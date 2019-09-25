«Ведущие называли меня старухой с короной»: многодетная мама отбила жениха-кубинца на шоу «Давай поженимся»

Сибирячка Светлана Белинина - многодетная мама, которая в одиночку воспитывает троих детей. Мужского внимания у яркой блондинки и в реальной жизни хватало, но она все же отправилась искать свое счастье на шоу «Давай поженимся».

- Я решила съездить на эту передачу скорее просто из интереса. Еще весной со мной в соцсетях связался редактор этой программы и предложил заполнить анкету, чтобы потом поучаствовать в съемках, - рассказал КП-Новосибирск Светлана Белинина. – А уже осенью мне снова написали и сообщили, что по указанным мной параметрам есть жених. И 15 сентября мы с подругой вылетели в Москву.

По словам сибирячки, в реальности студия оказалась не такой впечатляющей, какой она выглядит на экране телевизора. Вместо знаменитой Останкинской башни они попали в маленький съемочный павильон, где было очень холодно. Да и оформление декораций оставляло желать лучшего: Светлана утверждает, что у двери в комнату невесты была оторвана ручка, а не ее месте просто была дыра. Тогда сотрудники съемочной площадки, заметив это, просто решили заклеить ее скотчем.

Светлане и ее подруге на съемках досталось. Фото: личный архив.

«ПРЕДСТАВИЛИ ВСЕ ТАК, БУДТО Я «ПРОДАЛАСЬ» ЭКС-МУЖУ ЗА МАШИНУ И ШУБУ»

Но поразила женщину не только обстановка территории, где проходит передача. Атмосфера, которая царила на съемочной площадке, неприятно удивила сибирячку гораздо больше, чем маленький павильон.

- Еще до того, как я приехала в Москву, в анкете меня просили рассказать и о своей жизни тоже, а не только описать жениха. Потом эти подробность они буквально «вывернули наизнанку», - утверждает Светлана Белинина. – К примеру, я рассказывала про факт измены своего бывшего мужа. И как он потом извинялся передо мной, даря подарки. Но на программе этот факт представили так, будто я «продалась» своему мужу за машину и шубу. Хотя дела обстояли совсем иначе. К тому же, муж дарил мне подарки всегда, а не только тогда, когда был виноват.

Сибирячке было обидно, что основные моменты, которые стараются обнародовать ведущие, показывают участников не в лучшем свете.

- Перед съемкой ко мне в гримерку зашла моя редактор (а они там есть у каждого участника программы) и предупредила, что программа начнется для каждой девушки с определенного вопроса, и в моем случае это был вопрос про мужа. Она также отметила, что мне стоит отвечать на него наиболее подробно, чтобы ведущие еще больше не уводили меня в сторону, - вспоминает сибирячка. – Но это еще ничего по сравнению с тем, что началось, когда я ушла переодеваться для своего танцевального номера.

Сибирячки сфотографировались с ведущей Розой Сябитовой. Фото: личный архив.

«ПОСОВЕТОВАЛИ НЕ НАДЕВАТЬ НА СЕБЯ «МНИМЫЕ КОРОНЫ»

Светлана уверяет, что когда в студии осталась ее подруга, ведущие сразу же сразу же «набросились» на нее.

- Какие только слова не прозвучали в мой адрес: что и выгляжу я не на свои 43, а намного старше. И что лучше бы я вместо того, чтобы танцевать и ходить по конкурсам красоты и надевать на себя «мнимые короны» (а я являюсь победительницей конкурса «Леди Сибири» 2016), сидела дома, готовила борщ и занималась детьми, - передает диалог сибирячка. - Подруга, конечно, пыталась меня отстоять, сказала, что я работаю сразу в двух детских садах музыкальным руководителем, одна воспитываю троих детей и содержу семью. Но и ей тоже досталось – ведущие сказали, что она не только «смотрится слишком красивой рядом со мной», но и «уже начала строить глазки нашему жениху». Радует одно – большинство этих ужасных вещей в эфир не вошли. Но слышать это было очень неприятно.\

К слову, несмотря на то, что на программе жених, который, к слову, был не обычным парнем, а кубинским музыкантом, выбрал не Светлану, а другую девушку, история начала развиваться совсем не по плану. После съемок передачи Хуан Карлос (именно так зовут парня) подошел к сибирячке и предложил ей поехать в кубинский ресторан в Москве, в котором играет его группа.

Воспоминания от съемок у сибирячек остались неприятные. Фото: личный архив.

ЖЕНИХ ОШИБСЯ ДВЕРЬЮ

- Он мне позже рассказал, что тоже решил пойти на эту программу больше из интереса, а не с серьезными намерениями. А во время самой передачи он слишком нервничал и даже толком не мог понять, что происходит, - пояснила сибирячка. – Собственно, другую невесту он выбрал случайно, потому что ошибся дверью. А на самом деле хотел выбрать меня.

Уже в ресторане Светлана решила написать своему редактору о том, как неожиданно все же закончился сегодняшний эфир. А та попросила сибирячку снять происходящее на видео, чтобы потом тоже добавить в программу и устроить этому выпуску «Давай поженимся» необычный финал. Эту просьбу просьбу сибирячка выполнила.

- Я улетела из Москвы на следующий день, но с Хуаном мы до сих пор продолжаем общаться, - утверждает Светлана Белинина. – Он даже зовет меня к себе, но я пока не готова на такой серьезный шаг. Посмотрим, что будет дальше