Как собрать ребенка в школу и не разориться?

Конец августа и начало сентября - горячее время для родителей школьника, ведь нужно успеть подготовить чадо к началу учебного года. Давление поднимается только от подсчета бюджета на необходимые покупки. Сохраняйте спокойствие! Советы, которые подготовили мы вместе со специалистами МТС для жителей Новосибирска, помогут избежать семейной финансовой катастрофы, известной под кодовым названием «1 сентября».

Закупаем канцтовары

Карандаши-ручки-ластики кажутся не очень дорогими по отдельности, но, когда покупаешь их впрок, сумма выходит немаленькая. Поэтому прежде чем бежать в магазин, прислушайтесь к нашим советам.

1. Составьте список покупок

Деньги любят счет при любых тратах, поэтому лучше заранее понять, что именно вам предстоит купить: сколько ручек и каких именно (шариковые, гелевые и пр.), сколько толстых тетрадей, а сколько тонких и т. д.

2. Проведите ревизию

Проверьте домашние запасы, сверяясь со списком покупок: возможно, что-то уже есть дома. Если ваш ребенок не первоклассник, то у него наверняка остались ручки, фломастеры. Часть из них можно использовать и в новом учебном году.

3. Сравните цены

Не покупайте все в первом попавшемся магазине: присмотритесь к ценам в разных торговых сетях, на разных сайтах. Иногда стоимость на одни и те же товары может отличаться вдвое.

4. Следуйте списку

Мы понимаем, что этот пункт порой самый сложный.

Ищем школьную форму

Если у вашего учебного заведения нет строгих требований к форме учеников, отправляйтесь в магазины.

1. Ищите скидки

Кроме торгового центра можно отправиться на школьный базар или любой рынок. Как и в обычном магазине, новую одежду здесь можно примерить. Если же вы уверены в размере, можно обойтись онлайн-шопингом.

2. Совместные покупки

Многие мамы давно поняли, что в зарубежных, а иногда и в российских интернет-магазинах выгоднее заказывать сразу на несколько человек. Так вы сможете сэкономить на стоимости доставки, поделив ее на всех причастных.

3. Вторые руки

Не хотите покупать новую форму всего на полгода-год? Мы вас отлично понимаем! Загляните на сайт Avito или в приложение «Юла». И там и там вы сможете быстро продать ставшие ненужными детские вещи, а главное, выгодно купить что-то еще.

Что бы вы ни купили своему ребенку к школе, приятным дополнением будет кешбэк до 50% от суммы покупки на счет мобильного телефона. Получить кешбэк легко! Для этого зайдите на сайт программы МТС Cashback или в одноименное приложение на смартфоне. Выберите любой понравившийся магазин и купите все, что нужно, прямо со смартфона: новый ранец, канцтовары, школьную форму и даже цветы для учителей. Важно, что этот кешбэк станет дополнением к обычным скидкам, если вы получаете их по своей банковской карте. Таким образом, участники программы MTC Cashback могут получить сразу два кешбэка: один - от банка на карту, другой - от МТС на счет мобильного.

Чем раньше вы начнете подготовку к школе, тем спокойнее встретите 1 сентября. Смартфон вам в помощь!