Святые стены с трехсотлетней историей: что случилось с первым каменным храмом Сибири

ХХ век для церкви стал временем гонений и мученичества. Повсеместно в России людей убивали за веру, а храмы - разрушали. На территории Новосибирской области до 1920 года действовали 350 церквей и часовен, к нынешнему времени сохранились единицы, да и те - руины. Если людей уже не вернуть, то церкви можно хотя бы сохранить от разрушения.

Срочная помощь сегодня требуется старинной церкви в селе Легостаево Новосибирской области. Она уникальна тем, что это первый каменный храм Западной Сибири.

Новосибирские блогеры побывали на месте старинного храма в Легостаево.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

КП-Новосибирск вместе с блогерами побывала в селе на руинах святыни. Мы своими глазами увидели: уникальная старинная церковь в плачевном состоянии.

Первый в Западной Сибири

Печальный памятник минувших дней… Больно смотреть на руины заброшенного храма. Когда-то здесь служили Божественную литургию и причащались, здесь же крестили, венчали и отпевали людей, и колокольный звон раздавался на всю округу. По воскресным и праздничным дням яблоку негде было упасть - народ тянулся в храм. А теперь от былого величия не осталось и следа: храм полуразрушен, фрески стерты, колокола в свое время сняты и сданы на нужды индустриализации, двери выломаны, решетки на окнах погнуты, на скорую руку сделана часть деревянной крыши…

- В Легостаево на берегу реки Берди сначала была деревянная церковь, потом она сгорела. Ее решили не восстанавливать, а построить новую в другом месте. Важное дело поручили молодому специалисту Андрею Молчанову: по его проекту, но без личного участия в начале XVIII века был построен первый каменный храм в Западной Сибири. Своему ремеслу архитектор обучался в Санкт-Петербурге у лучших специалистов страны. По возвращении Молчанов вступил в должность архитектора Колывано-Воскресенских заводов, то есть заведовал всем заводским строительством. По его проектам создавались здания фабрик, лабораторий, аптек, заводских контор и жилых домов. Все они построены по законам классицизма, - рассказывает отец Игорь Затолокин.

В полуразрушенном храме сельчане организовали импровизированный алтарь.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Проектируя Михаило-Архангельский храм в Легостаево, Молчанов сделал трапезную самой широкой частью здания. Она выполняла функцию зимнего, отапливаемого печью храма. Основной храм был летним - неотапливаемым.

Все деревянные конструкции храма в Легостаево спустя 100 лет пришли в негодность, и настоятель храма отец Андрей Дмитриев обратился в Томскую Духовную Консисторию с прошением о ремонте здания. За ремонт взялся инженер Андрей Крячков. Он планировал увеличить площадь храма, чтобы здание могло вместить 850 прихожан. Но замысел так и остался на уровне идеи.

- К приходу относились 20 сел и деревень на 20 верст вокруг. Через год после того, как храм освятили, здесь открыли церковно-приходскую школу, в которой обучались до 80 ребятишек. Вскоре Легостаево стало волостным центром, а в советское время - районным. Раньше население здесь было около 5 тысяч жителей, сегодня в разы меньше - чуть больше тысячи, - отмечает историк Игорь Затолокин.

Там покоятся мощи святого

Оказывается, старинная церковь уникальна еще и тем, что рядом с храмом похоронен святой.

- В XVIII веке здесь служила плеяда священников по фамилии Мухины. Был такой отец Петр Мухин, осталось его жизнеописание. Умер он за год до пожара первого храма в Легостаево, его похоронили рядом. Когда церковь перенесли, решили и батюшку перезахоронить, он упокоился вместе с женой. Когда раскопали могилу, то увидели, что тело батюшки нетленно. Его стали считать местным святым. Тело перезахоронили и поставили часовню. Она сейчас тоже разрушена. Когда мы опубликовали эту информацию, меня одолели звонками «черные копатели», поэтому теперь я храню в секрете, где находится это место, - признается протоиерей Игорь Затолокин. - Мы с учеными планировали найти мощи, но сейчас эта земля принадлежит сельсовету, а местная власть запретила проводить археологические раскопки. Но скоро это будет собственность церкви. Надеюсь, тогда мы сможем эту работу продолжить.

