2019-09-16T14:08:48+03:00
Общество

Игорь Решетников назначен советником генерального директора НОВАТа

Первоочередная задача Игоря Решетникова в новой должности - подготовка к торжествам, посвященным 75-летию театра, которое будет отмечаться в мае 2020 года
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Игорь Решетников вступил в должность советника 13 сентября 2019 года.Игорь Решетников вступил в должность советника 13 сентября 2019 года.
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В круг полномочий советника генерального директора будет входить организация взаимодействия с федеральными и региональными органами исполнительной власти, создание проектов, связанных с музыкальной и культурной жизнью Новосибирска, а также укрепление существующих связей с учреждениями культуры и учебными заведениями.

- Игорь Николаевич возглавлял министерство культуры Новосибирской области и долгие годы руководил координационным советом по культуре Сибирского федерального округа. Мы хотим обратить его бесценный опыт на благо нашего театра, который является флагманом культурной жизни всего Сибирского региона. В преддверии юбилейных мероприятий нашему театру просто необходимы деловые качества Игоря Решетникова, отлаженная система его взаимодействия с федеральным центром, в первую очередь с министерством культуры, и огромный опыт работы с регионами России, с местными учреждениями и органами власти, - отмечает художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

Игорь Решетников вступил в должность советника 13 сентября 2019 года.

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