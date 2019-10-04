Умеют стрелять и заметать следы: в Новосибирске прошел фестиваль «Полигон твоих возможностей»

В Новосибирске состоялся Областной фестиваль «Полигон твоих возможностей» и профориентационные соревнования на Кубок губернатора Новосибирской области. В них приняли участие 140 воспитанников военно-патриотических клубов со всего региона. Проект «Полигон твоих возможностей» проводится второй год подряд. Фестиваль проходил на базе детского лагеря имени Олега Кошевого.

Боролись за победу не только парни, но и девушки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

СНЕЖОК – ХОРОШО

— Приехали 28 команд по пять человек — они разделились на пять военных компетенций: «Разведчик», «Стрелок», «Медик», «Связист» и «Водитель», — пояснил Сергей Зимнухов, эксперт ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания», полковник запаса, участник боевых действий. — Сначала ребята проходят обучение, потом сдают экзамены и зачеты. С ними занимаются военнослужащие — действующие офицеры. Мы учим, как в войсках. Два дня они занимаются. А на третий день — тактическая полоса, где идет командная работа. Каждый участник команды выполняет свою роль и показывает, чему успел научиться. Ребята общаются, показывают себя, соревнуются. И уже многие из них решили связать свою жизнь со службой в Вооруженных силах.

Пожалуй, самая увлекательная работа развернулась у разведчиков. Ребята осваивали тактические действия на поле боя, изучали язык жестов, учились правильно занимать позиции для ведения боя и, конечно же, стреляли по мишеням. Наставниками у них были офицеры спецназа.

— Интерес появляется в глазах. Видно, что они стремятся победить. На занятиях у нас была самая подходящая для тренировки погода: холодно, снежок даже шел. Ребята учились маскировать следы и все предметы пребывания на месте. Чувствуется, что участники занимались и уже кое-чему научились. Мы с ними пообщались — рассказали о специфике работы в армии, ввели в курс дела. Интерес есть, многие хотят стать профессионалами, — рассказал инструктор и судья компетенции «Разведчик» Дмитрий Орлов (фамилия изменена).

Оказывать первую помощь - важный навык для курсантов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДЕВОЧКИ ШУСТРЕЕ

17-летний Никита Чабан из Черепаново уже решил, что станет разведчиком. Скоро ему предстоит поступление в Новосибирское высшее командное училище.

— Меня привлекает эта профессия своей неординарностью — она не связана с монотонной работой, нужно постоянно быть в движении, — сказал Никита.

Вместе с разведчиками сдавали нормативы по стрельбе непосредственно «Стрелки». Подростки многое умеют, с макетами оружия обращаются умело. Особенно это заметно на сборке-разборке автомата.

— Некоторые укладываются во время получше, чем действующие военнослужащие. Особенно девочки. Есть старание, стремление, — отметил судья «Стрелков» Вячеслав Виноградов.

12-летняя Полина Бражникова из Убинского района выбрала компетенцию «Стрелки», потому что считает, что это полезно — например, сборка-разборка оружия развивает моторику.

— Я два года хожу в военно-патриотический клуб. Мне это нравится. Разбирать и собирать автомат, стрелять — это очень интересно. А в клубе мы еще занимаемся рукопашным боем, — сказала она.

Степан Дмитричук из Новосибирска пошел в «Стрелки», но хочет попробовать со временем все компетенции, чтобы понять, чего действительно хочет. 14 лет — время еще есть.

— Стрелять я умею более менее, — сказал он. — Если получится, то пойду в армию служить: может, в десантники или в разведку.

Обращаться с оружием курсантов учили на занятиях.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЗАЧЕТ ПО РАДИОСВЯЗИ

У «Связистов» тем временем проходил самый настоящий экзамен — школьники заходили в кабинет по одному и тянули билет, на котором было написано зашифрованный код, который нужно передать по радиосвязи.

— Мы обучили их работе со средствами связи, ведению переговоров, дали основные понятия тактико-технических характеристик двух радиостанций, которые сейчас используются в армии. Мы приняли у них зачеты на знания тактико-технических характеристик и практическим действиям по порядку настройки радиостанции, правилам ведения радиообмена, — пояснил судья Иван Ивченко.

Семен Тучин из Бердска твердо решил стать военным — все зачеты по радиосвязи он сдал на отлично.

— Для меня это легко, я в этом разбираюсь, выучил все, что можно было, — сказал Семен. — Я — первый, кто пойдет в армию у нас в семье. Кроме того, что служба в армии — довольно-таки прибыльно, я еще и повидаю нашу страну. Скорее всего, меня будут отправлять в командировкив разные города. У меня есть знакомый, который окончил высшее военное училище, и сейчас он ездит по разным сборам.

Медики сдавали зачеты в условиях, приближенно к боевым: наложение повязки или жгута, натягивание противогаза на товарища — все лежа и в неудобной позе, и как можно быстрее — время тоже засекалось. Судьи — военные врачи — проверяли, насколько плотно сидит повязка, правильно ли наложен жгут.

— Неплохие знания и навыки у детей, — отметил инструктор Сергей Выжанов. — По подготовке многие считаются отличниками.

16-летний Вячеслав Коротеев из Верх-Тулы планирует поступать в военный институт на медика — хочет выучиться на полевого военного врача. Поэтому в своем военно-патриотическом клубе уже изучил все, что только возможно, по интересующей специальности.

Наставники помогали подросткам разобраться с непростыми задачами иФото: Алена МАРТЫНОВА

ПРАВА - ДОСРОЧНО

Компетенция «Водитель» — самая универсальная, эти навыки пригодятся и в армии, и в жизни. А еще можно водить машину и сдавать на вождение, несмотря на то, что тебе еще нет 18 лет. Эта возможность и привлекла 15-летнего Даниила Маркина из Татарска принять участие в фестивале.

— За один день мы сдали вождение на автодроме в Бердске— отработали повороты, развороты и парковку задним ходом. Еще проверяли машину на работоспособности: габариты, масло и другое, писали тест по правилам дорожного движения. Мне нравится все, что связано с механикой. В будущем хочу поступать на авиатехника в военный летный университет в Челябинске.

После зачетов состоялись командные соревнования. Школьники основательно готовились к ним еще у себя в клубах — ведь за первое место на Кубке губернатора вручают лазерный тир.

3 октября, на День призывника были награждены лучшие три команды. Кубок губернатора завоевала команда военно-патриотического клуба «Единство» из Бердска. Второе место заняла команда ВПК «Искатели» из Верх-Тулы Новосибирского района, а третье — команда Детско-юношеского центра Карасукского района.

Организатор соревнований : ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».