Скоро рядом со старинным храмом откроется новая церковь.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Вместо храма - склад

Жива младшая дочь последнего священника храма в Легостаево Нина Мазаева. Сейчас ей почти 100 лет, живет сибирячка в Санкт-Петербурге. Она вспоминает, как их семью в 1937 году раскулачили, и из большого дома они всей семьей вынуждены были перебраться в маленькую сторожку при храме. Вскоре отца забрали «люди в черном». В Новосибирске его расстреляли. Мама вместе с детьми уехала в Екатеринбург, так семья смогла избежать дальнейших репрессий. После храм пытались разрушить, но не смогли: слишком крепкая кладка. Тогда организовали склад зерна. Там, где раньше был алтарь, соорудили мельницу. Также в здании размещалась дизельная станция, из-за которой начался пожар, и все деревянные перекрытия вместе с крышей сгорели. Потом крышу соорудили на скорую руку: планировали разместить здесь кинотеатр, но, видимо, не хватило сил, ведь здание нужно было утеплить и привести в порядок. Также в помещении располагался цементный склад. По словам местных жителей, они потом пытались отбивать присохший цемент, но безуспешно. Сегодня почти вся часть здания, где был алтарь, разрушена.

Новый храм на месте старого

Нина Мазаева, дочь последнего священника, регулярно интересуется судьбой стариной церкви, в свое время она пожертвовала приличную сумму денег. На них сельчане решили возвести новый деревянный храм рядом со стариной святыней.

Галина Мишенина - представитель инициативной группы: несколько сельчан пытаются спасти храм.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

- Восстановить церковь для нас непосильная задача, поэтому решили возвести небольшую церковь рядом, - объясняет Галина Мишенина. - Скоро привезут окна и двери. А вот деревянный пол кто-то украл, злоумышленников так и не нашли…

Сегодня землю, где стоят руины старинного комплекса и новый храм, оформляют в собственность. Недавно уникальный храм внесли в реестр памятников культуры. По словам священника Игоря Затолокина, есть надежда, что скоро приступят и к его реконструкции.

Игорь Затолокин рассказал, что храм удалось включить в реестр памятников культуры области.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Однако помощь старинному храму требуется срочно: часть здания, которая находится под открытым небом, необходимо укрыть, иначе уже совсем скоро руины сровняются с землей.

- Еще недавно тут были остатки фрески, но их уже нет, кирпич рассыпается, - показывает отец Игорь Затолокин.

Помогите сохранить наследие!

Сегодня много говорят о наследии, о необходимости его сохранения, однако мало что делают. Сохраняют крупные храмы, а сельские постепенно разрушаются. Но ведь именно сельские церкви, по мнению экспертов, считаются важной частью культурного наследия.

Правильная реставрация - дорогостоящий процесс. Ее проводят с использованием материалов, из которых было построено здание. Взять хотя бы кирпич, который использовался столетия назад, - он других размеров, его необходимо формовать на заказ. Да и сами работы по укреплению фундамента и стен, и необходимые для их проведения предварительные исследования обходятся недешево. Особенно в случаях, когда крыша уже обрушилась и несущие конструкции стали разваливаться.

Сегодня важно спасти то, что осталось, и если не восстановить, то хотя бы законсервировать на будущее.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Именно поэтому важно спасти хотя бы то, что осталось, законсервировать на будущее. Возможно, потомки когда-нибудь сделают то, что не смогли мы.

Есть примеры, когда находились неравнодушные лица и коммерческие организации, на свои средства поддерживающие церковные здания с целью возрождения в них религиозной жизни. Надеемся, что и в этом случае найдутся те, кто сможет помочь сохранить хотя бы исторические руины.

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».