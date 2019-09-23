2019-09-23T12:03:41+03:00
Общество

Распоряжение № 243-р

О созыве внеочередной сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
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Внеочередная сессия назначена на 24 сентября.Внеочередная сессия назначена на 24 сентября.Фото: Влад КОМЯКОВ
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1. Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 24 сентября 2019 года в 12.00 в Государственном концертном зале имени А. М. Каца (Красный проспект, 18/1).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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