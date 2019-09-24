Диван и другие странные находки на субботнике в Новосибирске

В соответствии с нацпроектом «Экология» 21 сентября на территории Новосибирского лесничества в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» был проведен масштабный экологический субботник, в котором приняли участие члены Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Мероприятие было организовано при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. В общей сложности с лесной площади 2 гектара было вывезено 120 кубометров мусора. Среди отходов, собранных на субботнике, были и необычные находки.

Акция «Живи, лес!» ежегодно проводится с целью привлечения внимания к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России. В этом году корпоративные волонтеры продолжили очистку соснового бора, который находится вблизи поселков Красный Яр и Мочище Новосибирского района.

- В Новосибирской области инициатором проведения акции «Живи, лес!» является министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. В период проведения акции во всех муниципальных районах области планируется проведение различных мероприятий, в числе которых посадка деревьев, очистка лесов от мусора, просветительская работа. С каждым годом к акции присоединяются все больше неравнодушных к проблемам наших лесов и окружающей среды. Горожане готовы решать экологические проблемы не только словом, но и делом. Мероприятия с участием корпоративных волонтеров на данной территории проводятся уже более пяти лет. За это время от мусора очищенно около 10 гектаров лесного массива, и это не просто цифры - это любовь, ответственность и забота о нашем общем будущем, - отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Анатольевич Даниленко.

Участниками акции стали более 120 корпоративных волонтеров - представители таких социально ответственных компаний, как ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «Марс», Coca-Cola HBC Россия, ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Центр эффективных производственных решений». Кроме того, очистку леса от несанкционированных свалок активно поддержали 10 студентов региональной ассоциации «Зеленые вузы» НГТУ.

- Цель субботника - привлечь общественное внимание к проблеме несанкционированных свалок в лесу. Здесь мы обнаружили не только привычный мусор, но даже выброшенный диван. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям этот лес станет заметно чище. Сегодня стало устойчивым трендом, что бизнес уделяет все больше внимания развитию корпоративного волонтерства, помогая сотрудникам вносить личный вклад в развитие социальных инициатив в регионах, где они живут и работают. Для нашей компании развитие общественно значимых проектов с участием сотрудников является приоритетным. Это важная часть нашей корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития компании, - подчеркнул Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам в Сибири и на Дальнем Востоке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», руководитель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области.

- Комфортная городская среда - это прежде всего результат совместных усилий. Мы выходим на такие субботники, потому что живем здесь и чувствуем свою личную ответственность за эти территории, - говорит Марина Мокина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

- Сотрудники Mars могут раз в год посвящать один полный рабочий день волонтерству. Эта инициатива - важная часть нашей культуры. Если мы не будем ответственно относиться к окружающей среде и окружающим нас людям, то будущие поколения получат в наследство мир в гораздо более плохом состоянии, чем его получили мы. Каждое действие важно! И мы рады, что это видение разделяют наши коллеги из других компаний, - поделился помощник заместителя директора по внешним связям филиала ООО «Марс» в Новосибирском районе Новосибирской области Максим Красич.

- Для нашей компании очень важно внимательное отношение к экологической ситуации в регионе присутствия, поэтому в дополнение к собственным проектам, направленным на реализацию стратегической программы «Цель 4 НОЛЯ: вместе для будущего», для новосибирских «балтийцев» стало привычным и любимым делом участие в инициативах по озеленению и посадке леса, а также уборке территорий. Весной и осенью сотрудники с нетерпением ждут анонсов и с удовольствием принимают участие целыми семьями: с детьми и родственниками, - комментирует Павел Арбатский, менеджер по рециклингу ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

- Волонтеры нашей компании с 2013 года принимают активное участие в данной акции. И первый наш экосубботник прошел в этом же сосновом бору. Правда, тогда горы мусора возвышались рядом с асфальтированной дорогой. Сотрудники нашей компании с большой любовью и заботой относятся к данному месту. За шесть лет участия дети из младенцев стали большими, и сегодня они активно помогают папам и мамам. Радует, что на местах бывших свалок растут деревья, посаженные нашими детьми. Но, к сожалению, здесь еще много работы - кучи мусора есть и в глубине леса, - рассказал директор филиала АО «ДХЛ Интернешнл» в Новосибирске Вячеслав Кузнецов.

В результате совместной инициативы представителей НСКВ за три часа ударной работы волонтеры собрали 120 кубометров мусора. Участникам акции удалось очистить от стекла, пластика, покрышек, бытовых, строительных и промышленных отходов территорию общей площадью 2 гектара, которая стала не только чище, но и безопаснее.

Кроме того, традиционно волонтеры, пришедшие на акцию со своими детьми, вместе с ними посадили на очищенной территории леса молодые деревья - 35 лип и рябины.

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Подробнее с деятельностью Национального совета можно ознакомиться на сайте www.nccv.ru

По всем вопросам обращайтесь к руководителю регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области Дмитрию Шаркову (Dmitry.Sharkov@pmi.com, тел. 8-923-110-52-72), куратору корпоративного волонтерства в Новосибирской области Ларисе Геннадьевне Серовой (l.serova@nso.ru, тел. 8-913-456-50-29).