2019-09-25T08:07:57+03:00
Общество

Современная «Бригантина» «пришвартовалась» в Кировском районе

В Северо-Чемском жилмассиве реконструировали спортивно-игровую площадку
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Ребятишки играют в воображаемых матросов на новеньком «Кораблике». Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.Ребятишки играют в воображаемых матросов на новеньком «Кораблике». Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.
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12 лет назад около дома № 31 по улице Комсомольской был пустырь. Местные предприниматели подумали, что негоже земле пропадать даром, и решили возвести здесь очередной торговый центр. Но жители взбунтовались: по их мнению, уместнее было бы установить рядом с домом игровую площадку. Новосибирский городской фонд поддержки социальных инициатив «Общее дело» выиграл грант фонда «Обнаженные сердца» супермодели Натальи Водяновой на строительство детского развлекательного комплекса.

Тогда была оборудована площадка «Кораблик» в Кировском районе города, которая пользовалась огромной популярностью у детей. Однако в 2017 году прокуратура постановила закрыть и демонтировать «Кораблик» из соображений безопасности - за время эксплуатации оборудование износилось и требовало замены.

В 2018 году началось восстановление детского комплекса. Обновленный детский комплекс установлен в рамках партийного проекта «Территория детства». Подобные городки и спортивные площадки появятся во всех районах города. Срок реализации проекта - с 2018 по 2020 год. Координатором проекта «Территория детства» партии «Единая Россия» является депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Юному капитану и морякам Северо-Чемского жилмассива вручили символический штурвал. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.

Юному капитану и морякам Северо-Чемского жилмассива вручили символический штурвал. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.

- В соответствии с этой программой в течение октября мы будем сдавать подобные городки - всего 33 объекта. «Кораблик» - одна из первых. Стоимость реконструкции игрового комплекса обошлась в 9,5 миллиона рублей. В следующем году мы планируем открыть еще 29 спортивных и детских городков, - отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Обновленный кораблик, который получил название «Бригантина», представляет собой грандиозное игровое сооружение высотой четыре метра. Акцент сделан на безопасности ребятишек. Новая площадка в отличие от прежней полностью застелена специальным резиновым покрытием. Теперь шустрые малыши и подростки после активных игр будут возвращаться домой с целыми коленками. Новый «Кораблик» сделан так, что кажется, будто он парит в невесомости, стилизация максимально приближена к настоящему судну. Есть зоны как для малышей, так и для ребят постарше. Те, кто боится скатываться с горок или спускаться по канату, веревочной лестнице, могут сойти на землю по ступенькам.

Во время торжественного открытия юному капитану и морякам Северо-Чемского жилмассива вручили символический штурвал. Жители уверены, теперь «Кораблик» точно не сойдет с правильного курса. Ребятам пожелали доброго пути навстречу своим мечтам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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