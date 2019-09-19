Сделано в России: Россельхозбанк поддерживает экспортный рынок

Российские компании активно развивают свой экспортный потенциал: ежегодно внешнеторговый оборот РФ увеличивается почти на четверть (24%), в том числе за счет продукции АПК.

Нашей стране есть что предложить миру помимо традиционных зерновых: в топ-10 продуктов для экспорта уже в ближайшем будущем могут войти кондитерские изделия и мороженое. Поддержка отечественного агробизнеса, осваивающего международные рынки, - одна из приоритетных задач Россельхозбанка.

Льготное финансирование экспорта и не только

- Какие продукты и услуги Россельхозбанк предлагает для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность?

- Мы рады поделиться опытом работы в области ВЭД, накопленным на протяжении многих лет сотрудничества с ведущими банками мира, и стремимся создать максимально комфортные условия ведения бизнеса на внешних рынках как для действующих клиентов, так и для новых компаний.

Мы не только сопровождаем и структурируем внешнеторговые сделки, но и выступаем для своих клиентов партнером и экспертом по целому ряду вопросов, связанных с привлечением экспортного финансирования, проведением международных расчетов, получением гарантий по внешнеторговым контрактам, куплей-продажей иностранной валюты.

Клиенты Россельхозбанка активно пользуются возможностью оформления международных гарантий, экспортных аккредитивов с привлечением кредитных средств РСХБ и иностранных банков, совершения конверсионных операций по индивидуальным тарифам, получения повышенной доходности от инвестиций в структурные депозиты.

В партнерстве с Министерством сельского хозяйства РФ, Российским экспортным центром (РЭЦ) и Экспортным страховым агентством России (ЭКСАР) мы предлагаем клиентам финансирование внешнеторговых контрактов по льготной ставке в рамках программ господдержки, специальные страховые продукты для защиты экспортных кредитов и инвестиций от коммерческих, правовых и политических рисков.

Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

- Какие решения предлагает Россельхозбанк для минимизации расходов компаниям - экспортерам?

- В интересах экспортно ориентированных компаний банк обнулил комиссию по услугам для экспортеров в рамках акции «Агроэкспорт», в том числе на открытие и ведение счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, переводы в рублях и иностранной валюте, выполнение банком функций агента валютного контроля.

Потенциальный участник акции - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, поставившие на учет и обслуживание в РСХБ новый или действующий экспортный контракт. При этом экспортируемая продукция должна соответствовать кодам товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС от 01 до 24. Другими словами, льготные условия обслуживания экспортных контактов мы можем предложить для компаний АПК и организаций, осуществляющих экспорт сельхозпродукции.

География экспорта - весь мир

- Расскажите о географии экспорта ваших клиентов. Есть ли страны-лидеры?

- В настоящее время клиенты Россельхозбанка успешно экспортируют продукцию в Китай, Казахстан, Белоруссию, Латвию, Монголию, ОАЭ и другие страны. Статус лидера по объему внешнеторговых операций с Россией из года в год сохраняет Китай, что подтверждает и опыт Россельхозбанка, и оценка других экспертов. Так, по данным РЭЦ, в первом полугодии 2019 года объем экспорта российских компаний в КНР составил 26,1 млрд/долларов США.

Россельхозбанк активно сотрудничает с китайскими финансовыми институтами в сфере финансирования экспорта, развивает межбанковские отношения и торговое финансирование. Инфраструктура банка, включающая 20 китайских банков-корреспондентов и собственное представительство РСХБ в Пекине, позволяет эффективно осуществлять расчеты в национальных валютах по экспортно-импортным операциям российских клиентов с китайскими контрагентами.

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Компетентная поддержка

- Как в Россельхозбанке выстроена система работы с организациями-экспортерами? Развиваете ли вы какие-то специальные онлайн- и контактные сервисы?

- Для поддержки экспортеров в банке создан и успешно функционирует Центр компетенций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, оказывающий консультационную поддержку клиентам в вопросах ВЭД по принципу «одного окна».

В частности, специалисты Центра оказывают помощь в составлении и проведении экспертизы внешнеторгового контракта, текстов банковских гарантий и аккредитивов, осуществлении расчетов в форме аккредитива и инкассо. Центр открыт в режиме 24/5 и работает в формате горячей линии: 8-800-200-78-70. Дополнительно за каждым клиентом закреплен персональный менеджер, который решает вопросы клиента на месте.

Мы развиваем и онлайн-ресурсы для компаний, производящих расчеты в валюте. С помощью современной технологичной торговой системы «РСХБ-Дилинг» наши клиенты в режиме реального времени получают информацию о котировках банка и совершают операции со всеми основными финансовыми инструментами, включая конверсионные сделки, депозитные и кредитные операции, управление торговыми счетами.

Система позволяет заключать сделки по рыночным ордерам, без наличия денежных средств на счете и даже без открытия счета. При этом применяется индивидуальная маржа к курсу Биржи или курсу ЦБ, а расчеты по сделке могут осуществляться с датой валютирования «сегодня», «завтра», «послезавтра». Операции проводятся в любой из 14 активных валют, без комиссий за конвертацию и пользование системой, а все вопросы можно решить дистанционно - в чате «РСХБ-Дилинг».

Банк продолжит совершенствовать продукты, развивать бизнес-процессы и создавать комфортную среду для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность. В ближайших планах - развитие акселерационных программ совместно с Российским экспортным центром и запуск кредитования участников ВЭД под залог выручки по экспортным контрактам.

Текст: Наталья КОРЯБИНА

НАША СПРАВКА

Актуальная информация для участников ВЭД - на официальном сайте Россельхозбанка, в разделе «Экспортерам АПК»

Для получения консультации достаточно оставить заявку на сайте банка в разделе «Экспортерам АПК» или позвонить на горячую линию по вопросам ВЭД: 8-800-200-78-70