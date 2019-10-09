2019-10-09T07:27:15+03:00
Общество

От праздников до здоровья: как организована поддержка ветеранов в Калининском районе

При участии депутатов Совета депутатов города Новосибирска в Калининском районе проходят встречи для старшего поколения, организована Декада пожилого человека
Ксенмя ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
На праздник пришли ветераны Калининского района.На праздник пришли ветераны Калининского района.Фото: Ксенмя ПОЛТОРАНИНА
Изменить размер текста:

В Калининском районе прошли два торжественных мероприятия - юбилей организации ветеранов и старт Декады пожилого человека. Произнести слова благодарности и поздравить пенсионеров с праздником пришел депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Дебов.

В небольшом актовом зале на столе лежит альбом с газетными вырезками времен Великой Отечественной войны. Участники встречи листают его, как страницы памяти.

В то же время ветераны, пожилые люди собрались все вместе в этот день не горевать, а просто повидаться друг с другом и поздравить с праздником. Но эмоции берут свое - голоса дрожат, на глазах слезы. Галина Грашес, председатель первичной организации ветеранов и инвалидов микрорайона Юбилейный, рассказала о мероприятии.

- Сегодняшнее торжество приурочено к Декаде пожилого человека и 35-летию совета ветеранов Калининского района, - говорит Галина Егоровна. - У нас здесь прекрасные люди - ветераны войны, ветераны труда и пенсионеры.

Калининский район - один из самых «взрослых» районов в Новосибирске. Здесь много пожилых людей и мало молодежи. Женщина рассказала, что под ее крылом более 800 ветеранов труда и около 100 пожилых инвалидов. Несмотря на большую численность в Калининском районе, все пенсионеры окружены теплом и любовью. Поддерживают их не только близкие, но и представители власти. Так, депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Валерьевич Дебов рассказал корреспонденту «КП» - Новосибирск», что в районе налажена работа по социальной поддержке пожилых и одиноких людей.

- Мы часто проводим такие мероприятия по социальной помощи. У нас работает специальная социальная служба. Я и сам неоднократно приезжал ко многим пожилым. Стараемся дарить подарки, просто поговорить и окружить заботой и вниманием, - отмечает Глеб Дебов.

Глеб Дебов.

Глеб Дебов.

На праздничном мероприятии звучали песни, демонстрировались танцевальные номера. Веселое настроение создал ансамбль Октябрьского района «Берегиня». Подпевали практически все, а кто-то и пританцовывал. Праздник плавно перешел от грустных воспоминаний к положительным эмоциям.

- В первую очередь хотелось бы выразить благодарность ветеранам. Спасибо большое за все, что вы сделали для нас. Низкий вам поклон от молодого поколения, - поблагодарил собравшихся Глеб Дебов.

Вместе с юбилеем организации ветеранов отметили и начало Декады пожилого человека.

Так, например, в программу декады включили работу медицинских кабинетов, где любой желающий пенсионер может обследоваться и проверить свое здоровье.

- Такие кабинеты работают не только в рамках Декады пожилого человека. Мы периодически при поддержке депутатов и общественных организаций пытаемся помочь и поддержать старшее поколение, - упомянул депутат.

Кроме этого, депутаты Совета депутатов города Новосибирска организовали для жителей элегантного возраста бесплатную экскурсию в зоопарк. Также на протяжении декады будут проводиться и различные уличные мероприятия. В рамках программы предусмотрены праздничные программы, выступления творческих коллективов, чаепития в 4-м, 5-м, 6-м и Северном микрорайонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Совета депутатов города Новосибирска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Помощники для детских рук и ног
Москвичка Дарья Степура - выпускница МАИ по специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике». Разработкой новых технических средств, которые могли бы помогать маломобильным людям, девушка в свое время решила заняться из-за личной истории
Новости 24
Срочно раскупаем картошку и сахар: эксперты назвали продукты, резко подешевевшие в Новосибирске
«Леопард в деле»: сибирячка станцевала в пятнистых шортах на испанском пляже
Похмелиться захотел: вор пытался украсть пиво из магазина
В Новосибирске возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой возле рынка
Не погасил кредит: сибиряку пришлось заплатить 200 тысяч рублей, чтобы продать машину
«Просто жесть»: сибирячке в кофейне подали чай с клопом
Подружка Джокера: девушка в маске устроила странные танцы на маяке
Сельский каршеринг: подросток угнал соседские жигули, а потом вернул их обратно
Шёл по переходу: пожилой новосибирец насмерть сбил пенсионера
«Нива» попала под грузовик в Новосибирской области: погибли два человека
«Зато в магазин не надо»: белочка, ворующая вату для своего домика, рассмешила соцсети
Подростка, который поджег свою девушку, посадили на 4 года
«Он вообще бесстрашный»: верблюд прошелся по дороге в Новосибирске
Позвонить хотел: сибиряк ограбил киоск с мобильниками
«Ребенок уже успел попробовать»: сибирячка купила торт со старой жвачкой
В Октябрьском районе столкнулись два грузовика: водителя зажало в кабине
«Экскурсия» по врачебным кабинетам: как мы провели тест-драйв медицинского центра «Главный пациент»
Новосибирские полицейские сожгли 27 тонн поддельных Dolche&Gabbana и Adidas
Смотрим — и ладошки потеют: появилось видео с опасным трюком гимнасток на параплане