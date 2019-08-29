2019-08-29T09:47:50+03:00
Умные вещи

Беспилотники в помощь

АО «РЭС» выполняет работы в рамках подготовки к ОЗП с применением современной техники
Поделиться:
В числе преимуществ применения беспилотных летательных аппаратов - возможность детального осмотра труднопроходимых мест.В числе преимуществ применения беспилотных летательных аппаратов - возможность детального осмотра труднопроходимых мест.
Изменить размер текста:

В акционерном обществе «Региональные электрические сети», системообразующем электросетевом предприятии энергосистемы Новосибирской области, особое внимание уделяется подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Именно в это время объекты электросетевого хозяйства подвергаются повышенным нагрузкам.

Для обеспечения надежности электроснабжения в АО «РЭС» ежегодно выполняется масштабный комплекс мероприятий в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ.

Очень важным этапом этих мероприятий являются работы по расчистке просек ЛЭП. Эти работы проводятся в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи, а также содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов. С началом подготовки к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) в АО «РЭС» активно ведется расчистка просек воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. В 2019 году уже выполнены работы по расчистке просек на площади более 730 га.

Снимок с квадрокоптера. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Снимок с квадрокоптера. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В филиалах Общества, энергообъекты которых расположены на территории всей Новосибирской области, имеется 10 единиц техники для расчистки просек. Новейшие образцы техники поступили в этом году в филиалы АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» и «Чулымские электрические сети». Теперь здесь расчистка просек производится мульчерами - это гусеничные машины повышенной проходимости, предназначенные для измельчения древесины, пней и кустарника на корню. В основную комплектацию данной техники входит самоходное базовое шасси с мощностью двигателя 250 лошадиных сил, производимое в России, и передняя навеска с основным рабочим агрегатом - мульчером производства итальянской компании. За 8 часов работы такая машина может расчистить от мелкой древесно-кустарниковой растительности до 1,3 га просеки, измельчая в том числе стволы деревьев диаметром до 30 см. Использование современной техники для расчистки просек повышает эффективность по сравнению с немеханизированной расчисткой в 10 раз.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме того, технические специалисты АО «РЭС» применяют беспилотные летательные аппараты с целью аудита соответствия выполненных работ по расчистке заявленным объемам и качеству.

В числе преимуществ применения беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров, дронов) - возможность детального осмотра труднопроходимых мест, короткие сроки обследования территории, а также облет протяженных линий электропередачи. Также квадрокоптеры применяются в АО «РЭС» для диагностики ЛЭП (фиксации дефектов опор, изоляторов, проводов и арматуры). Диагностика ЛЭП - очень важный элемент в управлении электросетевым хозяйством.

Снимок с квадрокоптера. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Снимок с квадрокоптера. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Особенно это становится актуально на этапах подготовки к прохождению осенне-зимнего периода, учитывая сложные климатические условия Сибири и труднодоступность некоторых участков ЛЭП.

В целом внедрение и применение АО «РЭС» образцов современной техники и оборудования не только способствует эффективной реализации принципов технической политики предприятия, в числе которых повышение надежности и управляемости электрических сетей посредством использования новых высокоэффективных технологий, но и выдвигает требования к повышению уровня квалификации всех категорий персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Приложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга Роскачества
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал лидером исследования операторских приложений Роскачества в российском сегменте магазинов GooglePlay и Appstore. «Мой Tele2» был признан лучшим в рейтинге приложений для Android и вторым – для iOS
Новости 24
На месте дома Янки Дягилевой хотят построить многоэтажку
«Пик летать не сможет никогда»: люди сделали из совенка инвалида
Анатолий Локоть: чтобы достроить Дзержинскую ветку метро, нужны 18 миллиардов рублей
В тюрьму из-за пряников: предприимчивый сибиряк продавал в Новосибирске наркотическую выпечку
Ноги от ушей! Сибирячка в леопардовых шортиках подразнила соцсети откровенным танцем
«Вы не толстый, а празднично-округлый»: поклонники вступились за Шуру после обвинения его в обжорстве
«Чебурашки-ниндзя»: соцсети рассмешили дерущиеся с автобусной остановкой новосибирцы
Шрам на руке от татуировки: пропавшего после работы в Новосибирске парня ищет полиция
Стали известны имена погибших на насосной станции рабочих
Снял деньги и ушел: в Новосибирске ищут мужчину, который забрал себе 400 тысяч из банкомата
Избил кастрюлей: сибиряк попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ссоры с хозяином дома
Проклятый котлован: на насосной станции, где погибли трое рабочих, случилось самоубийство
Специалисты разобрали большую часть завалов на насосной станции
Бригадира рабочих, занимавшихся реконструкцией насосной станции, допросят следователи
В Новосибирске правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе
Выжившего во время обрушения стены рабочего допросили сотрудники полиции