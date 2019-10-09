Теплая «Встреча» рукодельниц Юго-Западного жилмассива

Поздравить женщин пришел депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин.

В уютном и эстетично оформленном зале библиотеки имени В. Бианки традиционно прошла выставка рукоделия, где собрались женщины элегантного возраста, чтобы обменяться знаниями об искусстве вязания.

- В наш клуб «Встреча» приходят разные женщины. Есть и такие, кто ни разу не держал в руках ни крючок, ни спицы, но имеется огромное желание научиться этому. Другие просто вяжут для себя, для внуков. А здесь мы обмениваемся опытом, учим друг друга новинкам и уникальным техникам в искусстве вязания, делимся переживаниями, - рассказывает руководитель клуба-студии «Ярославна» Тамара Мамаева.

Такие выставки и встречи для Юго-Западного жилмассива стали уже доброй традицией. В течение последних пяти лет мастерицы собираются, чтобы не только перенять опыт друг у друга, но и просто пообщаться.

- Нашим участницам в основном за 50. Есть и те, кому по 70, по 80 лет. Недавно одна 75-летняя женщина проходила курсы шнуркового кружева. Обучившись этому искусству, связала для снохи жакет, - вспоминает Тамара Абрамовна. – Мы собственным примером доказываем: учиться и увлекаться новым хобби никогда не поздно. Наш коллектив омолаживается - приходят и 40-летние женщины. Однажды даже мужчина заглянул: «Здесь учат вязать носки?» Я ответила: «Заходите, научим».

Атмосфера в библиотеке царила теплая и дружественная. Каждый год к рукодельницам приходит с поздравлением депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин. А в этот раз для него был приготовлен сюрприз – к прошедшему юбилею лично для Андрея Геннадьевича в качестве подарка связали кофту. Женщины признались, что депутат всегда относится к ним с особой заботой.

Андрей Аникин.

- В нашем жилмассиве много пенсионеров, пожилых и одиноких людей, есть и инвалиды. Многим не хватает общения. Мы каждый месяц собираемся у меня в приемной на чаепития - поздравляем именинников прошедшего месяца, - говорит депутат Андрей Аникин. – Встречи организуем по разным поводам – юбилеи, дни рождения и большие массовые мероприятия.

Депутат рассказал, что такие встречи стали традицией. Поводы не обязательны. Пирожки, чай и гармошка помогают развеселить старшее поколение.

- Временами я вижу слезы радости на лицах умудренных жизненным опытом женщин. Ведь они зачастую думают, что про них все уже забыли. Им же попросту не хватает человеческого общения. Мы стараемся окружить их заботой, - отмечает народный избранник. - Подобные мероприятия важны - на таких встречах жительницы зачастую находят себе подруг и стараются встречаться почаще.

Особе внимание депутат каждый год уделяет Декаде пожилого человека. В этом году 3 октября на округе прошло торжественное мероприятие в информационно-экономическом лицее. Всех приглашенных приятно порадовал концерт, на котором выступили ученики школы, певица Татьяна Ноткина, проживающая в Юго-Западном жилмассиве, а также сам Андрей Геннадьевич лично исполнил две песни.