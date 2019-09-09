«Стебусь над враждой патриотов и либералов»: баллада сибиряка взорвала «Фейсбук»

Баллада «Песнь о парнишечке и прокуроре» стала хитом в социальных сетях. Меткий стих перепечатывают многие, кто был на Болотной и нынешних московских протестах. Для них это своеобразный манифест и тонкий троллинг политического противника. В числе тех, кто стих репостнул, и Дмитрий Пучков-Гоблин, и Виктор Шендерович, и Андрей Кураев.

Сюжет баллады прост: парень-либерал влюбился в девушку-прокурора, из-за этих отношений даму уволили. А тот самый либерал вскоре, наоборот, стал работать в органах. В общем-то, получилось на злобу дня, и соцсети заполнились восторженными комментариями:

- Смеялся до слез! После недавних московских событий действительно воспринимается как пророчество. Да, поэт в России больше, чем поэт. А в Сибири - тем более!

- Сильней, чем «Фауст» Гете!

- Получилось классно! Это нетленка!

Автор этих строк - поэт Георгий Селегей: он родом из Новосибирска и, как автор баллады, не хочет становиться ни на чью сторону. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось с ним связаться.

- На самом деле это стихотворение появилось еще в декабре 2010 года. Одна из моих френдов по «Живому журнале» - Елена Эфрос - написала в своем «Живом журнале» первые две строфы этой баллады и предложила подписчикам продолжить. Задумывалась шутливая пародия на жестокие романсы с современными для того времени реалиями. Я за это дело взялся и за три дня написал балладу.

Георгий Селегей. «Песнь о парнишечке и прокуроре» 00:00 00:00

- А прототип у героя есть?

- Нет, произведение абсолютно пародийное! А если говорить о каком-то посыле, то тогда, в 2010 году, еще до всех этих протестов, после акции Pussy Riot наметился раскол в обществе между «либералами» и «патриотами». Я оба эти слова прошу закавычить, потому что в большинстве случаев странно, что они становятся антонимами. Мне трудно представить, как можно быть не либералом - то есть быть монархистом или анархистом. Мы все так или иначе исповедуем либеральные ценности. И мне трудно представить, как можно быть не патриотом: это ведь такое естественное состояние человека. И то, что это стихотворение так всколыхнуло людей спустя 10 лет, говорит о том, что этот раскол до сих пор есть, и он достаточно болезненный.

- Вы сами ожидали, что баллада станет такой популярной?

- Если честно, после московских протестов я сам подумывал разместить балладу в «Фейсбуке». Но она казалась мне слишком длинной. Оказалось, что это не так! Сам увидел случайно свой стих в соцсетях, меня друг отметил.

- Сейчас ваша поэма нравится и либералам, и патриотам. А вы все-таки на чьей стороне?

- Так называемые либералы и патриоты, на мой взгляд, внутренне очень похожи и хотят лучшего для страны. И, на мой взгляд, конфликт лежит в другой плоскости: между порядочностью и непорядочностью. По сути мое произведение - сатирическое. И есть версия его популярности: либералы думают, что это стеб над патриотами, а патриоты - что это стеб над либералами. А на деле это стеб как раз над враждой между «либералами» и «патриотами», баллада о нелепости этого противостоянии и социального примирения.

ДОСЛОВНО

Вот небольшой отрывок из баллады «Песнь о парнишечке и прокуроре».

За вашу и нашу свободу

Парнишка бороться мечтал.

К две тыщи десятому году

Он правозащитником стал.

В защиту сидельцев несчастных

На митинги парень ходил,

А также на марш несогласных -

«Стратегию 31».

Однажды эфебы омона

Схватили парнишку того,

Нарушив права и законы,

В застенки швырнули его.

…

Парнишка готов к произволу,

Но стал удивлен его взор:

Красивого женского пола

Был тот молодой прокурор.

Уста его словно кораллы

И даже пурпурней чуть-чуть,

Мундир прокурора вздымала

Высокая девичья грудь.

Поднял он глаза на парнишку -

Ну, в смысле, она подняла -

И словно бы молнии вспышка

Обоих спалила дотла! (полный текст читайте здесь).