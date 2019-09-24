Открываем рынки - закрываем риски

ВОЗВРАТ НДС

Гарантия возврата НДС с упрощенным пакетом документов и сроком принятия решения - один из продуктов Росэксимбанка, который входит в Группу РЭЦ. Для бизнеса это весомое преимущество, поскольку в среднем выдача гарантий занимает до месяца. Росэксимбанк тратит на весь процесс не больше недели.

- Росэксимбанк может предоставить гарантию на сумму до 1 млн рублей, - рассказал старший вице-президент АО «РЭЦ» Никита Гусаков. - Выгода для предпринимателей очевидна: экспортер может возместить НДС еще до окончания камеральной проверки. Это позволяет оперативно пополнить оборотные средства и продолжать работу, не снижая деловую активность.

СТРАХОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И КРЕДИТА

Еще одно актуальное предложение - страхование отсрочки платежа по экспортному контракту. Этот инструмент РЭЦ позволяет защитить российские компании и финансирующие их банки в том случае, если иностранный покупатель вдруг не погасит счета.

- Основная наша задача - закрыть риски неплатежа для экспортера. Когда у него есть иностранный контрагент, мы делаем свою экспертизу и оцениваем финансовое состояние его партнера. У экспортеров исчезает необходимость держать свою службу рисков. Это снижает издержки. Кроме того, страховка «ЭКСАР» освобождает от ответственности за несвоевременное поступление валютной выручки. Для многих компаний - это существенный фактор. Страховки, которые мы даем для финансирования, позволяют снизить его стоимость как для экспортера, так и для покупателя российской продукции, - рассказывает Никита Гусаков.

Под страхование попадает весь портфель экспортных контрактов с отсрочкой платежа.

Получить услуги просто. Для этого требуется зарегистрироваться на портале Российского экспортного центра и направить запрос.

- Страховое покрытие распространяется на регулярные и разовые экспортные поставки, - объясняет Никита Гусаков. - Причем речь ведется не только о предпринимательских рисках неисполнения обязательств, но и о политических. Когда российская компания продает по экспортному контракту что-то, например, в Египет, помимо коммерческого риска есть политический: национализация, ограничение вывода валютной выручки, мораторий… Получив нашу страховку, экспортеры могут не переживать, что потеряют свой бизнес, и гарантированно получат выгоду.

Прежде всего данные меры поддержки рассчитаны на экспортеров, представляющих малый и средний бизнес.

В соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт» необходимо в шесть раз увеличить количество экспортеров МСП, получающих меры государственной поддержки.

Ознакомиться со всеми услугами Группы РЭЦ экспортеры могут на сайте www.exportcenter.ru. Консультацию специалиста можно получить в Центре поддержки экспорта по телефону:

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