Повод для веселого праздника - самый подходящий. Все лето во дворе этих домов велось благоустройство по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Объем сделанного впечатляет: были отремонтированы внутриквартальные проезды, оборудованы пешеходные дорожки, расширены проезды и парковка. Не забыли и об озеленении территории - вместо старых аварийных деревьев высажены голубые ели, можжевельник и сирень.

Но больше всего жители радуются новенькой детской площадке. Новосибирцы признаются: до сих пор не верят, что всего за несколько месяцев на месте грязного пустыря появился целый арт-объект.

- Здесь каждое лето и в межсезонье ужас что творилось: после дождя сплошное грязное месиво, которое очень долго сохло. Ребятишкам негде было играть, - вспоминает местная жительница Ольга. - В очередной раз наступило лето, и мы решили, что ситуацию надо срочно менять. Мы с жителями объединились и обратились за помощью к депутату и в городскую администрацию.

Спустя два месяца на месте пустыря появились детская площадка и мини-парк.

Екатерина Митряшина.

С радостным событием жителей поздравила депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Митряшина.

- Комплексное благоустройство на этой территории было выполнено в рамках программы «Формирование современной городской среды». Это маленький пример большого дела. Ведь только благодаря комплексному подходу получилось создать новую площадку. Я хочу поблагодарить председателей советов домов и ТСЖ Ольгу Крестинину, Владимира Усаченко и Андрея Санатосенко, которые ежедневно контролировали подрядчиков и, увидев проблему, вовремя подключали и депутатов, и специалистов департамента ЖКХ.

Один из подрядчиков даже выполнил ряд дополнительных работ за свой счет.

- Мы рады, что у нас получилось порадовать жителей. Главное, что ребятишкам нравится, - продолжает депутат Екатерина Митряшина. - Площадку создавали все вместе: жители сами выбирали, какие игровые элементы хотят видеть, цвета и материал.

Теперь там, где раньше был пустырь, - качели, карусели, горки, лавочки, асфальтированные дорожки. Не забыли и про пешеходные переходы. Площадка покрыта безопасным резиновым покрытием. Теперь далеко в округе слышен детский смех. Кстати, интересна площадка не только детям, но и молодоженам: рядом находится загс. Молодые пары делают здесь красивые снимки.

В честь дня рождения детской площадки во дворе был организован праздник «Волшебный зонтик». После торжественной части маленьких гостей развлекал Барбос. Здесь были и танцы, и веселые старты, и песни. Не обошлось и без полезных дел: гости высадили молодые деревья и кустарники для будущего мини-парка. Интересно, что кустарник хорошо фильтрует воздух от загрязнений. Жители уже сегодня отмечают, что им дышится легче.

Возможно, благодаря эмоциям и радости, что все задуманное получилось сделать. И в завершение праздника - общее фото на память.

СПРАВКА «КП»

Площадь дворовой территории - 9655,8 кв. м

Ремонт дворовых проездов - 2945,2 кв. м

Площадь детской площадки (с резиновым покрытием) - 344,5 кв. м

Общая стоимость работ - 8489,17 тысячи рублей