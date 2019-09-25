2019-09-24T09:21:26+03:00
Общество

АО «РЭС» призывает владельцев частных домов с газовым отоплением проявить предусмотрительность

Наступление отопительного сезона всегда характеризуется резко возрастающими нагрузками на электрические сети, так как увеличивается не только количество потребителей, но и перечень используемых для отопления электроприборов
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Для обеспечения надежной и качественной работы электросетевого комплекса региона в период осенне-зимнего максимума нагрузок АО «РЭС» ежегодно выполняется масштабная подготовительная работа. Однако усилий лишь сетевой организации недостаточно. Со стороны потребителей также требуется осознанное отношение к соблюдению элементарных правил и требований закона при пользовании электрической энергией.

Жителям и владельцам индивидуальных жилых домов не стоит забывать о зависимости системы газового отопления частного дома от наличия электрической энергии. Невозможно полностью исключить вероятность отключения электричества, ведь их причины бывают самыми разнообразными - от плановых работ до аварийных ситуаций. При этом даже непродолжительное отсутствие электроснабжения вызывает остановку работы газовых котлов и, как следствие, быстрое выхолаживание помещения в зимний период. В сильный мороз не исключена возможность замерзания теплоносителя, что может привести даже к выходу из строя некоторых частей дорогостоящего оборудования отопительной системы.

Но оградить себя от вышеобозначенных проблем не так сложно. АО «РЭС» призывает потребителей при установке и эксплуатации автономных отопительных систем (в том числе газовых котлов) предусматривать дополнительные независимые (автономные) источники питания (например, дизельный генератор). Такая мера позволит избежать значительных трат на ремонт или замену оборудования, вызванных возможными аварийными отключениями электроэнергии, и сохранить в вашем доме комфортную температуру.

К сожалению, зачастую граждане подключают отопительное электрооборудование не только без оформления увеличения разрешенной мощности, но и в обход приборов учета, скрывая дополнительное потребление электроэнергии, а значит - нарушая закон!

Такие действия несознательных граждан приводят к снижению надежности работы электрической сети и качества электрической энергии. И, в первую очередь, все негативные последствия отражаются на их соседях - скачки напряжения, меркнущие лампы в домах, испорченная бытовая техника и т. п.

Каждая электрическая сеть проектируется на определенную величину нагрузки, рассчитанную по количеству надлежащим образом оформленных потребителей и мощности их энергопринимающих устройств. А недобросовестные потребители, как правило, ни в чем себе не отказывают и используют всевозможные электроприборы. Несколько таких «экономных» потребителей могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу.

Значительные перегрузки в питающей магистрали и трансформаторных подстанциях способствуют возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чреваты не только отключениями потребителей, в том числе социально значимых объектов, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий.

Таким образом, из-за действий несознательных граждан снижается качество и надежность электроснабжения целых улиц и микрорайонов, а значит, зачастую без света и тепла остаются и законопослушные потребители.

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