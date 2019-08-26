Сотрудница новосибирского аэропорта пыталась «зайцем» улететь во Вьетнам

32-летняя Ольга (имя женщины изменено – прим. авт.) в службе авиационной безопасности новосибирского аэропорта работала около трех лет. Она, как инспектор по досмотру, проверяла багаж пассажиров, которые улетали из «Толмачево». Вот только сама отправиться в путешествие не могла: за ней охотились судебные приставы.

- По кредитам, коммуналке и штрафам ГИБДД сибирячка задолжала более 740 тысяч рублей, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Таких денег у Ольги не было, так что улететь по своему загранпаспорту на море она не могла. Но, видимо, ей очень уж хотелось собирать на море собственный чемодан, а не проверять чужие, и тогда инспектор по досмотру решилась на аферу. Купила билет во Вьетнам, но решила попасть на борт авиакомпании «Азур» по пропуску, который работает внутри аэропорта.

- Ее коллеги из службы авиационной безопасности поставили ей второй штамп, хотя штампа пограничного контроля не было, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Ольга заняла свободное кресло в салоне, и через несколько минут ее самолет должен был подняться в воздух. Но позагорать на берегу Южно-Китайского моря ей так и не удалось: вычислили «зайца» пограничники.

- Когда пересчитывали количество человек на борту, число не совпало с тем, которое должно было быть с учетом ранее снятой с рейса женщины. То есть получилось на одного человека больше, - объяснил источник.

Пограничники тут же связались с паспортным контролем, и там посоветовали проверить именно то место, которое заняла Ольга. Собственно, когда ее попросили предъявить документы, все и выяснилось.

- Когда ее поймали, Ольга вела себя спокойно. Только задала вопрос: «А как вы меня вычислили?», вела себя спокойно, - описывает реакцию «зайца» источник в правоохранительных органах.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении сибирячки уголовного дела за незаконное пересечение границы. Останется ли она работать в «Толмачево», тоже пока большой вопрос: оперативно комментарии в новосибирском аэропорту получить не удалось.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.