В Новосибирском цирке стартовало «Белое шоу» с носорогом в главной роли

Очевидно: Маф - самая большая знаменитость программы «Белое шоу», премьера которого состоялась в Новосибирском цирке 14 сентября. Во всех смыслах. Во-первых, он действительно гигант, как и подобает белому африканскому носорогу. Во-вторых, в российском цирке всего два дрессированных носорога, но лишь наш герой исполняет команду «сидеть», вальсирует, кладет ногу на ногу, подражая наставнице. Он такой один не только в России - во всем мире.

- Когда на манеж выходит Маф, в зале слышатся гул, охи-ахи... Носорог прекрасно чувствует атмосферу в зале, - уверяет Елена Федотова. - Если ему нравится публика, идет здороваться со зрителями, нюхает, смотрит. Если же ему что-то не по нраву, работает быстро, четко, старается не задерживаться на арене.

Заслуженная артистка России Елена Федотова. Фото: Сергей БАРСУКОВ.

О Елене Борисовне Федотовой стоит сказать особо - и подробно. Удивительная обаятельная женщина работает в цирке уже десятки лет. Заслуженная артистка России, представительница известной династии во втором поколении воплощает на манеже лучшие традиции цирковой дрессуры. Ее родители - известные дрессировщики экзотических животных, заслуженные артисты России Любовь и Борис Федотовы. В 1980 году они выпустили уникальный аттракцион «Здравствуй, мир!», в котором участвовали 18 видов животных, в том числе очень редкие - зебры, ламы, верблюды, страусы нанду и эму, орлы, антилопы и даже лошадь Пржевальского.

Сама Елена впервые выступила на цирковой арене в девять лет: играла Снегурочку в новогодних представлениях. После окончания пятого класса стала ездить с родителями на гастроли, а после школы окончила цирковое училище в жанре воздушной гимнастики. В общем, дочь знаменитых дрессировщиков, которая все свободное время проводила на цирковой конюшне и работой с животными интересовалась с самых юных лет, заняться дрессурой решила после того, как родители ушли на пенсию. Вместе с супругом Сергеем Нестеровым планировали собрать свою группу животных и попытаться восстановить хотя бы часть аттракциона «Здравствуй, мир!».

В 1998 году «Африканское сафари» Сергея Нестерова и Елены Федотовой увидело свет. В нем участвовали леопарды, верблюды, страусы, зебра, кенгуру, лама... После успешной премьеры артисты с аттракционом отправились на гастроли по странам ближнего и дальнего зарубежья. Постепенно аттракцион обрастал новыми артистами и номерами. Вместе с родителями на арене начали выступать их дочери Анастасия и Алиса. Анастасия представляла акробатический номер со своей мамой, пластический этюд с тигровыми питонами и несколько номеров с лошадьми. А 11-летней Алисе купили собак для дрессировки, и она стала самой юной дрессировщицей в России. Сейчас Алиса работает с белыми тиграми, а Анастасия - золотой призер престижнейшего фестиваля в Монте-Карло за номер с лошадьми «Эльфория». Небольшой спойлер: и Алису, и Анастасию, и их питомцев вы увидите в «Белом шоу».

Как же в большой семье появился носорог? Сначала родилась мечта, за ней последовали тщательные размышления - и вот из заповедника Южно-Африканской Республики в Россию в сопровождении ветеринара летит двухлетний носорожек - знакомиться с новым домом, с людьми. По прошествии нескольких лет специалисты из Европы уже рекомендуют зафиксировать его достижения в Книге рекордов Гиннесса: он единственный в мире исполняет команды, а в европейских цирках носорогов выводят на манеж лишь для того, чтобы продемонстрировать публике их силу, мощь и необычную природную красоту.

У Мафуньяна тихий час. Фото: Сергей БАРСУКОВ.

- Рог у Мафуши длиной примерно полметра, длинный и острый. Маф постоянно его шлифует: трется обо все возможные предметы, будь то стена, перекладина вольера или поилка, - описывает питомца Елена Федотова. - Наша задача - не допустить наличия никаких острых предметов рядом с ним. Кожа носорога достаточно чувствительная и моментально реагирует на резкое прикосновение.

Сейчас Мафуньяну 10 лет, он любимец всего коллектива. Есть у него и лучший друг, он же верный охранник и преданный защитник - Ерофей Палыч. Пса породы «среднеазиатская дворняга» принесли в цирк в Сочи из аула и продали артистам как алабая. Друзья почти всегда находятся в одном помещении. Любят играть: сначала носорог понарошку нападает на пса, потом меняются ролями. Как правило, большие животные сильно привязываются к людям и другим животным, поэтому Мафа стараются не оставлять без присмотра и внимания ни на минуту.

За сутки носорог съедает больше 30 килограммов сена, в которое добавляют люцерну - одно из его любимых лакомств. Кроме этого, в ежедневный рацион носорога входит килограммов шесть фруктов и овощей - яблоки, морковь, обожаемый им киви. Из Европы для Мафуши привозят гранулы из листьев деревьев и плодов, растущих на его родине.

- Мое требование - должно быть чисто, как в аптеке, - рассказывает Елена Федотова. - Раз в неделю Мафуша при помощи шланга со специальной насадкой принимает душ. Аккуратно моем его щеточками с особым конским шампунем. Нынешний - с ароматами мелиссы и лаванды. За ногами носорога ухаживаем при помощи специальных мазей.

Маф - добряк, ему не свойственна агрессия. Когда носорогу что-то не нравится, он… пыхтит. Фото: Сергей БАРСУКОВ.

- Игривый, любопытный, наш толстячок везде сует свой большой рог. И меня приучает к порядку: стоит забыть рядом с вольером инвентарь или метелку, тут же дотянется - и пиши пропало, - улыбается дрессировщица. - Носороги в природе не очень активны, главное для них - поесть и поспать, так что Маф тоже большую часть времени проводит в сладкой дреме.

Спросите у Елены Борисовны, какой главный метод она применяет в дрессуре, и в ответ услышите: «Нежность». Во главе угла - зоопсихология и выработка условных рефлексов. Не ругать за плохое, но хвалить за хорошее. Не принуждать, но договариваться. Не предъявлять непонятных требований, не давить, не срываться, не требовать «стоять на голове» (и в прямом, и в переносном смысле). Наблюдать и снова наблюдать. Быть чуткими, терпеливыми, выдержанными, общаться на равных. Получать взамен от животных любовь, жить с ними в согласии.

- Мы хотим доказать, что в дрессуре существуют другие способы помимо силы и принуждения, - говорит Елена Федотова. - У африканских шаманов, которые умеют управлять носорогами, есть интересные сведения о животных, но опытом не делятся. Мы изучали Мафушу с нуля, проводили палочкой по разным частям тела, наблюдали, что ему нравится, а что нет... Таким путем и находили взаимопонимание. …Самое счастливое время? Оно еще не настало. Оно где-то рядом, ведь жизнь - интересная штука, каждый день приносит познание, радости, новизну, эмоции.

И всем этим Елена Федотова щедро готова делиться и с нами.