«Пришла рожать, а мне сказали – жить осталось два месяца»: сибирячка узнала о раке в роддоме

30-летняя Ольга Терентьева узнала о том, что у нее рак прямо в роддоме. Девушка в октябре 2018 года готовилась к появлению на свет своего второго ребенка, когда за три дня до родов врачи сообщили ей о страшном диагнозе – остром лейкозе.

- В роддоме у меня резко начали падать показатели крови, - рассказала Ольга КП-Новосибирск. - Врачей это очень испугало, они сразу же решили провести всевозможные исследования. Поначалу медики надеялись, что это всего лишь гормональный сбой, вызванный перестройкой организма перед родами. Но, к сожалению, все показатели говорили о другом. Тогда в роддоме решили не ждать и вызвали у меня роды, чтобы в дальнейшем не было осложнений.

Вердикт врачей был как гром среди ясного неба: они сказали, что Оле осталось жить всего два месяца.

- Для меня это стало ударом, - говорит Ольга Терентьева. - В моей жизни одновременно случились два таких разных события. На свет появился мой сын, мой долгожданный малыш, которого я так ждала. И буквально в это же время, мне сообщают, что я смогу быть с ним рядом всего каких-то два месяца.

Ольга прошла 4 курса химиотерапии. Фото: личный архив.

«СЫН ЦЕПЛЯЛСЯ ЗА МЕНЯ, НЕ ХОТЕЛ ОТПУСКАТЬ»

После родов Олю перевели в отделение гематологии, и она каждый день ходила по подземному переходу к своему новорожденному сыну в детское отделение. Чтобы хоть ненадолго увидеть его.

- Я помню, когда приходила, он так цеплялся за меня, не хотел отпускать, - говорит девушка. - Я понимала, что моему ребенку сейчас рядом нужна мама. Это очень сложно описать словами. Мирон - мой второй ребенок, у меня есть еще старшая дочь Александра. Я в тот момент думала, что из больницы могу уже не вернуться. Ведь даже если начинать лечение, высокодозная химиотерапия - это очень серьезный удар по организму. Не каждый человек способен его пережить.

Тогда Ольга приняла очень важное для себя решение. Девушка отказалась от лечения в клинике, чтобы быть со своей семьей - мужем и детьми. Ольга вернулась вместе с сыном из больницы домой, но не переставала следить за своим здоровьем. Она еженедельно сдавала анализы и проходила обследования в клинике.

Оля лечится в Южной Корее. Фото: личный архив.

«ТОЛЬКО 40%, ЧТО ВЫ ВЫЖИВЕТЕ»

- Пока я была дома, я искала в том числе и альтернативные способы лечения, - вспоминает Ольга. – К примеру, я старалась придерживаться особой диеты, которая включала в себя максимум витаминов и питательных веществ, которые помогали восстанавливаться моему иммунитету.

Так Ольге удалось продержаться дома три месяца - уже больше того времени, которое ей пророчили врачи. Но в один момент состояние девушки начало ухудшаться. Тогда сибирячка все же решилась пройти полный курс лечения в клинике.

- Я поняла, что способна на это, - говорит Ольга Терентьева. - Некоторое время я провела со своей семьей. Это помогло мне понять, что я могу и хочу жить дальше.

Тогда сибирячка обратилась в Новосибирский НИИ фундаментальной клинической психологии, чтобы провести все необходимые обследования, а также встала на учет в Городскую клиническую больницу № 2. Однако там девушку ждали совсем неутешительные новости: ей сообщили, что вероятность успешного излечения в ее случае составляет примерно 30-40%. При этом ей обязательно придется пройти четыре курса химиотерапии и сделать операцию по пересадке костного мозга.

- Я тогда еще даже не начинала обдумывать другие варианты, когда мой друг родом из Южной Кореи предложил мне отправить документы на лечение за рубеж, в одну из клиник в Сеуле, - рассказала Ольга. - Мое состояние уже тогда начало стремительно ухудшаться, поэтому я решила попробовать. А клиники в Корее предоставляли гораздо большие шансы вылечиться: примерно 70%. К тому же, если лечиться там, то есть вероятность избежать сложной операции по пересадке костного мозга.

