаренную нам.

Праздничное мероприятие стало уже традиционным: подобные встречи проводятся на протяжении 15 лет.

- Хочется, чтобы люди старшего поколения не чувствовали себя одинокими. Мы стараемся организовывать программу так, чтобы она запомнилась приятными, теплыми моментами, - говорят организаторы.

Сергей Бондаренко.

В ГОСТИ К ВЕТЕРАНАМ

Депутат Совета депутатов города Новосибирска рассказал корреспонденту КП-Новосибирск о том, что еще ждет пожилых жителей Центрального района.

- На нашем мероприятии людям старшего поколения говорим спасибо. Мы постарались организовать праздник так, чтобы наши бабушки и дедушки почувствовали себя окруженными заботой и теплом. Обязательно подарим дорогим гостям небольшие подарки, - поделился Сергей Валентинович. - Также индивидуально поздравим пожилых людей на территории Центрального района.

В ближайшее время состоится мероприятие «Не стареют душой ветераны». Помимо этого, в учреждениях, общественных организациях в Декаду пожилого человека прошли торжественные поздравления врачей, педагогов и ветеранов.

НАРЯДНЫЙ ВЕЧЕР

8 октября на концерте - аншлаг. Гости идут и идут в зал. Подрастающее поколение проявляет уважение и уступает гостям места.

- Приятно, что власти нас не забывают. Устроили потрясающий концерт с живой музыкой, песнями и танцами. В нашем возрасте это очень важно. Ведь нам много времени приходится проводить дома в одиночестве, - рассказала о своих впечатлениях жительница Центрального района Тамара Ивановна.

- Я хожу на концерты декады уже третий год подряд. Всегда нас поздравляют, говорят приятные слова, цветы дарят. В этот раз взяла с собой на мероприятие подругу. Пришли специально пораньше, чтобы успеть занять места. В прошлом году тоже было очень много народу, - добавила Нина Степановна.

Также в рамках программы Декады пожилого человека организована работа кабинетов с врачами-гериатрами, куда могут прийти бабушки и дедушки и проверить свое здоровье. Сегодня помощь пожилым оказывают не только народные избранники, но и их верные помощники - добровольцы и волонтеры.