2019-10-04T07:25:13+03:00
Общество

«У нас пол проваливается»: соседка снизу во время ремонта снесла полстены, теперь ей на голову могут упасть люди

На верхнем этаже живет инвалид, теперь он не может пользоваться одной из комнат своей квартиры
Анна ПАШАГИНА
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Александру тяжело передвигаться по собственной квартире.Александру тяжело передвигаться по собственной квартире.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Семья Ивановых уже шесть лет живет в страхе, что пол уйдет из-под ног. Соседка сделала незаконную перепланировку, из-за которой по дому пошли трещины. Суд обязал женщину вернуть все обратно и восстановить ущерб за покосившиеся соседские стены, но вот уже три года ничего не меняется. Как сейчас живут пенсионеры, узнал корреспондент КП-Новосибирск.

В этом двухэтажном доме пенсионеры живут больше 15 лет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом двухэтажном доме пенсионеры живут больше 15 лет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ДОСКИ ЛОМАЛИСЬ ПОД НОГАМИ»

В двухэтажном бараке Александр и Татьяна Ивановы живут 15 лет. Эта небольшая квартира в Ленинском районе досталась пенсионеру от родителей.

- Мы здесь и женились, и дочку родили, - вспоминает Александр Геннадьевич.

В 1998 году мужчине ампутировали ногу, теперь он передвигается только на костылях.

Сначала треснула стена. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сначала треснула стена.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Квартира небольшая - две маленькие комнатки, кухня и санузел. Только сейчас это пространство сократилось в два раза. Шесть лет назад, когда в квартире на первом этаже послышался стук кувалды, на кухне сверху начал постепенно проваливаться пол.

- Сначала в одном месте доска сломалась, потом стена стала резко вниз уходить, по потолку трещины небольшой паутинкой побежали… Пол пошел в наклон, - описывает пенсионер. - Мы не думали, что ремонт соседки снизу будет влиять на наше жилье.

Ивановы стали разбираться - оказалось, соседка решила сделать перепланировку. Вроде как и разрешение было, подписанное в ЖЭУ и в администрации Ленинского района.

По стене, в которой расположен дымоход, ползет трещина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По стене, в которой расположен дымоход, ползет трещина.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Семье Ивановых пришлось экстренно эвакуировать одну комнату в другую. На кухне осталась только электрическая плита, к которой Татьяна Викторовна подходит по тоненьким балкам.

- Раньше в нашей двухэтажке было печное отопление. У нас есть дымоход, который, по сути, трогать нельзя, - объясняет Александр Геннадьевич. - Соседка разобрала основание трубы и сдвинула стену, из-за этого у нас пол и просел.

С каждым днем пол проседает на несколько сантиметров. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С каждым днем пол проседает на несколько сантиметров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В 2016 году данную перепланировку признали незаконной. Она угрожает здоровью и жизни семьи Ивановых, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск юрист Марина Заковряшина из компании «Юрпремьер». - Судом вынесено решение обязать собственника квартиры все вернуть на свои места.

С каждым годом ситуация усугубляется. Трещины на потолке и стене становятся все больше и глубже, пол проседает все ниже и ниже. Того и гляди семья Ивановых резко «переедет» в отремонтированную квартиру соседки. Было принято решение идти в суд.

Теперь зал стал еще и кухней для семьи Ивановых. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Теперь зал стал еще и кухней для семьи Ивановых.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПЕРЕОФОРМИЛА КВАРТИРУ НА ДОЧКУ

Со дня вступления приговора в законную силу прошло три года. По словам соседей, хозяйка перепланированной квартиры не хочет исполнять решение - она переоформила квартиру на свою дочку, но продолжает жить там сама. Администрация Ленинского района бездействует.

- Если собственник квартиры не устраняет все нарушения в установленный срок, то администрация района согласно Жилищному кодексу имеет полное право выйти с иском о выставлении этой квартиры на публичные торги, - отмечает Марина Заковряшина. - Это делается с целью защиты прав других собственников и с целью сохранения жилищного фонда.

Семья Ивановых хочет, чтобы соседка ответила за незаконный ремонт и вернула их кухню в прежнее состояние.

Корреспонденты КП-Новосибирск не застали соседку с первого этажа дома, но мы готовы выслушать ее позицию.

Татьяна Иванова устала от судебных разбирательств. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Татьяна Иванова устала от судебных разбирательств.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как сделать перепланировку по закону

Оценщик Александра Гуселетова рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, что грозит владельцу неправильно перепланированной квартиры и как снести стену по уму:

- Проблемы у собственника квартиры с неузаконенной перепланировкой могут возникнуть при продаже жилья. Оценка квартиры перед сделкой - это обязательная процедура. Если имеются нарушения и перепланировка сделана самовольно, то у собственника возникнут проблемы - придется узаконивать ее, но это займет много времени. Чтобы избежать подобных проблем, перед глобальным ремонтом стоит обратиться в городской отдел архитектуры и получить разрешение на дальнейшие действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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