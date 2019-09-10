«Маленький боец, все терпит»: мальчик, который уже год лежит в больнице, мечтает увидеть папу

Теме Куцу из райцентра Болотное всего 4 года. Но за свою короткую жизнь он перенес столько, что не каждому взрослому под силу. Мальчику сделали уже девять операций, причем впервые малыш оказался на хирургическом столе на второй день после рождения.

- Тема у нас второй ребенок. Беременность протекала без осложнений, о том, что у сына будут проблемы со здоровьем, нам никто не говорил, - вспоминает Настя, мама мальчика. – Но через несколько часов после рождения у Темы обнаружились непроходимость кишечника. Его тут же прооперировали.

Для родителей мальчика диагноз врачей был как гром среди ясного неба – болезнь Гиршпрунга ( это аномалия развития толстой кишки). Теме сделали стому (вывели в бок кишку, чтобы ребенок мог ходить в туалет), и началась долгая борьба за то, чтобы малыш выжил. Постоянные капельницы, больницы. И вот, казалось бы, все начало налаживать: Теме было полтора года, ему закрыли стому. Мальчик был под постоянным наблюдением врачей, и родные верили, что самое плохое уже позади. Но 17 августа 2018 года у ребенка случился приступ.

Тема - общительный мальчик и очень любит играть. Фото: соцсети.

- Тема вечером отказался кушать: меня это немного насторожило, потому что у сына обычно был хороший аппетит, - рассказывает Настя. – А ночью у него начались сильнейшие боли в животе. Мы сразу позвонили нашему лечащему врачу в областную больницу: он сказал немедленно везти Тему в Новосибирск.

Уже через четыре часа после того, как ребенка привезли в клинику, он снова оказался на операционном столе.

- Врачи нам объяснили, что у сына образовались спайки, которые «перекрывали» кишечник. Мы чудом успели вовремя приехать, - объясняет Настя. – А потом у сынишки еще и развился сепсис…

Сейчас Тема находится на лечении в Российской детской клинической в больнице в Москве: дома он не был уже больше года. Питается он внутривенно, с помощью специального катетера.

- Сынишка – маленький боец: все терпит, никогда не жалуется. А если говорит, что ему больно, это значит, ему нужна экстренная помощь,- рассказывает Настя. – По старшей сестренке и папе он очень скучает. Перед сном постоянно спрашивает, когда мы поедем домой… Муж не может приехать из-за работы: он военный, сейчас на Урале. Да и денег на поездку тоже особо нет.

Настя вместе с сынишкой сейчас находятся в Москве. Фото: соцсети.

Чтобы Тему выписали, его необходимо обеспечить парентеральным питанием – это способ введения питательных веществ в организм внутривенно через специальное устройство (венозную порт-систему).

- Даже тонны фруктов и килограммы черной икры не заменят специального питания, жизненно необходимого для Артёма. Такие дети живут на капельницах, потому что обычная еда, а часто и вода их организмом практически не усваиваются, - объясняют в благотворительной организации «Всенародный собор». - Еще недавно такой ребеночек признавался некурабельным, то есть терял право на жизнь.

Но маленький Тема борется! И у него есть шанс наконец-то поехать домой и увидеть папу и сестренку. Специальное питание для малыша обойдется примерно в 170 тысяч рублей в месяц. Если вы готовы помочь, то перевести нужную сумму для ребенка можно через благотворительную организацию «Всенародный собор». Либо можете связаться с нашей редакцией по номеру 8-923-145-11-03: все контакты мы передадим маме мальчика.