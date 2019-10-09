«Родина – это часть души»: в Новосибирске прошел день призывника

Со всего региона съехались сибиряки, чтобы побывать на едином дне призывника, который прошел в Новосибирске 3 октября. В этом году праздник посетили более 3 тысяч человек и каждый смог найти для себя что-нибудь интересное: кому-то пришлись по нраву зрелищные выступления спецназовцев, кто-то преданно болел за свой военно-патриотический клуб на соревнованиях, а кого-то больше всего привлекла возможность посидеть за рулем военной техники.

- Основная цель данного мероприятия – познакомить молодых людей, потенциальных военнослужащих с тем, как сейчас проходит служба в вооруженных силах Российской Федерации. Сегодня здесь присутствуют представители различных воинских частей различных родов войск, которые могут рассказать молодым людям, в чем состоит специфика службы, - рассказала Алла Данилевская директор ГКУ «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». - На празднике присутствуют ветераны, которые, несомненно, могут передать молодому поколению только лучшие традиции воинской службы.

Подростки с интересом рассматривали оружие.Фото: Алена КУЛЕШОВА

В этот день на территории спорткомплекса «Заря» также прошли военно-спортивные соревнования, в которых приняли участие юноши и девушки со всей Новосибирской области. Они состязались в перетягивании каната, отжимании в упоре лёжа, подтягивании, военизированной эстафете.

- Я довольно часто бываю на подобных мероприятиях, участвую в соревнованиях. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, другими командами, это помогает понять, как улучшить свои спортивные навыки, расширить возможности, - рассказал Шестаков Александр, кадет Бердского Казачьего кадетского корпуса им. героя России Олега Куянова. – Такие мероприятия вообще очень важны для современной молодежи. Они позволяют молодым людям задуматься о том, как важно любить свою страну.

Сам спорткомплекс на один день превратился в импровизированную военную часть: там расположилась выставка боевой техники, в здании спорткомплекса участники мероприятия могли познакомиться с экспозицией оружия и обмундирования различных военных и силовых структур России. Побывать на интерактивных площадках по парашютному и судомодельному спорту и даже попробовать свои силы в стрельбе в лазерном и пневматическом тирах. А показательные выступления бойцов сил специального назначения моментально собрали зрителей.

Подростки смогли посоревноваться в перетягивании канатаФото: Алена КУЛЕШОВА

- Мы с классом регулярно посещаем подобные мероприятия, вот и в этот раз решили сходить, - рассказала Анна Клюева, учительница школы № 191. – Ведь у моего 8 класса как раз подходящий возраст: дети уже начинают задумываться о выборе профессии, и им будет полезно и актуально познакомиться и с военными и силовыми специализациями. Сегодня многие из них внимательно слушали рассказы представителей различных воинских частей, взяли себе брошюры. Всем ребятам было интересно самим потрогать оружие, посидеть за рулем спецтехники и посмотреть на выступления со стрельбой.

На торжественной части мероприятия призывников с праздником поздравил Командующий 41-й общевойсковой армией Рязанцев Яков Владимирович. Он отметил, что этот день должен стать действительно особенным в жизни будущих солдат.

- В этот день мы провожаем на службу ребят, наших призывников. Они – те, кто будут призваны в ряды не только вооруженных сил, но и других воинских формирований и органов, - отметил Яков Владимирович. – Я хочу выразить всем призывникам свою признательность и благодарность за то, что вы выбрали именно этот путь. У вас впереди сложный год, но я желаю каждому освоить ту воинскую специальность, на которую вы попадете. И чтобы вы вернулись домой через год уже не простыми юношами, а набравшимися жизненного и профессионального опыта, достойными защитниками своего отечества.

Внимание зрителей сразу же привлекли к себе выступления спецназовцев.Фото: Алена КУЛЕШОВА

Пожелал удачи будущим солдатам также министр образования Новосибирской области Сергей Владимирович Федорчук. Он дал напутствие призывникам и еще раз подчеркнул значимость военной службы для молодых людей.

- Сегодня мы отправляем в наши вооруженные силы лучших ребят из нашей области, которые будут служить отечеству. Ведь есть такая профессия – Родину защищать. И есть также почетная обязанность служить своему отечеству, - говорит Сергей Федорчук. – Я хочу пожелать вам главного: помнить, что мы служим не за страх, а за совесть. И Родина – это не просто слово. Родина – это часть души и смысл жизни. А армия – это возможность проявить себя и в любой момент защитить тех, кто рядом.

Но не только призывники в этот день смогли услышать слова поздравлений и аплодисменты в свою честь. Ребятам из различных военно-патриотических клубов и других объединений, которые стали победителями областных профориентационных соревнований «Полигон твоих возможностей» на Кубок губернатора Новосибирской области тоже вручили награды.

Все будущие солдаты, присутствующие на трибунах, сегодня получили множество оваций и поздравлений. Каждый из них сегодня еще раз получил возможность задуматься о том, что для него значит быть в рядах вооруженных сил России и в какой именно род войск они хотят попасть. Остается только пожелать ребятам удачной службы!