Новосибирские любители гастрономических изысков познакомились с тонкостями фудпейринга

22 августа эту тенденцию подтвердили гости крафтового бара «Барбара Ждёт», где прошло второе мероприятие трендового гастрономического праздника.

Участники ужина погрузились в удивительную атмосферу фудпейринга (Foodpairing) - правильного сочетания еды и напитков.

Гостям представили авторские блюда от знаменитого новосибирского шеф-повара, участника 3-го сезона шоу «Адская кухня» Егора Сухорукова и три сорта пива от пивоваренной компании «Балтика».

В этот вечер в «Барбара ждёт» подали гостям три курса блюд.

1. Карривурст с пряным соусом и картофелем фри был дополнен ароматом и бархатистым послевкусием классического напитка.

2. Вкусовой профиль традиционный блюда «Цезарь» с авторским соусом и куриной грудкой домашнего копчения дополнился пикантными нотами фруктов золотистого пшеничного пива.

3. Панна-котта с базиликом и малиной сопровождалась вишневым пивом, легкая кислинка и насыщенный вишневый вкус которого по-новому раскрыли сливочную основу блюда.

Ирина Александровна, гость гастроужина:

- Мы с подругой совершенно случайно попали на этот гастрономический праздник и ничуть об этом не жалеем! Время провели отлично: было вкусно, необычно и очень познавательно! Совершенно восхитило сочетание третьего блюда - это настолько же необычно, насколько и вкусно! Браво организаторам - с этого дня мы с подругой - поклонники темы фудпейринга! И это новое для нас слово теперь будет ассоциироваться главным образом с проведенным здесь ужином!

Эксперт от компании «Балтика» Виктор Казаринов отметил:

- Изучением и продвижением темы фудпейринга я вместе с другими специалистами в этой области занимаюсь уже нескольких лет. Накопленных в этой области знаний более чем достаточно, чтобы с удовольствием делиться ими с участниками мероприятий в рамках нашего культурно-образовательного проекта «Пивной сомелье». Тема открытия новых граней в совершенно привычных вещах - интересная и неисчерпаемая! Это очень творческий процесс: вместе с гостями гастрономических ужинов мы пытаемся узнать, ароматы каких напитков и продуктов наиболее сочетаются друг с другом, и составить на этой основе нестандартное, но гармоничное меню, которое подарит человеку ощущение радости и полного вкусового наслаждения.