От праздников до здоровья: как организована поддержка ветеранов в Калининском районе

В Калининском районе прошли два торжественных мероприятия - юбилей организации ветеранов и старт Декады пожилого человека. Произнести слова благодарности и поздравить пенсионеров с праздником пришел депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Дебов.

В небольшом актовом зале на столе лежит альбом с газетными вырезками времен Великой Отечественной войны. Участники встречи листают его, как страницы памяти.

В то же время ветераны, пожилые люди собрались все вместе в этот день не горевать, а просто повидаться друг с другом и поздравить с праздником. Но эмоции берут свое - голоса дрожат, на глазах слезы. Галина Грашес, председатель первичной организации ветеранов и инвалидов микрорайона Юбилейный, рассказала о мероприятии.

- Сегодняшнее торжество приурочено к Декаде пожилого человека и 35-летию совета ветеранов Калининского района, - говорит Галина Егоровна. - У нас здесь прекрасные люди - ветераны войны, ветераны труда и пенсионеры.

Калининский район - один из самых «взрослых» районов в Новосибирске. Здесь много пожилых людей и мало молодежи. Женщина рассказала, что под ее крылом более 800 ветеранов труда и около 100 пожилых инвалидов. Несмотря на большую численность в Калининском районе, все пенсионеры окружены теплом и любовью. Поддерживают их не только близкие, но и представители власти. Так, депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Валерьевич Дебов рассказал корреспонденту «КП» - Новосибирск», что в районе налажена работа по социальной поддержке пожилых и одиноких людей.

- Мы часто проводим такие мероприятия по социальной помощи. У нас работает специальная социальная служба. Я и сам неоднократно приезжал ко многим пожилым. Стараемся дарить подарки, просто поговорить и окружить заботой и вниманием, - отмечает Глеб Дебов.

Глеб Дебов.

На праздничном мероприятии звучали песни, демонстрировались танцевальные номера. Веселое настроение создал ансамбль Октябрьского района «Берегиня». Подпевали практически все, а кто-то и пританцовывал. Праздник плавно перешел от грустных воспоминаний к положительным эмоциям.

- В первую очередь хотелось бы выразить благодарность ветеранам. Спасибо большое за все, что вы сделали для нас. Низкий вам поклон от молодого поколения, - поблагодарил собравшихся Глеб Дебов.

Вместе с юбилеем организации ветеранов отметили и начало Декады пожилого человека.

Так, например, в программу декады включили работу медицинских кабинетов, где любой желающий пенсионер может обследоваться и проверить свое здоровье.

- Такие кабинеты работают не только в рамках Декады пожилого человека. Мы периодически при поддержке депутатов и общественных организаций пытаемся помочь и поддержать старшее поколение, - упомянул депутат.

Кроме этого, депутаты Совета депутатов города Новосибирска организовали для жителей элегантного возраста бесплатную экскурсию в зоопарк. Также на протяжении декады будут проводиться и различные уличные мероприятия. В рамках программы предусмотрены праздничные программы, выступления творческих коллективов, чаепития в 4-м, 5-м, 6-м и Северном микрорайонах.