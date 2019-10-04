2019-10-04T05:51:12+03:00
Общество

В квартирах новосибирцев становится теплее

До 7 октября горячими станут батареи во всех домах города
Ульяна ДЖАНКОВА
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Петр Бажин (слева) и Роман Корниенко рассказали обо всех нюансах запуска отопительного сезона.Петр Бажин (слева) и Роман Корниенко рассказали обо всех нюансах запуска отопительного сезона.
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В квартирах новосибирцев потеплело. 3 октября завершены два этапа разворота системы отопления - в жилом секторе подключены 4898 домов Новосибирска, что составляет порядка 71% от всех многоквартирных домов города.

Новый отопительный сезон стартовал 25 сентября. Законом определено, что решение о начале сезона принимает мэрия Новосибирска. В этом вопросе муниципалитет ориентируется на погоду: тепло дают, если средняя температура воздуха в течение пяти дней не поднимается выше +8. Новосибирцы недоумевают: к чему такие сложности, если в квартире уже зябко? Почему нельзя дать тепло сразу всем, ведь с момента официального начала сезона прошло уже шесть дней?

Обо всех нюансах запуска отопления рассказали руководители Новосибирской теплосетевой компании СГК: заместитель главного инженера по режимам Роман Корниенко и советник генерального директора Петр Бажин.

Почему нельзя дать тепло всем сразу?

Городская система теплоснабжения устроена так, что сначала теплоноситель заполняет магистральные сети, затем - внутриквартальные, а потом горячая вода доходит уже и до домов. Поэтому батареи в квартирах станут горячими не сразу после начала отопительного сезона. На это требуется время.

- Почему на разворот системы отопления требуется две недели? Нагрузка на электрических теплостанциях, на котельных наращивается постепенно, циркуляция в теплоносителях увеличивается постепенно. Дело в том, что технологически невозможно сделать это одномоментно, - объясняет Петр Бажин. - Кстати, в этом сезоне идем с опережением и уже обеспечили циркуляцию от расчетной - 165%.

Подключение проходит в несколько этапов. В первую очередь тепло дают в школы, детские сады и лечебные учреждения.

- Во всех детских учреждениях - учебных и дошкольных - уже тепло, здания прогреты. Дома новосибирцев мы начали подключать 30 сентября в соответствии с графиком. В первую очередь отопление поставляют к объектам, которые находятся около ТЭЦ. Это происходит из-за особенности строения тепловых сетей, - отметил Роман Корниенко.

Подключаем вне графика

Как отмечают в теплосетевой компании, проводились подключения и вне графика - по индивидуальным обращениям, например, из лечебных и образовательных учреждений, если температура внутри здания была некомфортной. Также были единичные подключения и жилых домов. Например, тех, в которых случился пожар. Люди просили включить отопление раньше срока, чтобы стены успели просохнуть и прогреться. Также в индивидуальном порядке по обращениям подключали те дома, где на первых этажах размещены детские клубы, частные детсады и так далее.

Когда подключат остальные дома

Дальнейшее подключение потребителей жилого сектора к теплу будет проходить в три двухдневных этапа, до 7 октября включительно. До 9 октября потеплеет в институтах, на объектах культуры, в промышленном секторе.

График разворота системы теплоснабжения доступен на портале СГК онлайн. Также СГК запустила навигатор по теплоснабжению Новосибирска - можно узнать точный срок, когда тепло поступит в конкретный дом. Новый сайт можно найти по адресу: nskteplonavigator.ru. Также на сайте разместят информацию по капитальным ремонтам с указанием, какие улицы планируется сузить, перекрыть, расскажут о плановых отключениях. Операторы будут отвечать на вопросы абонентов. В настоящее время на сайте размещена карта подключений объектов Новосибирска к системе теплоснабжения.

Если ваш дом не подключен вовремя или система отопления работает с перебоями, обратитесь в свою управляющую компанию либо позвоните по телефону 051 (Единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска) или (383) 289-01-45, 289-01-47 (диспетчерская «Тепловых сетей» СГК).

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