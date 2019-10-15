Почему Улитко тормозит ввод жилья?

В редакцию «КП» обратились покупатели квартир в новостройке по адресу: Красный проспект, 163/6, с жалобой на проблемы с вводом дома. Из-за придирок чиновников давно построенное, полностью готовое к эксплуатации здание не принимают в эксплуатацию. Жильцы подозревают, что УАСИ тормозит процесс приемки в интересах коммерческой структуры, владеющей соседним участком, через который идет дорога к новостройке. Цель понятна: вынудить застройщика раскошелиться за проезд, хотя по правилам тут не должно быть никаких препон.

В новостройке по адресу: Красный проспект, 163/6, построенной ООО «ПромТех», 66 квартир. Все проданы. Дом стоит под отоплением. Жильцы хотят заселяться и оформлять право собственности на свои квадратные метры. Не хватает малости: УАСИ не дает акт ввода. Застройщик объясняет происходящее спорами с новыми соседями. Дом построен в стороне от Красного проспекта, впритык к территории бывшего Новосибирского приборостроительного завода. Проезд к стройплощадке шел через заводскую землю. В конце прошлого года, когда «ПромТех» достроил дом, у соседней территории появился новый хозяин, который заломил высокую плату за проезд.

Новостройка по адресу: Красный проспект, 163/6. Фото с сайта: www.nsk-sk

По закону власти должны гарантировать свободный проезд к объектам частной собственности. После ходатайств застройщика мэр Анатолий Локоть 12 августа 2019 года установил публичный сервитут на проезд к новостройке «ПромТеха». Это значит, что соседи не имеют права чинить препятствия для проезда к зданию. Но оказалось, что слово мэра указ не для всех.

Судя по документам, которыми располагает редакция, 26 сентября «ПромТех» обратился в УАСИ с заявлением на ввод новостройки. 4 октября начальник управления Евгений Улитко ответил отказом, сославшись на то, что застройщик не выполнил присоединение к существующему внутриквартальному проезду в асфальтобетонном покрытии и не уложил тротуар шириной 1,5 метра вдоль внутриквартального проезда. Объем работ здесь на один «КамАЗ» асфальта. При подписании актов ввода на жилые комплексы порой закрывают глаза на масштабные недоделки, существенные отклонения от проектов, лишь бы застройщик успел сдать объект в заявленные сроки, лишь бы не было новых обманутых дольщиков. А в случае с «ПромТехом» Улитко пошел на придирки к мелочам, лишь бы затянуть время?

9 октября «ПромТех» начал асфальтировать присоединение к внутриквартальному проезду. Тут же работы были остановлены соседями - представители ООО «Сибсервис», заявив о правах на дорогу, вызвали полицию и потребовали остановить асфальтирование. Полицейские прибыли, но, увидев копию постановления мэра о сервитуте и свободном проезде, вмешиваться не стали. Работники «Сибсервиса» взялись разрушать только что уложенный асфальтобетон. Кадры процесса демонтажа попали в СМИ и разошлись по соцсетям. Препятствовать полицейские не стали. Тем не менее руководство «ПромТеха» официально обратилось в полицию по факту хулиганства: 40 тонн асфальта пришло в негодность.

В тот же день, 9 октября, директор «ПромТеха» Александр Кутуков вновь обратился к Улитко за разрешением на ввод. В заявлении, копия которого направлена Анатолию Локтю, застройщик сообщил: присоединение к внутриквартальному проезду и устройство тротуара доделать не представляется возможным «по причине противоправных действий и активного физического препятствования в производстве работ со стороны сотрудников ООО «Сибсервис».

«Этим инцидентом очень сильно усилилось волнение участников долевого строительства, купивших квартиры в вышеуказанном доме, из-за того, что жилой дом (с) 2018 года стоит со 100% и не может быть введен в эксплуатацию из-за спорных вопросов с ООО «Сибсервис», - подчеркнул Кутуков. Он уверен, что после приемки дома все противоречия снимутся и асфальтирование будет доделано в спокойном режиме. На этот счет в мэрию представлено гарантийное письмо.

Евгений Улитко почти год работал в статусе исполняющего обязанности главы УАСИ. 27 сентября мэр наконец назначил его начальником. В обязанности руководителя управления входит забота об интересах дольщиков. Но в этой истории чиновник будто больше интересуется позицией одной из сторон в корпоративном конфликте. Настолько, что даже распоряжение Локтя гарантировать людям проезд кажется второстепенным фактором. А люди устали ждать: обратившиеся в «КП» члены инициативной группы готовят жалобы не только к мэру, но и к губернатору Андрею Травникову и полпреду Президента РФ в СФО Сергею Меняйло.