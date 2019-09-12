Для сибиряков «за 50» - не возраст

Сибиряки предпенсионного возраста получили возможность обучиться новому ремеслу или подкрепить навыки старого. В Новосибирском строительно-монтажном колледже их обучают по трем компетенциям: «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию», «Слесарь-сантехник» и «Укладка напольных покрытий». Сегодня эти специальности особо востребованы на рынке труда.

По словам куратора программ Академии WorldSkills в строительно-монтажном колледже Татьяны Самусенко, специально для переподготовки возрастных специалистов они разработали шесть новых программ продвинутого уровня: помимо базовых стандартов ученики постигают азы программирования.

- В конце августа мы выпустили первую группу электромонтажников. Скажу откровенно, мы переживали: программы сложные, а наши ученики – профессионалы среднего уровня. Но они успешно прошли обучение по мировым стандартам Worldskills, сдали экзамен, получили стандартный документ и скилс-паспорт. Наша задача – научить людей, давно получивших образование, применять в работе современные технологии. Ведь порой даже работодатель не в курсе актуальных новинок, а наши ученики приходят на производство и успешно внедряют передовые технологии в процесс.

СПРАВКА «КП»

В реализацию правительственной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills включились почти все регионы страны. Бесплатное обучение предпенсионерам можно пройти на лучших образовательных площадках страны.

Сергею Слезко 57 лет. Он рассказал нам о том, что на его работе - в фирме по монтажу систем безопасности - появилось новое направление и знаний стало не хватать.

- После обучения я другими глазами посмотрел на электромонтаж, понял многие процессы, - говорит Сергей. - Работа из нудных обязанностей превратился в творческий процесс, появилась мотивация. Мы сейчас как раз ждем новое оборудование. Когда техника придет, начну применять знания на практике. Взяв на курсах разгон, не могу остановиться: продолжаю копить знания. Родилась идея собственного проекта - в следующем году начну реализовывать. Мы ведь учились по старинке. Среди молодых чувствовал себя реликтом из прошлого века, а сейчас воспрял духом.

Работник железной дороги Виктор Ребгун говорит, что на работе ему стало интереснее - лучше понимает устройство автоматического котла. После переподготовки придумал, где можно применить появившиеся навыки, помимо основного места работы.

- Нашел потенциального клиента, - делится планами Виктор, - он построил коттедж. Хотим применить в нем элементы «умного дома». Например, можно сделать систему автоматического полива в теплице. На учебе перешел барьер боязни программирования.

По словам Татьяны Самусенко, следующая группа по этой компетенции начинает учится в октябре. Пока заявки подали десять человек. Все они будут осваивать новую профессию с нуля.

КОНКРЕТНО

Программа реализуется совместно с Министерством труда в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В этом году участвовать в программе могут женщины 1964 -1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию. Зарегистрироваться и выбрать компетенцию, учебное заведение и программу обучения можно здесь: 50plus.worldskills.ru