2019-09-23T11:29:07+03:00
Общество

Распоряжение № 249-р

О созыве тридцать восьмой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
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Тридцать восьмая сессия Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва пройдет 23 октября.Тридцать восьмая сессия Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва пройдет 23 октября.Фото: Влад КОМЯКОВ
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1. Созвать тридцать восьмую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 23 октября 2019 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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