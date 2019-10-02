Молодые активисты профсоюза АО «РЭС» - участники VI Всероссийского слета молодежи

Основной целью слета является развитие кадрового потенциала за счет вовлечения работающей молодежи в активную профсоюзную деятельность, а также повышение престижа и значимости профсоюзной деятельности в молодежной среде. Мероприятия проходили в Ялте с 22 по 28 сентября 2019 года.

Участниками слета стали члены Молодежного совета ВЭП, молодежных советов территориальных и первичных профсоюзных организаций, профсоюзные активисты из числа работающей и учащейся молодежи, представители российских и родственных зарубежных профсоюзов. Первичную профсоюзную организацию (ППО) акционерного общества «Региональные электрические сети» представляли два молодых активиста - Анастасия Андреева и Александр Шведов.

По замыслу организаторов, участники слета были поделены на четыре команды с отличительной цветовой идентификацией. При этом при формировании команд не учитывалась географическая принадлежность участников, что позволило объединить в одну группу молодых активистов из разных регионов. В рамках деловой программы организаторами были подготовлены четыре образовательные площадки по наиболее актуальным темам реализации молодежной политики в профсоюзной деятельности.

На каждой площадке командам предстояло провести по полдня, после чего они менялись. Методика работы на разных площадках позволила молодым профсоюзным деятелям охватить как можно больше предложенных модераторами тренингов и получить дополнительный спектр знаний и навыков по всем предлагаемым образовательным программам.

Помимо образовательных мероприятий организаторы предусмотрели и спортивные состязания. Спартакиада, прошедшая в третий день слета, превратилась в настоящий праздник командного спортивного духа, высоких результатов, выносливости и сплоченности. В программу спартакиады вошли соревнования по волейболу, мини-футболу и плаванию. Мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни среди молодых работников электроэнергетической отрасли.

В завершающий день слета состоялась панельная дискуссия на тему «Молодежь как драйвер развития отрасли и профсоюза», в которой в качестве экспертов приняли участие представители Минэнерго, крупных энергетических компаний и профсоюзные лидеры. После активного обсуждения острых вопросов по теме дискуссии состоялись итоговые выступления команд с презентациями наработок по основной теме слета «Будущее профсоюза - взгляд молодых». После этого мероприятия были подведены итоги VI Всероссийского слета молодежи ВЭП, состоялось вручение свидетельств участникам и награждение победителей.

Стоит отметить, что представители АО «РЭС» принимали активное участие во всех мероприятиях слета и в групповых заданиях, и в индивидуальном порядке. Несомненно, знания и впечатления, полученные молодыми активистами в ходе интенсивного образовательного процесса и увлекательных культурно-массовых и спортивных мероприятий, найдут отражение в деятельности профсоюза Общества. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию важнейших компетенций будущих профсоюзных лидеров и закреплению молодых специалистов на предприятии.

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