Тогда Ольга снова сдала все необходимые анализы, подготовила документы, перевела их на английский язык и отправила в клинику. А вскоре и сама вылетела в Корею.

- Особых проблем с оформлением не было, но из-за того, что мне пришлось вылететь как можно быстрее, небольшие сложности возникли уже на месте, - пояснила сибирячка. - Когда я прилетела туда, по местному календарю в Корее отмечали Новый год. А согласно их традициям, в этот день никто не работает. Ни магазины, ни кафе. То есть, буквально даже еды было негде купить. Но, к счастью, меня там уже заранее встретила девушка-сопровождающая из клиники, которая работала с русскоговорящими людьми. Она помогла мне найти жилье рядом с клиникой и позже организовала встречу с врачом. Это было уже спустя два дня, после того, как я прилетела.

Возможно, девушке понадобится пересадка костного мозга. Фото: личный архив.

«55 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ШАНС НА СПАСЕНИЕ»

Врачи сразу же положили сибирячку в стационар. Почти за семь месяцев в Корее Ольга пережила четыре курса химиотерапии. Сейчас врачи оценивают состояние девушки как ремиссию. Но для того, чтобы окончательно убедиться в этом, нужно еще дождаться результата последнего анализа – биопсии.

- Цель высокодозной «химии», которую назначают при остром лейкозе – это буквально «выжечь» все клетки костного мозга, - рассказывает Ольга. - А это значит, что у человека практически не остается иммунитета. Во время одного из курсов химиотерапии, у меня одновременно начали развиваться сепсис и пневмония. Тогда я буквально «прошла по краю».

По словам Ольги, клиника, в которой она лечится - муниципальная. Но, несмотря на это, на ее лечение все равно требуется достаточное количество средств. В зависимости от характера осложнений, стоимость курса химиотерапии может составлять от 15 до 55 тысяч долларов.

- Изначально, я даже не планировала открывать какие-либо сборы или что-то вроде того, - вспоминает девушка. - Мы с мужем рассчитывали на свои силы, думали продать квартиру. Нам обещали помочь родственники. Но, к сожалению, не все получилось так, как мы планировали. Но тогда мои друзья решили начать в интернете сбор средств на мое лечение. И люди начали откликаться! А буквально четыре месяца назад со мной связались волонтеры из благотворительного движения «Добрый город», это вселило в меня огромную надежду.

Ольга верит, что сможет скоро вернуться домой. Фото: личный архив.

«ДЕТЕЙ ВИДЕЛА ТОЛЬКО РАЗ»

За все время пребывание в Сеуле Оле удалось лишь однажды увидеться со своими детьми: после второй химиотерапии она летала в Новосибирск.

- Увы, это очень плохо сказалось на моем здоровье, - рассказывает девушка. - В городе мне после перелета сразу же потребовалось переливание крови, да и самочувствие оставляло желать лучшего. Поэтому муж убедил меня остаться в Корее до окончательного выздоровления. А он пока останется с детьми.

Сын Мирон, по словам сибирячки, сейчас живет со своей бабушкой, матерью мужа Ольги. А сам Анатолий остался со старшей дочерью Александрой.

- Дочь очень тяжело переживала мой отъезд, - вспоминает сибирячка. - Она ведь еще не могла осознать, что это необходимость. Помню, поначалу она даже разговаривать со мной не хотела, говорила: «Мама, я тебя не люблю!». Но сейчас уже привыкла, мы с детьми и мужем общаемся каждый день по телефону. Дочка говорит, что очень ждет меня и хочет, чтобы я поскорее приехала.

Сейчас девушка находится на амбулаторном лечении и продолжает проживать в Корее. По результатам биопсии станет известно, понадобится ли ей пересадка костного мозга или нет. Но в любом случае, девушка уже смогла заранее найти себе возможного донора в США. Также, если подойдет материал, стать для нее донором сможет ее родной отец. Но даже если пересадка и не понадобится, ей предстоит сложный курс реабилитации. Если вы хотите помочь Ольге, то можете сделать это с помощью перевода средств на карту Сбербанка 4276 4421 1767 6232.