«Муж ушел к худой, а я села на шпагат»: сибирячка рассказала, как смогла пережить тяжелый развод

Ольге Усенко 39 лет, и у нее счастливая семья: муж и четыре лапочки-дочки. Женщина носит 56-й размер одежды и не комплексует из-за своего веса - занимается танцами, умеет садиться на шпагат, крутить колесо и делать кувырки с поднятой ногой.

Ольга вместе с бывшим мужем и тремя дочками. Фото: личный архив.

ДИЕТА НЕ СПАСЛА БРАК

Ольга не всегда была дамой в теле. Лишний вес начал накапливаться в юности, когда девушка переехала из Забайкальского края в Новосибирск поступать в университет - заедала стресс.

- Потом вышла замуж и родила трех дочек, - рассказывает Ольга корреспонденту КП-Новосибирск.

Сибирячка всегда думала, что у нее идеальная семья. Какой развод? Муж никогда не оставит ее, друзья и родственники видели идеальную картинку. Бывший супруг не попрекал лишними килограммами, но Ольга все равно решила худеть.

Женщине было сложно пережить развод. Фото: личный архив.

Женщина сидела на строгих диетах, занялась спортом. Скинула 40 килограммов - муж должен был оценить, а он вдруг ушел. Нож в спину, слезы в подушку… Ушел к худющей и молодой.

- Это предательство. До сих пор не простила. Я осталась одна с тремя подростками. Пришлось заменять им и маму и папу, - вспоминает Ольга. - В финансовом плане - да, бывший обеспечил алиментами, но морально было тяжело.

Стресс от ухода мужа дал о себе знать лишними килограммами - женщина набрала 20 кило.

Сибирячке удалось похудеть на 40 килограммов, но после развода половина из них вернулись. Фото: личный архив.

«ЭТО ЖЕ НЕПРИСТОЙНО»

Оля оказалась сильной женщиной - долго плакать себе не позволила. Выходить из депрессии решила танцуя.

- Я несколько лет следила за танцевальным проектом «Формат», где девушки-пышки снимают танцевальные клипы. Стиснула зубы и пошла к ним в команду, - говорит Ольга.

Когда мать-одиночка пришла в танцевальный проект, столкнулась с огромной проблемой: не могла смотреть на себя в зеркало. Ольге казалось, что нереально сделать все танцевальные па и движения, которые показывал тренер, тем более с ее весом. А некоторые движения и вовсе казались непристойными - просили так изгибаться, что мама не одобрила бы.

После выхода клипа женщине стали писать мужчины со всей России. Фото: личный архив.

- Я все равно решила попробовать. Раз повторила, два повторила, стало получаться, почувствовала азарт, - описывает свои эмоции и впечатления от тренировок сибирячка.

В итоге Ольга научилась садиться на шпагат, крутить колесо и делать различные кувырки хоть на каблуках, хоть без них.

В 2018 году в интернете появился танцевальный ролик Sweet Pollution от группы «Формат». В нем снялась и Ольга, у нее были самые сложные акробатические трюки и движения. На следующее утро сибирячка проснулась знаменитой.

Ольга стала чувствовать себя увереннее, вышла замуж и родила четвертого ребенка.

ПИСАЛИ МУЖЧИНЫ СО ВСЕЙ РОССИИ

После выхода клипа в социальные сети начали писать неизвестные люди. Все хвалили танцовщицу, делали комплименты. Основное внимание - от мужчин.

- Я не знаю, видел бывший муж этот клип или нет, но его сестра точно посмотрела, - улыбается женщина. - Она мне звонила, была в полном восторге и восхищении. Хвалила через слово.

Уверенность в себе помогла устроить личную жизнь.

- Я увольнялась, а он пришел устраиваться на мое место. Пока я его стажировала, мы нашли общий язык, и вскоре наше общение переросло в нечто большее, - радуется Ольга.

Сибирячка вышла замуж второй раз. Родила новому мужу дочь.Танцы, а не диеты помогли Ольге изменить свою жизнь к лучшему.

- Теперь мне поступают предложения стать моделью Plus Size. Обязательно попробую себя в этой сфере, - делится планами на будущее сибирячка.