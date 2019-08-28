Мойдодыр и Баба-яга в ступе: парад детских колясок в Родниках

Жители Родников собрались во дворе школы № 211 на костюмированное шоу. Его участники - родители и малыши. Из обычных детских колясок, велосипедов и самокатов они сотворили сказку.

ОБЫЧНЫМ ВЕЩАМ - НЕОБЫЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Несмотря на будничные заботы и хлопоты, семьи каждый вечер собирались вместе и погружались в творчество. Участники уверяют: на YouTube не подглядывали, все идеи оригинальны. Судьи подтверждают: за все годы они ни разу не встретили одинаковых композиций.

Парад колясок по возрасту скоро перерастет своих участников - ему уже восемь лет. Школьный двор по-прежнему собирает взрослых и детвору, и задора у них хоть отбавляй.

Тут вам и Баба-яга в ступе, и Мойдодыр, и космические корабли, а еще лесные опушки с растениями и животными на колесах.

Семью Галкиных узнают издалека: они участвуют в параде третий год, и каждый раз их композиция поражает своим масштабом и набором удивительных деталей.

- В этом году мы участвуем в номинации «Стоп, снято!». Мотив позаимствовали из популярного мультика «Маша и Медведь», из пятой серии «Ловись, рыбка!» Лесную опушку сделали из монтажной пены, покрасили в зеленый цвет. Камыши тут настоящие, их нам папа раздобыл, когда шел с работы, еще собрали камушки, прикрепили - получился берег озера. В роли Мишки - внук Матвей, - рассказала Валентина Галкина.

Мальчуган с трех месяцев принимает участие в красочном параде. Три года назад семья превратила коляску малыша в шар воздухоплавателя. И уверенно взяла главный приз номинации. Теперь удивительная композиция хранится на балконе.

Семья признается: идейным вдохновителем выступает бабушка, именно она разрабатывает проект перевоплощения обычной коляски в сказочную. Валентина Галкина рассказывает, что задача создания необычной композиции заставляет видеть в обычных вещах необычные свойства.

СЮЖЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ

Помимо коляски на конкурс можно было выставить самокат.

- Мы уже выросли из коляски, поэтому в этом году решили оформить самокат. Первое, что пришло на ум, - сделать Бабу-ягу в ступе. Коробку специально купили в строительном магазине, а парик остался еще с празднования Нового года: дома мы тоже делаем костюмированные праздники, - улыбается Наталья Сахарова.

А семья Семечковых сюжет для своей композиции взяла прямо из жизни.

- Мы решили из велосипеда сделать Мойдодыра. Пригодился кусок пластиковой трубы, который остался после ремонта. Каждый день мы с прогулки приходим такие чумазые, что, когда встал вопрос, какому герою будет посвящен наш экспонат, все в голос ответили: Мойдодыр. - Татьяна Семечкова-Джае сделала дочке грим, чумазые щечки - все как в жизни.

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СЕМЬИ

Чтобы создать колясочный шедевр, нужны смекалка, творческая жилка, время и немало усилий. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Дебов, который ежегодно поддерживает праздник, убежден: именно это придает задора участникам парада.

- Подготовка к празднику требует трудолюбия и семейной командной работы. И я уверен, что все наши участники с огромным удовольствием пользуются этой возможностью провести больше времени с любимыми, сплотиться в своей семье. А потом на параде можно показать результат семейного труда соседям и пообщаться с ними в радостной обстановке, - говорит депутат. - Я и сам каждый год участвовал со своими детьми, вот только они уже выросли.

Еще один яркий момент праздника - шоу мыльных пузырей. Детвора не могла удержаться на месте: то и дело ребятишки гурьбой подбегали ловить пузыри, и в этот момент искреннего счастья все уже и забыли, что есть конкурс и победители. Для жителей Родников Парад колясок - душевный праздник: искренние эмоции, соседская атмосфера. Даже прохладный вечер не разогнал людей по домам.