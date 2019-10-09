«Метеор» из Сузунского района обещает побить рекорды

4 октября депутаты Законодательного собрания Новосибирской области посетили рабочий поселок Сузун. Для поездки было несколько поводов: открытие нового спортивного комплекса, посадка деревьев, встреча с местными жителями.

КАК В СОЧИ

Один из пунктов рабочего визита - новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построили в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Строительство началось в мае 2018-го. Спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий с детьми старше 10 лет и взрослых.

- Сузун - традиционно спортивный район, знаменитый лыжниками. Здесь хорошо представлены и другие виды спорта, - отметил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. - Я очень надеюсь, что дети из Сузуна порадуют нас, став олимпийскими чемпионами.

Эту часть Сузуна принято называть «Олимпийской деревней». Так получилось, что рядом размещен и бассейн с двумя чашами, и физкультурно-оздоровительный комплекс, и стадион, где в следующем году будут делать современное покрытие, недалеко планируют построить крытую хоккейную площадку.

ОТ ВОЛЕЙБОЛА ДО БОКСА

Название новому спортивному комплексу - «Метеор» - придумал школьник Стас Лехман. На первом этаже расположен тренажерный зал для занятий тяжелой атлетикой, а также универсальный игровой зал для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол. На втором этаже - балкон с беговой дорожкой, где легкоатлеты смогут тренироваться в зимнее время года.

Также он будет выступать смотровой площадкой для зрителей, которые придут поболеть за любимую команду. Еще один плюс комплекса - многофункциональный зал для занятий боксом. Он оснащен всем необходимым: хорошее освещение, удобный ринг и много свободного пространства.

- Мы уже давно решили, что здесь будет располагаться спортивный кластер. Как видите, за эти годы открыли бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс, - рассказал Евгений Покровский, депутат Законодательного собрания Новосибирской области. - Наша цель - воспитание молодых сузунцев сильными и закаленными!

Во время поездки представители Законодательного собрания побывали в поселковой школе № 1, чтобы поздравить педагогический коллектив с профессиональным праздником. А еще приняли участие в посадке деревьев. Акция «Живи, лес!» проходила в рамках национального проекта «Сохрани лес». На подготовленном под посадку участке площадью 1 гектар высадили 2 тысячи молодых сосенок.