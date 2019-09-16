Игорь Решетников назначен советником генерального директора НОВАТа

В круг полномочий советника генерального директора будет входить организация взаимодействия с федеральными и региональными органами исполнительной власти, создание проектов, связанных с музыкальной и культурной жизнью Новосибирска, а также укрепление существующих связей с учреждениями культуры и учебными заведениями.

- Игорь Николаевич возглавлял министерство культуры Новосибирской области и долгие годы руководил координационным советом по культуре Сибирского федерального округа. Мы хотим обратить его бесценный опыт на благо нашего театра, который является флагманом культурной жизни всего Сибирского региона. В преддверии юбилейных мероприятий нашему театру просто необходимы деловые качества Игоря Решетникова, отлаженная система его взаимодействия с федеральным центром, в первую очередь с министерством культуры, и огромный опыт работы с регионами России, с местными учреждениями и органами власти, - отмечает художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

Игорь Решетников вступил в должность советника 13 сентября 2019 года.