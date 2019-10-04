«У нас пол проваливается»: соседка снизу во время ремонта снесла полстены, теперь ей на голову могут упасть люди

Семья Ивановых уже шесть лет живет в страхе, что пол уйдет из-под ног. Соседка сделала незаконную перепланировку, из-за которой по дому пошли трещины. Суд обязал женщину вернуть все обратно и восстановить ущерб за покосившиеся соседские стены, но вот уже три года ничего не меняется. Как сейчас живут пенсионеры, узнал корреспондент КП-Новосибирск.

В этом двухэтажном доме пенсионеры живут больше 15 лет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ДОСКИ ЛОМАЛИСЬ ПОД НОГАМИ»

В двухэтажном бараке Александр и Татьяна Ивановы живут 15 лет. Эта небольшая квартира в Ленинском районе досталась пенсионеру от родителей.

- Мы здесь и женились, и дочку родили, - вспоминает Александр Геннадьевич.

В 1998 году мужчине ампутировали ногу, теперь он передвигается только на костылях.

Сначала треснула стена.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Квартира небольшая - две маленькие комнатки, кухня и санузел. Только сейчас это пространство сократилось в два раза. Шесть лет назад, когда в квартире на первом этаже послышался стук кувалды, на кухне сверху начал постепенно проваливаться пол.

- Сначала в одном месте доска сломалась, потом стена стала резко вниз уходить, по потолку трещины небольшой паутинкой побежали… Пол пошел в наклон, - описывает пенсионер. - Мы не думали, что ремонт соседки снизу будет влиять на наше жилье.

Ивановы стали разбираться - оказалось, соседка решила сделать перепланировку. Вроде как и разрешение было, подписанное в ЖЭУ и в администрации Ленинского района.

По стене, в которой расположен дымоход, ползет трещина.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Семье Ивановых пришлось экстренно эвакуировать одну комнату в другую. На кухне осталась только электрическая плита, к которой Татьяна Викторовна подходит по тоненьким балкам.

- Раньше в нашей двухэтажке было печное отопление. У нас есть дымоход, который, по сути, трогать нельзя, - объясняет Александр Геннадьевич. - Соседка разобрала основание трубы и сдвинула стену, из-за этого у нас пол и просел.

С каждым днем пол проседает на несколько сантиметров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В 2016 году данную перепланировку признали незаконной. Она угрожает здоровью и жизни семьи Ивановых, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск юрист Марина Заковряшина из компании «Юрпремьер». - Судом вынесено решение обязать собственника квартиры все вернуть на свои места.

С каждым годом ситуация усугубляется. Трещины на потолке и стене становятся все больше и глубже, пол проседает все ниже и ниже. Того и гляди семья Ивановых резко «переедет» в отремонтированную квартиру соседки. Было принято решение идти в суд.

Теперь зал стал еще и кухней для семьи Ивановых.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПЕРЕОФОРМИЛА КВАРТИРУ НА ДОЧКУ

Со дня вступления приговора в законную силу прошло три года. По словам соседей, хозяйка перепланированной квартиры не хочет исполнять решение - она переоформила квартиру на свою дочку, но продолжает жить там сама. Администрация Ленинского района бездействует.

- Если собственник квартиры не устраняет все нарушения в установленный срок, то администрация района согласно Жилищному кодексу имеет полное право выйти с иском о выставлении этой квартиры на публичные торги, - отмечает Марина Заковряшина. - Это делается с целью защиты прав других собственников и с целью сохранения жилищного фонда.

Семья Ивановых хочет, чтобы соседка ответила за незаконный ремонт и вернула их кухню в прежнее состояние.

Корреспонденты КП-Новосибирск не застали соседку с первого этажа дома, но мы готовы выслушать ее позицию.

Татьяна Иванова устала от судебных разбирательств.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как сделать перепланировку по закону

Оценщик Александра Гуселетова рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, что грозит владельцу неправильно перепланированной квартиры и как снести стену по уму:

- Проблемы у собственника квартиры с неузаконенной перепланировкой могут возникнуть при продаже жилья. Оценка квартиры перед сделкой - это обязательная процедура. Если имеются нарушения и перепланировка сделана самовольно, то у собственника возникнут проблемы - придется узаконивать ее, но это займет много времени. Чтобы избежать подобных проблем, перед глобальным ремонтом стоит обратиться в городской отдел архитектуры и получить разрешение на дальнейшие действия.