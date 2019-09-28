Энергетики ответили на популярные вопросы горожан о начале отопительного сезона

Однако у жителей Новосибирска есть вопросы. Энергетики ответили на самые популярные.

- Мы в панельном доме мерзнем уже с начала сентября. Обогреватели во всей квартире работают почти круглосуточно. Неужели нельзя включать отопление 15 сентября? Сейчас у всех краны есть на батареях, если вдруг жарко станет, можно перекрыть...

- Почему в соседних регионах уже давно везде есть отопление? Например, в Кемеровской области 15 сентября тепло подключили в жилых домах. Почему там заботятся о людях, а у нас - нет?

- Отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 (и ниже). Законом определено, что решение о запуске отопления принимает мэрия Новосибирска.

Кроме того, невозможно подать тепло всем жителям сразу. Процесс запуска отопительного сезона - технологически сложный и не быстрый. Цепочка подачи тепла в дома включает теплоисточник (ТЭЦ, котельную), тепловую сеть и абонента (внутреннюю систему отопления здания). Городская система теплоснабжения устроена так, что сначала теплоноситель заполняет магистральные сети, затем - внутриквартальные, а потом уже доходит до домов. Поэтому батареи в домах не сразу после запуска отопительного сезона станут горячими. На это требуется время.

Температурный режим в самом доме регулирует УК или ТСЖ, а также сами жители в квартирах, если у них установлены современные радиаторы (с регуляторами).

В течение недели с начала подачи тепла идет масштабная работа: в тепловых пунктах включаются сотни насосов, контролируются давление и температура в трубопроводах домов и сетей. К этому времени управляющие организации должны были подготовить тепловые пункты к приему тепла: проверить состояние сетей, сделать необходимый ремонт, проверить состояние оборудования тепловых пунктов и т. д.

- Первыми к теплу подключат больницы, школы и детские сады... Значит, еще и не подключали?

- С начала сентября до начала отопительного периода теплоэнергетики уже подключили около 120 социальных объектов по заявкам - детские сады, школы и больницы. 30 заявок не были удовлетворены в связи с техническими особенностями схемы подключения объектов. Остальные не подавали заявки на подключение отопления. С момента старта отопительного периода уже подключены 603 социальных объекта.

- В Первомайском районе вся теплотрасса вскрыта, ремонт с начала лета никак не закончится. Будет ли тепло в наших домах?

- На этом участке идет капитальный ремонт магистрального трубопровода, самого протяженного в программе капитального ремонта этого года. Мы понимаем недовольство жителей тем, что энергетики перекопали улицу, но по-другому заменить поврежденный участок теплосети невозможно. Тем не менее, чтобы не перекапывать всю улицу полностью, теплоэнергетики поделили участок на несколько этапов. В пятницу закончили последние сварочные работы. Трубопровод уже полностью смонтирован с подключением всех жителей по постоянной схеме для вступления в отопительный период. Сейчас идут работы по монтажу верхних лотков и гидроизоляции перекрытия канала.

- Весной жарко, а в холода осенью-зимой батареи еле теплые. Почему по-разному топят?

- Мы не можем подавать отопление таким образом, чтобы у жителей зимой батареи были как парное молоко. Энергетики либо подают отопление, либо нет. Температурный режим задается в соответствии с установленными графиками отпуска ресурса с ТЭЦ. Зимой, перед резким изменением погоды в городе, диспетчеры СГК заранее дают задания на плавное увеличение параметров сетевой воды для городских теплоэлектроцентралей.

Повышение температуры отпускаемой от ТЭЦ воды производится в строгом соответствии с утвержденными температурными графиками для каждого теплоисточника.

В домах температурный режим регулирует УК или ТСЖ. Тем не менее бывают случаи, когда управляющие организации испытывают некоторые сложности с запуском системы отопления в доме. В таких случаях теплоэнергетики готовы прийти и помочь в отладке системы.

- Куда обращаться, если дома с запуском отопления слишком жарко или слишком холодно?

- Если в вашей квартире недостаточно теплые батареи и снижена температура горячей воды, необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, контакты которых указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг. И если организация в течение суток не ответила на обращение, следует позвонить в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области по телефону (383) 202-07-57.

- Что делать, если отопление не дали? И где узнать, когда подключат дом?

- Для начала сверьтесь с графиком подключения жилых домов к отоплению. Если ваш дом должны подключить, например, 2 октября, но батареи в течение дня остаются холодными, тогда уже стоит волноваться. Позвоните в свою управляющую компанию или ТСЖ - телефон обычно указан в квитанции об оплате - и узнайте, в чем причина.

Если ваш дом не подключен вовремя или система отопления работает с перебоями, вы можете обратиться в свою управляющую компанию, позвонить по телефону 051 (Единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска) либо (383) 289-01-45 (диспетчерская «Тепловых сетей» СГК).

- А как быть жителям улиц, где еще идут ремонты? Там как дадут тепло?

- На тех участках, где еще продолжаются работы, монтируются временные схемы подачи отопления и горячей воды. Жители, которые запитаны от этих теплосетей, не останутся без тепла с началом отопительного периода. К примеру, это будет выполнено на объекте капитального ремонта по улице Д. Бедного.