Еда - наркотик: cибирячка сбросила 42 кило с помощью психотерапевта

Екатерине Куприковой 23 года, она предприниматель - у нее своя небольшая студия красоты. Если бы вы увидели ее полгода назад, то не признали бы в ней эту фигуристую блондинку - Катя весила 120 килограммов. За такой короткий промежуток времени девушке удалось сбросить 42 кило. Причем не с помощью диеты, а благодаря психологу.

Катя обратилась за помощью к психотерапевту и не прогадала. Фото: личный архив.

ЭФФЕКТ ЙО-ЙО

До 7 лет Катенька была худышкой, мама переживала за бледность, кормила дочку кашей и уговаривала: «Съешь еще ложечку». Катя легко поддавалась уговорам, ела и росла.

- В нашем роду не было стройняшек, и я насчет лишних кило не заморачивалась. Но цифра на весах все увеличивалась, вес стал мешать заниматься волейболом, я стала придирчиво смотреть на себя в зеркало, одежда стала узкой, - поделилась с корреспондентом «КП» - Новосибирск» Екатерина.

Лишние кило на боках и пухлые щеки стали заметны в старшей школе. Всему виной стресс из-за выпускных экзаменов. Сладости стали лучшими друзьями для Кати: решит задачку - и наградит себя пирожным или конфетой. И если родные не всегда могли понять девушку, то еда никогда не бросала в беде.

- Когда я оканчивала школу, весила 100 килограммов, - вспоминает Екатерина. - Потом переехала в Новосибирск, думала, станет проще - уеду подальше от маминого борща. Однако новый город принес новый стресс, а заодно и новые килограммы.

Екатерина признается: пыталась сидеть на диетах, испробовала все издевательские способы - могла не есть целый день, не подходила к холодильнику после шести, питалась одной гречкой, заправленной кефиром… Каждая диета заканчивалась ударом по организму.

Причем эффект был недолгим. Еда для девушки была все равно что сигарета для курильщика - такой личный сорт наркотика. Тянуло к сладкому, как во время ломки. Лишние килограммы всегда возвращались, еще и «друзей» с собой прихватывали.

- Тогда мой вес составлял 120 килограммов. Я назвала это эффектом йо-йо - такая игрушка на резинке, которая возвращается обратно в руку, как ни откидывай. Почему же это происходило? Не было сильной мотивации. Да еще и осенью на меня хандра напала, апатия какая-то, - рассуждает Екатерина. - Из-за этого стала есть еще больше. И постоянно хотелось спать.

Екатерине не нужно переживать из-за цвета одежды - ей любой к лицу. Фото: личный архив.

ДОКТОР «ЗАШИЛ РОТ»

Екатерина приняла решение записаться к психотерапевту. Поняла, что уже основательно впала в депрессию, которая сама не пройдет, от нее надо избавляться.

- Когда я пришла к врачу, вскрылись все причины моей хандры. Одна из них - недовольство своим весом, - говорит девушка. - Круг замкнулся. Я толстею, потому что недовольна собой, и недовольна собой, потому что толстею.

Это была краткосрочная терапия. Ее цель - снятие зависимости от всех вредностей. У психолога Екатерина проговаривала вслух причину недовольства и обжорства. Казалось бы, ерунда. Но это помогло. К тому же девушка осознанно исключила из своего рациона жирное мясо, сахар в любом его проявлении, мучное. Как говорит Катя, это не диета, а разумное ограничение.

- Вы не поверите, мне удалось сбросить 42 килограмма! 7 ноября весы показывали 120 килограммов, а к 7 мая цифра уменьшилась до 78, - радуется своим успехам сибирячка.

Сейчас в жизнь Кати снова вернулся спорт. Девушка раньше занималась волейболом, но потом променяла мяч на пончики и торты.

- Моя жизнь кардинально изменилась. Каждый день я получаю комплименты, а это очень приятно и дополнительно мотивирует к большей работе над собой. Активная жизнь подарила новые знакомства, которых мне очень не хватало. Работы над собой еще на самом деле немало, но это того стоит, - улыбается сибирячка.

Теперь в планах у Екатерины сбросить еще 15 кило. Девушка уверена, что к хорошему очень быстро привыкаешь, и в прошлую жизнь, где еда - лучший друг и товарищ, Катя возвращаться не хочет.

Девушке удалось сбросить 42 килограмма, но на этом она не остановится. Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Главное - проговорить

Психотерапевт Владимир Мысалкин рассказал, как помог девушке в борьбе с лишним весом. Волшебных методик и гипноза он не применял:

- На первой консультации мы искали причину хандры и выяснили, что девушка недовольна своим весом. Многие люди свой стресс заедают. Главное - нужно было проговорить проблему. Потом уже проводили работу по устранению зависимости от высококалорийных продуктов, делали установки, вслух описывали последствия срывов - все это и дало положительный эффект.