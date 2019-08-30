Новосибирский цирк представляет новое «Белое шоу»

Белый цвет не зря считают королем спектра: в ярком шоу, которое стартует в Новосибирске 14 сентября, участвуют ведущие артисты российского цирка, призеры и лауреаты престижнейших международных цирковых фестивалей, представители знаменитых династий.

Фото: Сергей БАРСУКОВ.

Что мы увидим в новой программе Новосибирского цирка?

Гвоздь программы - цирковой дрессированный носорог, коих в России всего два. Мафуньян, или, как его ласково называют, Мафуша - самая большая звезда шоу. Наставница носорога, заслуженная артистка России Елена Федотова, в цирке уже десятки лет, семь из них работает в паре с трехтонным гигантом.

Мафуньян - уникальный и очень добрый носорог, любимец всего коллектива. Иногда кажется, что он все понимает с полуслова. Специалисты из Европы рекомендовали зафиксировать его достижения в Книге рекордов Гиннесса: Мафуша единственный в мире исполняет команды, тогда как в европейских цирках носорогов выводят лишь для того, чтобы продемонстрировать публике их силу и необычную красоту.

Фото: Сергей БАРСУКОВ.

Елена Федотова - представительница известной династии во втором поколении, она воплощает на манеже лучшие традиции цирковой дрессуры. Ее родители - известные дрессировщики экзотических животных, заслуженные артисты России Любовь и Борис Федотовы. В 1980 году они выпустили уникальный аттракцион «Здравствуй, мир!», в котором участвовало 18 видов животных. Это они впервые вывели на манеж лошадь Пржевальского, которая ранее считалась не поддающейся дрессировке. Сама Елена впервые выступила на арене в 9 лет. Сегодня же она - единственная в России дрессировщица, которая работает с носорогом.

Вместе с нею на арене начали выступать и дочери Анастасия и Алиса - достойные продолжательницы династии. Алиса покажет номер с четвероногими артистами, в котором таксы, бобтейлы, шелти и пудели станцуют джаз. Старшая сестра, Анастасия Стыкан-Федотова, обладательница Гран-при «Золотой клоун» международного циркового фестиваля в Монте-Карло, представит новосибирской публике номер «Свобода лошадей «Эльфория».

Фото: Сергей БАРСУКОВ.

Главная изюминка выступлений этой удивительной семьи - общение с животными, будь то собаки, лошади, тигры или носорог, на равных.

- Мы не требуем от животных того, что им не свойственно, к примеру, чтобы носорог стоял на голове. В природе он так не делает и не должен. Намного интереснее для нас простое общение с животными, - объясняют дрессировщики. - Заставить того же носорога что-либо делать невозможно, но с ним можно договориться.

Несомненно, пальму первенства за зрительское внимание с Мафуньяном в «Белом шоу» разделят белые бенгальские тигры. Говорят, увидеть тигра такого окраса - к счастью и душевной гармонии. Увы, в природе сделать это практически невозможно - еще в середине XX века об этом «позаботились» браконьеры. Но новосибирский зритель может увидеть уникальных животных.

Фото: Сергей БАРСУКОВ.

Бесспорное украшение «Белого шоу» - необыкновенно сложный воздушный полет под руководством Стаса Богданова. Станислав - тоже представитель цирковой династии. Его отец, Николай Богданов, воздушный гимнаст, исполнял уникальные трюки - тройное сальто с завязанными глазами и мешком на голове, свободное падение из-под купола цирка и многие другие. Восьмилетний Стас вместе со своим отцом начал выступать в номере «гимнаст на ремнях», а в 15 начал самостоятельную карьеру и спустя два года вместе с единомышленниками выпустил собственный номер. Пируэт-сальто, тройное сальто-мортале и другие сложнейшие акробатические и каскадерские трюки этих артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре встречают овациями в Европе, Азии, Америке. Молодые, креативные, энергичные, любящие романтику цирка и экстрим, лауреаты международных цирковых фестивалей, воздушные гимнасты во главе со Станиславом Богдановым всегда готовы удивлять и вдохновлять публику.

Фото: Сергей БАРСУКОВ.

Еще один сюрприз - сложнейший и красивейший акробатический номер в исполнении Анатолия Собачко и Юлии Узких. Воздушная акробатика на бамбуке - редчайший жанр в современном цирке. Его история уходит корнями в Древний Китай: тогда артисты цирка исполняли трюки на бамбуковой палке, подвешенной на высоте. Наши акробаты сегодня используют уникальный усовершенствованный реквизит, и их «Бамбук» расцветает на высоте 25 метров.

Фото: Сергей БАРСУКОВ.

«Белое шоу» украсят «бронзовые скульптуры» Александра Терентьева: номер, аналога которому нет в мире. Александр способен изменить отношение к красоте и возможностям человеческого тела.

Фото: Сергей БАРСУКОВ.

Дрессированные кошки Анастасии Вахрушевой пройдут перед зрителями по натянутой проволоке и продемонстрируют прыжки через горящий обруч.

Фото: Сергей БАРСУКОВ.

И конечно же, новая программа не обойдется без искрометного юмора и клоунских реприз. Клоун Илья Манин - это добрый юмор, кураж, пантомима, буффонада, эксцентрика, элементы жонглирования, акробатики и постоянная импровизация.

Фото: Сергей БАРСУКОВ.

А сложить из всего многообразия номеров единый белый пазл поможет великолепный шпрехшталмейстер Владимир Кожевников.

Как вы понимаете, все это стоит увидеть своими глазами!