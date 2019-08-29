Беспилотники в помощь

В акционерном обществе «Региональные электрические сети», системообразующем электросетевом предприятии энергосистемы Новосибирской области, особое внимание уделяется подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Именно в это время объекты электросетевого хозяйства подвергаются повышенным нагрузкам.

Для обеспечения надежности электроснабжения в АО «РЭС» ежегодно выполняется масштабный комплекс мероприятий в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ.

Очень важным этапом этих мероприятий являются работы по расчистке просек ЛЭП. Эти работы проводятся в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи, а также содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов. С началом подготовки к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) в АО «РЭС» активно ведется расчистка просек воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. В 2019 году уже выполнены работы по расчистке просек на площади более 730 га.

Снимок с квадрокоптера. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В филиалах Общества, энергообъекты которых расположены на территории всей Новосибирской области, имеется 10 единиц техники для расчистки просек. Новейшие образцы техники поступили в этом году в филиалы АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» и «Чулымские электрические сети». Теперь здесь расчистка просек производится мульчерами - это гусеничные машины повышенной проходимости, предназначенные для измельчения древесины, пней и кустарника на корню. В основную комплектацию данной техники входит самоходное базовое шасси с мощностью двигателя 250 лошадиных сил, производимое в России, и передняя навеска с основным рабочим агрегатом - мульчером производства итальянской компании. За 8 часов работы такая машина может расчистить от мелкой древесно-кустарниковой растительности до 1,3 га просеки, измельчая в том числе стволы деревьев диаметром до 30 см. Использование современной техники для расчистки просек повышает эффективность по сравнению с немеханизированной расчисткой в 10 раз.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме того, технические специалисты АО «РЭС» применяют беспилотные летательные аппараты с целью аудита соответствия выполненных работ по расчистке заявленным объемам и качеству.

В числе преимуществ применения беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров, дронов) - возможность детального осмотра труднопроходимых мест, короткие сроки обследования территории, а также облет протяженных линий электропередачи. Также квадрокоптеры применяются в АО «РЭС» для диагностики ЛЭП (фиксации дефектов опор, изоляторов, проводов и арматуры). Диагностика ЛЭП - очень важный элемент в управлении электросетевым хозяйством.

Снимок с квадрокоптера. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Особенно это становится актуально на этапах подготовки к прохождению осенне-зимнего периода, учитывая сложные климатические условия Сибири и труднодоступность некоторых участков ЛЭП.

В целом внедрение и применение АО «РЭС» образцов современной техники и оборудования не только способствует эффективной реализации принципов технической политики предприятия, в числе которых повышение надежности и управляемости электрических сетей посредством использования новых высокоэффективных технологий, но и выдвигает требования к повышению уровня квалификации всех категорий персонала.