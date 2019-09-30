Малыши сгорели заживо, а мамы не было дома: с начала года в Новосибирской области погибли 55 детей

Новосибирские следователи подвели итоги работы с начала 2019 года. Данные, увы, не радуют: 55 детей погибли в Новосибирской области за эти месяцы. О том, что стало причиной гибели ребятишек, и какие наказания понесли виновные, мы поговорили с Антоном Бадулиным , первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области

ЖИЗНИ 14 ДЕТЕЙ УНЕСЛА ВОДА

Больше всего детей – 14 ребятишек – погибли в Новосибирской области на воде.

-Основными причинами несчастных случаев с несовершеннолетними явились как неосторожность взрослых, выразившаяся в оставлении детей без присмотра, так и отсутствие знаков, информирующих о запрете купания в местах водоемов, непроведение рейдов, профилактических бесед с жителями города и области, - подчеркнул Антон Николаевич.- К примеру, 12 июня в реке Иня Тогучинского района Тогучинского района утонула маленькая девочка. И там никаких предупреждающих знаков не было. Профилактические мероприятия с населением по обеспечению безопасности использования открытых водоемов властями не проводились.

Те же самые нарушения выявились, когда 27 июня подросток утонул в реке Бердь. И еще важный момент: количество погибших детей на воде с каждым годом возрастает. В 2019 году их на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 70% больше, чем в 2017 году.

ТРОЕ МАЛЫШЕЙ СГОРЕЛИ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОЙ ПРОВОДКИ

Еще одна страшная цифра: с начала 2019 года пожары унесли жизни 12 детей. Для сравнения - в 2018 году таких случаев было 11, в 2017 – 5. Следователи подчеркивают: основными причинами трагедий стало нарушение правил эксплуатации печного, газового оборудования и бытовых электроприборов, электропроводки, либо механизмы и вовсе были неисправны.

А еще родители просто оставляли своих детей без присмотра.

- 11 июля произошла трагедия в Коченевском районе: там из-за неисправности электропроводки в частном жилом доме сгорели трое детей, - продолжает Антон Бадулин. - Мать при этом дома не присутствовала, так как находилась на суточном дежурстве на работе. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины и условия, способствующие гибели детей.

НА ГОДОВАЛУЮ ДЕВОЧКУ РУХНУЛ АКВАРИУМ

В прошлом году расследовано 20 уголовных дел следователи завели после того, как 25 детей получили травмы в различных учреждениях, в том числе в школе и детсадах. Причинами травм детей стали неправильная установка мебели, закрепление оборудования.

- В Октябрьском районе 29 мая на годовалую девочку в частном детском саду «Смешарики» упал непрочно установленный аквариум: ребенок получил серьезные травмы, - продолжает Антон Николаевич. - Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

Еще два трагических случая произошли на бесхозных объектах .

- 28 мая в Ленинском районе на территории недостроенного дома погибла 10-летняя девочка, - комментирует Антон Бадулин. - Следствием установлено, что строительная организация ликвидирована. При этом, место представляет собой потенциально опасный объект. На участке складируется строительный мусор и разбитое стекло. Знаки, предупреждающие об опасности, отсутствуют. Вход на территорию для людей не был ограничен.

В адрес администрации направлено письмо о необходимости разобраться в причинах нарушения законодательства, принять меры к их устранению.

НУЖНА ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы оградить детей от возможной опасности, сотрудники Следственного управления СК РФ по Новосибирской области ежемесячно выезжают в образовательные учреждения, подшефные детские дома и центры.

- В ходе выездов проводятся тематические беседы с педагогическим составом, самими несовершеннолетними и их родителями о требованиях безопасности при организации отдыха и оздоровления, проведения занятий в бассейнах, купании в необорудованных местах, - говорит Антон Николаевич. - Обеспечен непрерывный круглосуточный мониторинг публикаций в средствах массовой информации, в которых могут содержаться данные, указывающие на признаки преступлений.

Но следователи уверены: наибольший эффект будет достигнут путем совместной деятельности Правительства области, муниципальных образований, мэрии и администраций города Новосибирска, всех служб органов системы профилактики, при непосредственном участии общественных организаций и научных сообществ.