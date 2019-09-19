25 тысяч новосибирцев посетили «Онлайн-парк» Tele2

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 этим летом предложила новосибирцам новый формат досуга. Жители сибирской столицы могли посетить интерактивную площадку оператора, сочетающую образовательную, развлекательную и практическую функции. В специально установленном павильоне за два летних месяца работы «Онлайн-парк» принял 25 тысяч новосибирцев и гостей города. Абоненты Tele2 на площадке использовали более 1 Тб данных. Этого хватило бы, чтобы непрерывно смотреть видео на YouTube более 100 дней подряд.

Всего за два летних месяца для посетителей «Онлайн-парка» было проведено 48 трансляций, лекций и мастер-классов от ведущих российских инфлюенсеров, а также 54 специальных мероприятия. По выходным посетители смотрели фильмы и сериалы на большом экране и танцевали под зажигательные хиты популярных диджеев: в «Онлайн-парке» состоялось 8 музыкальных уик-эндов и 65 показов фильмов и короткометражек. В свободное от мероприятий время в «Онлайн-парке» работала зона коворкинга.

Сцена «Онлайн-парка» Tele2 стала главной площадкой празднования Дня города в парке «Городское начало». Праздничные мероприятия в честь 126-го дня рождения Новосибирска начались в «Онлайн-парке» 28 и 29 июня. «Онлайн-парк» предоставил свою сцену городскому фестивалю «ТехноАРТ-2019». Перед гостями выступили музыкальные группы Partsvaniya, дуэт «ЧБ», «ВО7», Mommy's Pleasure, «Ночное солнце», а также было проведено анимационное шоу. Во время фестиваля новосибирские художники из команды «Так надо» показали мастерство стрит-арта и создали на глазах у зрителей гигантское граффити.

Совместно с Первой академией маркетинга Tele2 провела в «Онлайн-парке» конференцию для наноблогеров «Бложик». Перед гостями выступили 4 спикера и 10 популярных блогеров. Участники конференции обсудили тренды развития личного бренда в социальных сетях в прямом эфире с популярными блогерами из Санкт-Петербурга и Москвы. Всего за два месяца в «Онлайн-парке» было проведено 17 лекций и мастер-классов с психологами, предпринимателями, общественными деятелями, артистами, музыкантами, путешественниками.

27 июля в «Онлайн-парке» Tele2 состоялся Всемирный фестиваль уличного кино под открытым небом. Посмотреть короткометражные фильмы молодых режиссеров в «Онлайн-парк» Tele2 на Михайловской набережной пришли несколько сотен новосибирцев. Зрители на большом уличном экране увидели фильмы лауреатов Всемирного фестиваля уличного кино - 2018: «Успех», «Взятка» и «Суперприз», а также 10 короткометражных новелл от конкурсантов 2019 года. Все фильмы транслировались онлайн при помощи скоростного мобильного интернета 4G Tele2. По традиции, в городах проведения фестиваля зрители голосовали за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы определили народного фаворита, замеряя уровень света. По мнению новосибирцев, лучшим стал фильм «Болванка».