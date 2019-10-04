«Сидел и пряник жевал»: пожарный случайно заметил дым и спас из горящего дома троих детей

Сегодня, 4 октября, в райцентре Болотное Новосибирской области случился пожар. Загорелся дом на улице Рабочей, где живет многодетная семья.

Около 8 часов утра Елена Ермолаева ушла проводить трех старших ребят в школу, а трех маленьких (2, 3 и 5 лет) оставила дома. Детская шалость привела к пожару, неизвестно, чем все это могло закончиться, но помог случай.

В 8.10 мимо дома проезжал сотрудник пожарной охраны Алексей Курцев, в машине с ним был коллега Василий Баженок. Мужчины только ехали на службу, вызова на адрес не поступало. Курцев смотрел в окно, увидел, что из щелей окна и из-под крыши одного дома валит густой черный дым. Дал по тормозам, выпрыгнул из машины. Василий Баженок набрал телефон диспетчера - и сразу же к дому.

Несколько ценных секунд мужчины потеряли у ворот - не сразу смогли открыть хитрую задвижку.

- Я сам с этой же улицы и знаю, что в доме живет многодетная семья, - рассказывает Алексей Курцев.

Попав за забор, пожарные открыли дверь дома. Внутри все уже заволокло плотным густым дымом, но искать малышей не пришлось, они были у порога, сидели возле дверей. Детей тут же отнесли к автомобилю, подоспела и подмога - огонь потушили быстро, дом остался цел.

- Сгорел только диван - от него остался один остов. Во время тушения выбили два окна. Дом цел, только стены закопченные, - описывает повреждения пожарный.

Пожарные тушат дом в Болотном. Фото: личный архив.

Маме спасатели позвонили тут же, она прибежала босиком из школы за пять минут.

- Огромная благодарность людям - не прошли мимо, заметили неладное. Если бы не они… - Елена Ермолаева не может закончить фразу. - Ребятишек я своих всегда учу: огонь опасен. Спички, зажигалки - не игрушки. Дети и мультики смотрят познавательные. Но тут сын решил пошалить…

У Елены есть небольшое хобби - плетет для дочек резиночки с атласными лентами, для этого использует специальную длинную зажигалку. Старалась не оставлять ее на видном месте, прятала повыше, но и это не спасло.

- Ваня, трехлетний сынок, забрался на кухонный гарнитур и дернул с холодильника эту зажигалку. Поджег диван, - передает мама рассказ пятилетней дочери.

Сыграли свою роль в благополучном исходе и наставления матери. Она часто объясняла, что, если вдруг пожар, прятаться в шкафу или под кроватью не надо - следует идти ближе к выходу. Так они и поступили.

- Они ведь еще и присели, там дыма меньше было, - подтверждает Алексей Курцев. - Надышаться угарным газом малыши не успели, даже тени испуга на лицах мы не заметили. Самый младший мальчонка сидел на пороге и жевал пряник.

Во время ремонта семья Ермолаевых будет жить у бабушки. Отец семейства во время ЧП был на вахте, но уже выехал на машине в сторону дома. Семья на учете в ПДН не состоит, характеризуется с положительной стороны.