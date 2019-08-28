В большой спорт из маленького двора

На улице Часовой в Советском районе открыли новый спортивный модуль. Он располагается рядом с хоккейной коробкой в одном из дворов. Таким образом ей подарили вторую жизнь. Корреспонденту «КП» - Новосибирск» удалось увидеть изнутри новый модуль и узнать все о создании этого проекта.

ТРЕТИЙ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ

У жителей микрорайона ОбьГЭС праздник. Рядом с хоккейной коробкой построили спортивный модуль. Теперь зимой жителям микрорайона не нужно будет переобуваться в коньки на улице.

Хоккейная коробка на Часовой - одна из самых старых в микрорайоне и всегда пользовалась спросом среди местных жителей. Несколько лет назад к ней провели свет, что позволило зимой кататься по вечерам. Теперь с появлением теплых раздевалок катание на коньках станет более востребованным среди жителей микрорайона.

- Раньше ребятишкам было неудобно переобуваться на холоде, а из дома выходить на коньках - неправильно, лезвия ведь могут затупиться. Думаем, теперь молодежь будет проводить здесь больше времени, потому что стало комфортнее, - поделились свои мнением жители микрорайона ОбьГЭС.

Спортивный модуль в Советском районе - третий построенный из 12 запланированных теплых корпусов. Его цель - развитие массового спорта, в частности дворового хоккея. Поддерживает это движение и Совет депутатов города Новосибирска.

По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Юрия Фоломкина, на сегодняшний день многие коробки пребывают в заброшенном состоянии. Ими нужно заниматься вплотную - не только лед заливать и свет проводить, а создавать все условия для занятий спортом для взрослых и детей.

Юрий Фоломкин.

На данной хоккейной коробке будут проходить как массовые катания, так и тренировки. В скором времени вывесят расписание, когда можно будет просто прийти и покататься в свое удовольствие, а когда лучше не мешать тренировкам молодых спортсменов.

- Открытие такого модуля - помощь молодым спортсменам в тренировках. Например, для хоккеистов и фигуристов из ДЮСШ «Энергия» этот лед мог бы стать дополнительным. На нем они смогут повышать уровень своего мастерства, - утверждает Юрий Фоломкин.

ПРОСТОРНЫЙ ВНУТРИ

Праздничную программу открыл танцевальный коллектив «Младые россы». Молодые парни и девушки с флагами в руках продемонстрировали всем собравшимся зажигательный номер. Когда красную ленточку торжественно перерезали, все увидели, что же находится внутри спортивного комплекса.

Внешний вид спортивного объекта внушительный. Под крышей расположилась надпись «Живи со спортом». Фасад здания украшают рисунки - хоккеист и снеговик. Новый спортивный модуль полностью укомплектован. Две раздевалки площадью 40 квадратных метров, теплые душевые, санузел. Модуль универсальный - в нем жители смогут не только переодеться, но и сыграть в теннис или шахматы, кому что придется по душе. Отдельно располагаются инвентарная и тренерская комнаты.

В будущем на базе модуля планируется открыть прокат коньков. Лед должен быть доступен для каждого жителя микрорайона.

- Для нас это возможность привлекать взрослых и детей к спорту. Каждый спортивный объект дает нам такую возможность, и этот модуль не исключение. Большое спасибо за это, - поблагодарил всех присутствующих Константин Таран, инструктор по спорту, воспитатель учебного учреждения «Спортивный город».