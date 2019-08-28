2019-08-29T11:44:14+03:00
Общество

В большой спорт из маленького двора

В Новосибирске открыли новый спортивный модуль, теперь катание на коньках молодежи Советского района станет доступнее
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Молодое племя из ДЮСШ «Энергия».Молодое племя из ДЮСШ «Энергия».Фото: Анна ПАШАГИНА
Изменить размер текста:

На улице Часовой в Советском районе открыли новый спортивный модуль. Он располагается рядом с хоккейной коробкой в одном из дворов. Таким образом ей подарили вторую жизнь. Корреспонденту «КП» - Новосибирск» удалось увидеть изнутри новый модуль и узнать все о создании этого проекта.

ТРЕТИЙ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ

У жителей микрорайона ОбьГЭС праздник. Рядом с хоккейной коробкой построили спортивный модуль. Теперь зимой жителям микрорайона не нужно будет переобуваться в коньки на улице.

Хоккейная коробка на Часовой - одна из самых старых в микрорайоне и всегда пользовалась спросом среди местных жителей. Несколько лет назад к ней провели свет, что позволило зимой кататься по вечерам. Теперь с появлением теплых раздевалок катание на коньках станет более востребованным среди жителей микрорайона.

- Раньше ребятишкам было неудобно переобуваться на холоде, а из дома выходить на коньках - неправильно, лезвия ведь могут затупиться. Думаем, теперь молодежь будет проводить здесь больше времени, потому что стало комфортнее, - поделились свои мнением жители микрорайона ОбьГЭС.

Спортивный модуль в Советском районе - третий построенный из 12 запланированных теплых корпусов. Его цель - развитие массового спорта, в частности дворового хоккея. Поддерживает это движение и Совет депутатов города Новосибирска.

По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Юрия Фоломкина, на сегодняшний день многие коробки пребывают в заброшенном состоянии. Ими нужно заниматься вплотную - не только лед заливать и свет проводить, а создавать все условия для занятий спортом для взрослых и детей.

Юрий Фоломкин.

Юрий Фоломкин.

На данной хоккейной коробке будут проходить как массовые катания, так и тренировки. В скором времени вывесят расписание, когда можно будет просто прийти и покататься в свое удовольствие, а когда лучше не мешать тренировкам молодых спортсменов.

- Открытие такого модуля - помощь молодым спортсменам в тренировках. Например, для хоккеистов и фигуристов из ДЮСШ «Энергия» этот лед мог бы стать дополнительным. На нем они смогут повышать уровень своего мастерства, - утверждает Юрий Фоломкин.

ПРОСТОРНЫЙ ВНУТРИ

Праздничную программу открыл танцевальный коллектив «Младые россы». Молодые парни и девушки с флагами в руках продемонстрировали всем собравшимся зажигательный номер. Когда красную ленточку торжественно перерезали, все увидели, что же находится внутри спортивного комплекса.

Внешний вид спортивного объекта внушительный. Под крышей расположилась надпись «Живи со спортом». Фасад здания украшают рисунки - хоккеист и снеговик. Новый спортивный модуль полностью укомплектован. Две раздевалки площадью 40 квадратных метров, теплые душевые, санузел. Модуль универсальный - в нем жители смогут не только переодеться, но и сыграть в теннис или шахматы, кому что придется по душе. Отдельно располагаются инвентарная и тренерская комнаты.

В будущем на базе модуля планируется открыть прокат коньков. Лед должен быть доступен для каждого жителя микрорайона.

- Для нас это возможность привлекать взрослых и детей к спорту. Каждый спортивный объект дает нам такую возможность, и этот модуль не исключение. Большое спасибо за это, - поблагодарил всех присутствующих Константин Таран, инструктор по спорту, воспитатель учебного учреждения «Спортивный город».

Надпись на модуле - как девиз по жизни. Фото: Анна ПАШАГИНА

Надпись на модуле - как девиз по жизни.Фото: Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Совета депутатов города Новосибирска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как помочь ребенку вспомнить правила дорожной безопасности
Тем родителям, чьи дети провели лето на даче, в деревне или у моря, в августе надо позаботиться не только о школьной форме и новых учебниках. Ребенку предстоит освежить в памяти правила безопасного поведения на дороге. Рассказываем, как помочь
Новости 24
Дочь последнего священника храма в Легостаево призывает восстановить первую каменную церковь в Западной Сибири
Что это такое? Сибиряк нашел собаку-оборотня в луже гудрона
На месте дома Янки Дягилевой хотят построить многоэтажку
«Пик летать не сможет никогда»: люди сделали из совенка инвалида
Анатолий Локоть: чтобы достроить Дзержинскую ветку метро, нужны 18 миллиардов рублей
В тюрьму из-за пряников: предприимчивый сибиряк продавал в Новосибирске наркотическую выпечку
Ноги от ушей! Сибирячка в леопардовых шортиках подразнила соцсети откровенным танцем
«Вы не толстый, а празднично-округлый»: поклонники вступились за Шуру после обвинения его в обжорстве
«Чебурашки-ниндзя»: соцсети рассмешили дерущиеся с автобусной остановкой новосибирцы
Шрам на руке от татуировки: пропавшего после работы в Новосибирске парня ищет полиция
Стали известны имена погибших на насосной станции рабочих
Снял деньги и ушел: в Новосибирске ищут мужчину, который забрал себе 400 тысяч из банкомата
Избил кастрюлей: сибиряк попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ссоры с хозяином дома
Проклятый котлован: на насосной станции, где погибли трое рабочих, случилось самоубийство
Специалисты разобрали большую часть завалов на насосной станции
Бригадира рабочих, занимавшихся реконструкцией насосной станции, допросят следователи
В Новосибирске правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе
Выжившего во время обрушения стены рабочего допросили сотрудники полиции