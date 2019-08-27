В АО «РЭС» прошли соревнования электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей

Наиболее интересные и значимые из них - соревнования по профессиональному мастерству, которые охватывают несколько направлений производственной деятельности и проводятся в трехлетнем цикле:

• соревнования электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей;

• соревнования водителей автотранспортных средств;

• соревнования электромонтеров по обслуживанию подстанций.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

С 19 по 23 августа 2019 года на учебно-тренировочном полигоне АО «РЭС», расположенном на базе филиала «Черепановские электрические сети», прошли соревнования по профессиональному мастерству среди электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей.

Соревнования проводились с целью повышения качества и безопасности работы, оценки уровня профессионального мастерства и квалификации персонала при организации и проведении работ по обслуживанию оборудования распределительных сетей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Также судейские бригады оценивали уровень знаний персонала в вопросах охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации оборудования.

Кроме того, в ходе соревнований были продемонстрированы новые и усовершенствованные приспособления и средства защиты, применяющиеся в работе, рациональные методы и приемы быстрого и безопасного выполнения работ в электроустановках с максимальным использованием технических средств.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Бригады семи филиалов АО «РЭС» в течение трех дней состязались в мастерстве на шести этапах. Безусловно, самые зрелищные и интересные - это практические действия электромонтеров, которые отрабатывались на следующих этапах:

• освобождение пострадавшего от действия электрического тока;

• оказание пострадавшему первой помощи с использованием манекена-тренажера;

• организация и проведение тушения пожара на комплектной трансформаторной подстанции;

• подготовка рабочего места с подъемом на опоры воздушной линии 10 кВ;

• техническое обслуживание линейного разъединителя 10 кВ с использованием гидроподъемника.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Были и другие не менее интересные этапы.

Помимо демонстрации практических навыков, бригады филиалов Общества демонстрировали теоретические знания в вопросах, имеющих большое значение для производственной деятельности и безопасной организации работ:

• проверка знаний нормативных и нормативно-технических документов с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт»;

• проведение осмотра оборудования распределительной сети с использованием компьютерного имитационного 3D-тренажера.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Призовые места в соревнованиях по профессиональному мастерству среди электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» распределились следующим образом:

I место - бригада филиала «Чулымские электрические сети»;

II место - бригада филиала «Приобские электрические сети»;

III место - бригада филиала «Черепановские электрические сети».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

На торжественном закрытии соревнований победителям были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

Прошедшие соревнования по профессиональному мастерству электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» стали эффективной площадкой для обмена передовым опытом, углубления теоретических знаний и повышения уровня мастерства персонала.

Поздравляем победителей и призеров соревнований по профессиональному мастерству! Желаем безаварийной и эффективной работы по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей на всей территории Новосибирской области.

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