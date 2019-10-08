Руководство АО «РЭС» приняло участие во всероссийском совещании по подготовке к ОЗП

4 октября в Москве на площадке форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019) состоялось всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2019/20 года». В работе приняли участие главы профильных министерств и ведомств, представители региональных властей и муниципальных штабов по повышению надежности энергоснабжения, а также руководители и главные инженеры крупнейших энергетических компаний.

Яна Балан, генеральный директор АО «РЭС».

В ходе совещания была дана оценка готовности отечественного электросетевого комплекса к отопительному периоду. В частности, руководством Министерства энергетики и Ростехнадзора была отмечена положительная динамика в части снижения числа технологических нарушений.

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области - акционерное общество «Региональные электрические сети» - на совещании представляли генеральный директор Яна Балан и первый заместитель генерального директора - технический директор Владимир Герасимов. Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса в зоне ответственности Общества в период осенне-зимнего максимума нагрузок специалистами предприятия уже проделана масштабная подготовительная работа, в том числе реализованы целевые ремонтные программы, а также выполнен ряд проектов в рамках инвестиционной программы. В настоящее время завершена работа комиссий по проверке готовности филиалов АО «РЭС» к работе в ОЗП 2019/20 года.

В целом АО «РЭС» за 9 месяцев 2019 года удалось добиться снижения уровня аварийности на предприятии на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом наиболее значительное снижение аварийности (на 31,1%) достигнуто именно в электрических сетях 0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснабжение населения.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, окончательные итоги подготовки к ОЗП будут подведены 15 ноября, но процесс находится на постоянном контроле как министерства, так и руководства страны.

Подробнее - на официальном сайте Минэнерго РФ и форума «Российская энергетическая неделя».