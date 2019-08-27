2019-08-27T06:10:42+03:00
Общество

Чайлдфри - это грех?

Протоиерей Андрей Федоров отвечает на вопрос: допускает ли церковь осознанный отказ от детей [видео]
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Чайлдфри, в переводе «свободный от детей» - отсутствие детей и сознательное нежелание когда-либо иметь их. Движение чайлдфри возникло в 40-х годах прошлого века в Калифорнии (США), где впервые женщины открыто заявляли, что не желают быть матерями и не считают, что материнство - это предназначение женщины. Вскоре идею подхватили во всем мире, в том числе и в России. Интересно, что ранее дети считались привилегией, а те, кто не мог их иметь, считали это большим горем.

Священники утверждают, что сейчас зачастую ребенок становится игрушкой в руках взрослого: хочу - имею, не хочу - не имею.

Протоиерей Андрей Федоров считает необходимым наставить мужа и жену, чтобы они подходили к этому вопросу правильно, не нарушая Божью волю.

В нашем совместном с Новосибирской митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы рассматриваем вопросы житейские, семейные, христианские - те, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.

Чайлдфри - это грех?.

Если у вас есть вопросы для батюшки, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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