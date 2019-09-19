2019-09-19T06:11:15+03:00
Общество

25 тысяч новосибирцев посетили «Онлайн-парк» Tele2

Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, подвел итоги работы «Онлайн-парка», который был открыт для горожан с 21 июня по 20 августа в парке «Городское начало» на набережной Оби
Поделиться:
25 тысяч новосибирцев и гостей города бесплатно посетили интерактивную площадку оператора с зоной коворкинга, музыкальной сценой и кинотеатром.25 тысяч новосибирцев и гостей города бесплатно посетили интерактивную площадку оператора с зоной коворкинга, музыкальной сценой и кинотеатром.
Изменить размер текста:

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 этим летом предложила новосибирцам новый формат досуга. Жители сибирской столицы могли посетить интерактивную площадку оператора, сочетающую образовательную, развлекательную и практическую функции. В специально установленном павильоне за два летних месяца работы «Онлайн-парк» принял 25 тысяч новосибирцев и гостей города. Абоненты Tele2 на площадке использовали более 1 Тб данных. Этого хватило бы, чтобы непрерывно смотреть видео на YouTube более 100 дней подряд.

Всего за два летних месяца для посетителей «Онлайн-парка» было проведено 48 трансляций, лекций и мастер-классов от ведущих российских инфлюенсеров, а также 54 специальных мероприятия. По выходным посетители смотрели фильмы и сериалы на большом экране и танцевали под зажигательные хиты популярных диджеев: в «Онлайн-парке» состоялось 8 музыкальных уик-эндов и 65 показов фильмов и короткометражек. В свободное от мероприятий время в «Онлайн-парке» работала зона коворкинга.

Сцена «Онлайн-парка» Tele2 стала главной площадкой празднования Дня города в парке «Городское начало». Праздничные мероприятия в честь 126-го дня рождения Новосибирска начались в «Онлайн-парке» 28 и 29 июня. «Онлайн-парк» предоставил свою сцену городскому фестивалю «ТехноАРТ-2019». Перед гостями выступили музыкальные группы Partsvaniya, дуэт «ЧБ», «ВО7», Mommy's Pleasure, «Ночное солнце», а также было проведено анимационное шоу. Во время фестиваля новосибирские художники из команды «Так надо» показали мастерство стрит-арта и создали на глазах у зрителей гигантское граффити.

Совместно с Первой академией маркетинга Tele2 провела в «Онлайн-парке» конференцию для наноблогеров «Бложик». Перед гостями выступили 4 спикера и 10 популярных блогеров. Участники конференции обсудили тренды развития личного бренда в социальных сетях в прямом эфире с популярными блогерами из Санкт-Петербурга и Москвы. Всего за два месяца в «Онлайн-парке» было проведено 17 лекций и мастер-классов с психологами, предпринимателями, общественными деятелями, артистами, музыкантами, путешественниками.

27 июля в «Онлайн-парке» Tele2 состоялся Всемирный фестиваль уличного кино под открытым небом. Посмотреть короткометражные фильмы молодых режиссеров в «Онлайн-парк» Tele2 на Михайловской набережной пришли несколько сотен новосибирцев. Зрители на большом уличном экране увидели фильмы лауреатов Всемирного фестиваля уличного кино - 2018: «Успех», «Взятка» и «Суперприз», а также 10 короткометражных новелл от конкурсантов 2019 года. Все фильмы транслировались онлайн при помощи скоростного мобильного интернета 4G Tele2. По традиции, в городах проведения фестиваля зрители голосовали за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы определили народного фаворита, замеряя уровень света. По мнению новосибирцев, лучшим стал фильм «Болванка».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области: Надо вырезать из арбуза треугольник и попробовать. Если вкусный - значит, - астраханский!
Вступив в минувший вторник в должность, новый руководитель региона дал нашему обозревателю Александру Гамову первое необычное интервью
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Андрей Травников одобрил новые проекты для программы реиндустриализации экономики
Среди белого дня: в Новосибирске полицейские ищут напавшего на двух женщин грабителя
Новосибирский «Академгородок 2.0» станет научным центром нового формата
Охотники за драйвом: водитель и пассажиры сбежали с места ДТП, бросив машину в центре
«Это чистый белок!»: новосибирцы нашли в банке с кукурузой живую гусеницу
Маленький, а такой серьезный: котенка мэй-куна выбросили на улицу из-за врожденной аномалии
«С зоопарка угнала»: новосибирцев рассмешил верблюд на магистрали в час пик
Улетел в ограждение: «Тойота» и такси устроили аварию возле «Ленты»
Сибирские ученые разработали технологию, способную спасти Заворотнюк
В Новосибирске расследуют дело об убийстве кота Моти
Возле мемориала Славы в Барабинске загорелись венки и цветы
«Машину отбросило к тротуару»: в Заельцовском районе произошла массовая авария
«Как же обидно»: «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору»
«Разберем «Трактор» на части!»: болельщики поддерживают «Сибирь» в матче с челябинскими хоккеистами
«Людей не подпускали, территорию оцепили»: сибиряков встревожила бесхозная сумка в метро
«Увезли на «Скорой помощи»: пассажирке новосибирского автобуса стало плохо
Врачи рассказали о состоянии матери и ребенка, упавших в яму с кипятком
Женщина с ребенком провалились в яму с кипятком: у них тяжелейшие ожоги