2019-10-14T18:57:35+03:00
Происшествия

Вместо игрушек - бетон: в детской комнате рухнуло чердачное перекрытие

Обломки перекрытия порвали натяжной потолок в новосибирской трехэтажке. Семья проснулась от грохота в соседней комнате
Анна ПАШАГИНА
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Потолок рухнул в детской комнате.Потолок рухнул в детской комнате.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Утром 14 октября в трехэтажке на улице Мира рухнуло чердачное перекрытие. Жители дома бьют тревогу - не ровен час и в других квартирах на последнем этаже произойдет подобное ЧП. Что предпринимают жители, чтобы решить ситуацию, читайте в материале.

В этом доме на улице Мира произошло ЧП. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом доме на улице Мира произошло ЧП.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ОТКАЧИВАЮТ ВОДУ, ЧТОБЫ ПОТОЛОК НЕ ТРЕСНУЛ»

Хозяйка квартиры Лариса проснулась, услышав странный треск в соседней комнате.

- Это провалился натяжной потолок, - рассказала дочка пострадавшей Евгения Трофимова.

В комнате, где рухнуло перекрытие, в выходные живет внучка Ларисы. Теперь на том месте, где стояли игрушки восьмилетней девочки, сейчас лежат бетонные плиты вперемешку с целлофаном, пылью и грязью. В детской находиться опасно. Семья боится, что потолок еще где-нибудь провалится.

Детские игрушки завалило бетоном. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Детские игрушки завалило бетоном.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я уже на протяжении четырех лет пишу в ЖЭУ письма: нужно отремонтировать перекрытия на крыше. Каждый год, когда идет дождь или снег, все течет к нам. Вода собирается в натяжном потолке - он провисает до уровня окна, - объясняет Евгения. - Рабочие постоянно откачивают воду, чтобы он не треснул. В этот раз, видимо, причины обрушения иные.

В ЖЭУ подтвердили, что в 7.20 произошло обрушение чердачного перекрытия.

- Если у жильцов есть возможность переехать на время ремонта к родственникам, они переедут, если нет - им предоставят резервное жилье, - прокомментировала начальница ЖЭУ Евгения Чапаева. - Нужно разобрать перекрытия, чтобы понять, что случилось.

Хозяйка квартиры Лариса не знает, куда идти дальше. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Хозяйка квартиры Лариса не знает, куда идти дальше.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ЕСЛИ РУХНЕТ, БУДЕМ ЧИНИТЬ»

Соседи этажами ниже жалуются, что с крыши постоянно течет. Ремонтировали кровлю последний раз в начале 2000-х, с тех пор речи об обновлении не было.

- Когда с крыши бежит вода, по стояку и до моей квартиры добегает. Я живу на втором этаже. Из-за постоянных протечек потолок в моей квартире тоже прогнил. Я лет пять назад пришла в ЖЭУ, спросила, что делать. Мне ответили: «Закрывайте все натяжным потолком. Если рухнет, будем чинить», - вспоминает соседка.

Оказывается, 15 лет назад в той же самой квартире на третьем этаже потолок уже падал, только люди там жили другие. Ремонтные работы провели, хватило до 2019 года.

Детские игрушки завалило бетоном. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Детские игрушки завалило бетоном.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На месте происшествия работают эксперты. Оценивают масштабы, решают, что делать дальше и как восстанавливать крышу.

- Сейчас разгребаем завалы. Скорее всего, перекрытие рухнуло. Ремонт проводили, но, видимо, не до конца, - оценивает ситуацию инженер Александр Кривошапкин. - Предположительно балки прогнили. Будем разбираться в ситуации.

Евгения собирается писать заявление в прокуратуру, а потом в суд. Хочет получить моральную компенсацию.

В новосибирской трехэтажке рухнул потолок.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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