2019-09-23T14:30:31+03:00
Общество

«Соцсети - это наша обратная связь»: Андрей Панферов встретился с блогерами

На встрече стороны обсудили новые форматы сотрудничества власти и общества
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Андрей Панферов встретился с блогерами и общественниками в пресс-центре «Комсомольской правды». Фото: Иван КОЛПАКОВ.Андрей Панферов встретился с блогерами и общественниками в пресс-центре «Комсомольской правды». Фото: Иван КОЛПАКОВ.
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Деловой разговор между секретарем НРО партии «Единая Россия», заместителем председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андреем Панферовым и блогерами состоялся в пресс-центре «Комсомольской правды».

На встречу с политиком пришли общественники, которые в своих блогах так или иначе затрагивают социальные проблемы жизни региона.

- Общественное мнение для нас очень важно, чтобы понимать тенденции благодаря людям, которые находятся в тесном взаимодействии с жителями нашего региона и не зависят от какой-либо партийной принадлежности. Совместно мы можем выработать определенные взгляды на проблемные вопросы и точки роста. Партия готова к открытости и взаимодействию, - подчеркнул Андрей Панферов.

В разговоре участники затронули проблему открытости депутатов. Есть мнение, что вскоре их работа будет оцениваться по степени активности в аккаунте. Андрей Панферов отметил, что соцсети для представителей власти - способ связи с населением. Но зачастую все сводится к формализму: странички, как правило, ведут помощники, а не сами народные избранники, и это надо менять, выходить из окопов. Блогеры поделились устойчивым мнением со стороны представителей власти о том, что они спекулируют на проблемах жителей, поднимая активность профиля, а не искренне хотят их решить. Были затронуты и острые вопросы. Блогеры отметили, что в обществе считают депутата представителем власти, а не народа. Возможно, нужно кардинально изменить состав депутатского корпуса.

- Обновление рядов уже назрело. Мы считаем, что необходимо пересмотреть возрастной ценз депутатов. Все-таки должны появляться новые лица с другими взглядами. Современные люди смотрят на проблемы с иного ракурса. Думаю, скоро ряды депутатского корпуса пополнит молодежь, - отметил Андрей Панферов.

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